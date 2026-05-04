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Le Bayern Munich envisage toujours de formuler une offre pour Anthony Gordon, malgré le prix de vente élevé réclamé par Newcastle United pour le jeune international anglais
Le Bayern s’intéresse à la star des Magpies
Les poids lourds de la Bundesliga restent très intéressés par Gordon, élément clé des plans de recrutement de Manchester United pour l’été. Malgré la complexité des négociations avec un club de Premier League, le géant bavarois a déjà pris contact avec les représentants du joueur pour discuter d’un éventuel transfert à l’Allianz Arena.
Auteur d’une saison remarquable sous les ordres d’Eddie Howe, l’attaquant a confirmé sa progression en se montrant à la fois capable de prendre de vitesse les défenses et d’améliorer son efficacité devant le but. Des atouts qui correspondent parfaitement au profil recherché par le département recrutement bavarois pour dynamiser ses ailes.
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Newcastle maintient une valorisation élevée malgré la pression du fair-play financier.
Selon Sky Sport, le club allemand serait prêt à proposer au joueur de 25 ans un contrat juteux de cinq ans pour qu'il rejoigne Munich.
Si le Bayern souhaite finaliser rapidement ce dossier, Newcastle United n’entend pas laisser filer son précieux atout à moindre coût. Les Magpies ont fixé un prix élevé pour l’ailier, réclamant environ 90 millions d’euros. Cette valorisation reflète à la fois l’importance du joueur pour l’équipe et la nécessité pour le club de satisfaire aux règles du fair-play financier.
Sous pression pour générer des revenus cet été afin de respecter les règles de rentabilité et de viabilité (PSR) de la Premier League, les Magpies verraient dans la vente d’un tel talent local un coup de pouce financier non négligeable. Toutefois, le Bayern estime pour l’instant ce chèque de 90 millions d’euros trop salé et refuse, à ce stade des négociations, de s’aligner sur ce prix.
Selon les dernières informations, Gordon envisagerait un départ du club lors du mercato estival.
Le joueur semble prêt à relever un nouveau défi. D’après plusieurs sources, Gordon serait « tout à fait ouvert » à un transfert en Allemagne et envisagerait de quitter St James’ Park si une opportunité intéressante se présentait.
La perspective de briguer des titres prestigieux et de disputer régulièrement la Ligue des champions constitue un attrait majeur pour l’ancien joueur d’Everton.
Le joueur a déjà été informé des montants de salaire potentiels et de la durée du contrat qui l’attendraient à Munich. Bien qu’il demeure très apprécié dans le Nord-Est de l’Angleterre, l’attrait de rejoindre l’un des clubs les plus prestigieux d’Europe pourrait s’avérer irrésistible, à condition que les deux formations trouvent un accord sur le montant du transfert.
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La concurrence reste féroce en Premier League.
Le Bayern n'est pas le seul club à surveiller de près la situation de Gordon. Plusieurs rivaux de Premier League s'intéresseraient aussi à l'ailier, auteur de 17 buts et 5 passes décisives en 46 matchs cette saison. Son expérience avérée dans l'élite anglaise en fait une valeur sûre pour les autres grands clubs nationaux en quête de talents locaux.