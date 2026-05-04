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Le Bayern Munich envisage toujours de formuler une offre pour Anthony Gordon, même si Newcastle United réclame une indemnité de transfert très élevée pour le jeune international anglais
Le Bayern Munich s’intéresse à un joueur clé de Newcastle United.
Les poids lourds de la Bundesliga restent très intéressés par Gordon, qui s’est imposé comme une cible prioritaire de leur mercato estival. Malgré la complexité des discussions avec un club de Premier League, le géant bavarois a déjà pris contact avec les représentants du joueur pour évoquer un éventuel transfert à l’Allianz Arena.
L’attaquant a réalisé une saison remarquable en Angleterre, s’imposant comme un élément clé du système d’Eddie Howe. Sa capacité à percuter les défenses et son efficacité accrue devant le but ont convaincu le service de recrutement bavarois qu’il possède le profil idéal pour dynamiser les ailes du champion d’Allemagne.
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Newcastle maintient une valorisation élevée malgré la pression du fair-play financier.
Selon Sky Sport, le club allemand serait prêt à proposer au joueur de 25 ans un contrat lucratif de cinq ans pour qu'il rejoigne Munich.
Si le Bayern veut conclure rapidement, Newcastle United n’entend pas laisser filer son joyau à n’importe quel prix. Les Magpies ont fixé un prix très élevé pour l’ailier, réclamant un transfert d’environ 90 millions d’euros. Cette valorisation élevée s’explique en partie par l’importance du joueur au sein de l’équipe et en partie par la nécessité pour le club d’équilibrer ses comptes.
Sous pression pour équilibrer ses comptes et respecter les règles de rentabilité et de viabilité (PSR) de la Premier League, le club anglais espère ainsi renflouer ses caisses. Si la vente d’un tel talent issu du centre de formation serait un coup de fouet financier, le Bayern estime aujourd’hui que la somme demandée est excessive et refuse pour l’instant de s’aligner sur ce prix.
Gordon envisagerait un départ cet été.
Le joueur semble prêt à relever un nouveau défi. D’après plusieurs sources, Gordon se montre « tout à fait ouvert » à l’idée de rejoindre l’Allemagne et pourrait quitter St James’ Park si une offre convaincante se présente.
La perspective de briguer des titres majeurs et de jouer régulièrement la Ligue des champions constitue un attrait majeur pour l’ancien joueur d’Everton.
Le gardien aurait déjà été informé du montant du salaire et de la durée du contrat qui l’attendraient à Munich. Si sa popularité demeure intacte dans le Nord-Est de l’Angleterre, la perspective de rejoindre l’un des clubs les plus prestigieux d’Europe pourrait s’avérer irrésistible, à condition que les deux clubs trouvent un accord sur le montant du transfert.
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La lutte est toujours aussi acharnée en Premier League.
Le Bayern n'est pas le seul club à surveiller de près la situation de Gordon. Plusieurs rivaux de la Premier League seraient aussi intéressés par l'ailier, auteur de 17 buts et 5 passes décisives en 46 matches cette saison. Son expérience avérée dans l'élite anglaise en fait une cible sûre pour d'autres grands clubs nationaux en quête de talents locaux.