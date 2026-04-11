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Karim Malim

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Le Bayern Munich entre dans la course. L'avenir du « successeur de Salah » fait tourner la tête des grands clubs

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100 millions d'euros sont sur la table !

Anthony Gordon, l'ailier de Newcastle United, s'impose comme l'un des principaux candidats à la Une du mercato estival, alors que les grands clubs européens s'intéressent de plus en plus à lui.

L’international anglais a connu une progression fulgurante ces dernières saisons, s’imposant comme l’un des joueurs les plus dynamiques et influents de l’attaque des Magpies, grâce à sa vitesse, sa capacité à percer les défenses et ses contributions offensives évidentes.

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Coup dur pour le Bayern Munich, qui a perdu sa star lors de la rencontre face au Real Madrid.

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    Le Bayern Munich fait son entrée en matière avec force

    La concurrence pour son recrutement s’intensifie et les prémices d’une lutte acharnée se dessinent : si l’intérêt dépassait déjà le cadre de la Premier League, il s’étend désormais aux grands clubs européens.

    Selon le site CaughtOffside, le Bayern Munich a d’ailleurs pris les devants et entamé des discussions avec les agents de l’ailier de 25 ans, signe clair de la volonté du club allemand de le recruter.

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    Des contraintes financières pourraient contraindre Newcastle à revoir sa position.

    Ces évolutions surviennent alors que Newcastle, en proie à des difficultés financières, pourrait être contraint de se restructurer. Une situation qui ouvrirait la porte à la vente de certains de ses joueurs phares si des offres alléchantes se présentaient, rendant ainsi l’avenir de Gordon susceptible d’évoluer rapidement dans les semaines à venir.

    L’intérêt du Bayern Munich, club réputé pour valoriser les ailiers de talent, confirme l’estime dont jouit l’international anglais au-delà des frontières britanniques.

    Plusieurs observateurs rapprochent d’ailleurs ce scénario d’un départ à l’étranger des trajectoires réussies d’autres joueurs ayant relevé un nouveau défi loin de leur premier club, à l’image de Michael Olise.

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    Des statistiques qui attestent de cette progression

    De plus, la perspective de disputer régulièrement les grandes compétitions européennes, et notamment la Ligue des champions, constitue l’un des principaux attraits pour les joueurs à ce stade de leur carrière, alors qu’ils abordent leur pic de performance.

    Statistiquement, l’attaquant a déjà inscrit 17 buts sous le maillot de Newcastle toutes compétitions confondues cette saison, illustrant une progression offensive spectaculaire, ainsi qu’une rigueur défensive et un pressing haut, qualités essentielles pour un ailier moderne.

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    La rencontre s’annonce indécise et disputée.

    En Angleterre, Arsenal suit de près les performances du joueur et se montre particulièrement intéressé. Convaincu que son profil correspond au style de jeu de Mikel Arteta, le club londonien pourrait lui offrir un cadre propice à l’épanouissement de ses talents offensifs.

    Liverpool suit également de près le dossier, déterminé à renforcer ses ailes avec un profil capable de dynamiser les transitions et d’imposer un pressing haut, deux qualités parfaitement alignées avec l’ADN des « Reds ».

    Les « Reds » envisagent ce recrutement pour anticiper le départ annoncé de leur star égyptienne Mohamed Salah, attendu à l’été 2026 après neuf saisons à Anfield.

    Si Newcastle a d’abord affiché son intention de conserver sa star, la donne pourrait changer en cas d’offres financières mirobolantes. Actuellement évalué à environ 60 millions d’euros, le joueur pourrait rapporter entre 90 et 100 millions d’euros, somme que la direction espère tirer de sa vente.