Le Bayern Munich envisage toujours de formuler une offre pour Anthony Gordon, malgré le prix de vente élevé réclamé par Newcastle United pour le jeune international anglais

Selon Sky Sport, le club allemand serait prêt à proposer au joueur de 25 ans un contrat juteux de cinq ans pour qu'il rejoigne Munich.

Si le Bayern souhaite finaliser rapidement ce dossier, Newcastle United n’entend pas laisser filer son précieux atout à moindre coût. Les Magpies ont fixé un prix élevé pour l’ailier, réclamant environ 90 millions d’euros. Cette valorisation reflète à la fois l’importance du joueur pour l’équipe et la nécessité pour le club de satisfaire aux règles du fair-play financier.

Sous pression pour générer des revenus cet été afin de respecter les règles de rentabilité et de viabilité (PSR) de la Premier League, les Magpies verraient dans la vente d’un tel talent local un coup de pouce financier non négligeable. Toutefois, le Bayern estime pour l’instant ce chèque de 90 millions d’euros trop salé et refuse, à ce stade des négociations, de s’aligner sur ce prix.







