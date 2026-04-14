Le Bayern Munich envisage de recruter Anthony Gordon, actuellement sous contrat avec Newcastle United, lors du mercato estival. D’après Fabrizio Romano, les Magpies devraient céder au moins un, voire deux de leurs joueurs cadres cet été. Le club bavarois considère l’international anglais comme le concurrent idéal de Luis Díaz.
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Le Bayern Munich envisage de recruter une star de la Premier League qui a marqué 10 buts en Ligue des champions
Newcastle envisagerait sérieusement de vendre l'un de ses joueurs vedettes cet été, afin de respecter les règles du fair-play financier. Outre Gordon, les milieux de terrain Sandro Tonali et Bruno Guimarães suscitent également un vif intérêt de la part d'autres clubs.
Selon Romano, les Magpies ne souhaitent pas se séparer de ce trio. Toutefois, une vente de Gordon pourrait être envisagée en cas d’offre conséquente. Plusieurs clubs, dont certains de Premier League, ont déjà entamé des pourparlers.
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Selon Sky Sport Allemagne, le « Rekordmeister » s’intéresse de près à l’ailier de 25 ans. D’après cette source, les premières discussions ont déjà eu lieu, même si aucun contact formel n’a encore été établi avec Newcastle. L’international anglais est vu comme le remplaçant idéal de Díaz, actuellement titulaire à gauche de l’attaque bavaroise.
Gordon intéresse aussi plusieurs cadors de Premier League : fin février, The Sun indiquait que Liverpool et Arsenal étudiaient la faisabilité d’un transfert, les Gunners étant prêts à mettre jusqu’à 92 millions d’euros sur la table pour l’ailier vif. Transfermarkt évalue actuellement le joueur à 60 millions d’euros.
Toutefois, le Bayern ne devrait pas passer à l’action si ce montant est réclamé : déjà bien pourvu sur le plan offensif, le club bavarois n’éprouve pas un besoin suffisamment fort pour justifier un tel investissement.
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Après les promotions de Josip Stanisic, Lennart Karl et Aleksandar Pavlovic, le champion en titre entend intégrer davantage de jeunes talents issus de son centre de formation à l’équipe première.
Noël Aséko pourrait suivre cette voie cet été. Prêté à Hanovre 96 en 2. Bundesliga, le milieu de terrain allemand brille cette saison et, grâce à une option de rachat, pourrait revenir au club le plus titré d’Allemagne pour prendre la place de Leon Goretzka dans l’effectif.
Une stratégie similaire pourrait concerner Arijon Ibrahimovic, actuellement prêté à Heidenheim, où il brille également ; il serait alors positionné comme doublure de Díaz sans que le club bavarois n’ait à débourser de frais de transfert.
Gordon, auteur de 17 buts et 5 passes décisives en 46 matchs cette saison avec les Magpies, se montrerait réceptif à un départ vers Munich, même s’il pourrait refuser un rôle de doublure derrière le Colombien. À plus long terme, il est présenté comme un successeur potentiel de Harry Kane dans l’axe de l’attaque, si besoin.