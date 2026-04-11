Le Bayern Munich entre dans la course. L'avenir du « successeur de Salah » fait tourner la tête des grands clubs

Anthony Gordon, l'ailier de Newcastle United, s'impose comme l'un des principaux candidats à la Une du mercato estival, alors que les grands clubs européens s'intéressent de plus en plus à lui.

L’international anglais a connu une progression fulgurante ces dernières saisons, s’imposant comme l’un des joueurs les plus dynamiques et influents de l’attaque des Magpies, grâce à sa vitesse, sa capacité à percer les défenses et ses contributions offensives évidentes.

Après la crise entre le Maroc et le Sénégal... L'Afrique change pour toujours

Coup dur pour le Bayern Munich, qui a perdu sa star lors de la rencontre face au Real Madrid.

Enzo Fernández éteint les espoirs madrilènes, tandis que son agent met fin à la polémique avec Chelsea.

