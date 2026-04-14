Le Bayern Munich envisage de recruter une star de la Premier League qui a marqué 10 buts en Ligue des champions

Après les promotions de Josip Stanisic, Lennart Karl et Aleksandar Pavlovic, le champion en titre entend intégrer davantage de jeunes talents issus de son centre de formation à l’équipe première.

Noël Aséko pourrait suivre cette voie cet été. Prêté à Hanovre 96 en 2. Bundesliga, le milieu de terrain allemand brille cette saison et, grâce à une option de rachat, pourrait revenir au club le plus titré d’Allemagne pour prendre la place de Leon Goretzka dans l’effectif.

Une stratégie similaire pourrait concerner Arijon Ibrahimovic, actuellement prêté à Heidenheim, où il brille également ; il serait alors positionné comme doublure de Díaz sans que le club bavarois n’ait à débourser de frais de transfert.

Gordon, auteur de 17 buts et 5 passes décisives en 46 matchs cette saison avec les Magpies, se montrerait réceptif à un départ vers Munich, même s’il pourrait refuser un rôle de doublure derrière le Colombien. À plus long terme, il est présenté comme un successeur potentiel de Harry Kane dans l’axe de l’attaque, si besoin.