Le Bayern Munich envisage toujours de formuler une offre pour Anthony Gordon, même si Newcastle United réclame une indemnité de transfert très élevée pour le jeune international anglais

Selon Sky Sport, le club allemand serait prêt à proposer au joueur de 25 ans un contrat lucratif de cinq ans pour qu'il rejoigne Munich.

Si le Bayern veut conclure rapidement, Newcastle United n’entend pas laisser filer son joyau à n’importe quel prix. Les Magpies ont fixé un prix très élevé pour l’ailier, réclamant un transfert d’environ 90 millions d’euros. Cette valorisation élevée s’explique en partie par l’importance du joueur au sein de l’équipe et en partie par la nécessité pour le club d’équilibrer ses comptes.

Sous pression pour équilibrer ses comptes et respecter les règles de rentabilité et de viabilité (PSR) de la Premier League, le club anglais espère ainsi renflouer ses caisses. Si la vente d’un tel talent issu du centre de formation serait un coup de fouet financier, le Bayern estime aujourd’hui que la somme demandée est excessive et refuse pour l’instant de s’aligner sur ce prix.







