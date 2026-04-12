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Le Bayern Munich entre dans l'histoire en battant un record vieux de 54 ans, tandis que les hommes de Vincent Kompany écrasent St Pauli
Les hommes de Kompany ont battu le record de Gerd Müller datant de 1972.
Le record est tombé au Millerntor-Stadion : le Bayern Munich porte son total de la saison à 105 buts. En franchissant la barre des 101 buts, marque de référence fixée par Gerd Müller et l’équipe emblématique de 1971-1972, le club a inscrit son nom dans l’histoire. Une performance collective aboutie d’un groupe remanié, preuve de la profondeur de l’effectif dont dispose Kompany. Jamal Musiala a ouvert le score dès l’entame de la rencontre, cependant c’est la réalisation de Leon Goretzka, à la 53^e minute, qui a officiellement propulsé cette génération dans les annales.
« Notre objectif est de toujours tout gagner », a déclaré l’entraîneur du Bayern, Kompany, à Sky après la rencontre, visiblement satisfait du professionnalisme affiché par ses joueurs à peine quelques jours après son 40^e anniversaire.
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Musiala brille malgré les critiques récentes
Musiala a été le moteur des visiteurs, trouvant le chemin des filets dès la 9e minute après avoir été servi par Konrad Laimer. Sa performance a constitué une réponse sur le terrain aux récentes déclarations d’Oliver Kahn, qui avait suggéré que le meneur de jeu fasse une pause en sélection pour se concentrer sur sa condition physique. St Pauli a tenté de réagir et a failli égaliser par Mathias Pereira Lage, mais un tacle désespéré de Min-jae Kim a préservé le clean sheet, permettant à la machine bavaroise de poursuivre sa lancée.
Une dévastation en deuxième mi-temps
Le match s’est débridé après la mi-temps, la supériorité du Bayern devenant trop écrasante pour les locaux. Après la volée historique de Goretzka, Michael Olise a rapidement inscrit le troisième but d’une frappe précise dans le petit filet. Sifflé par le public adverse, l’ailier a célébré son geste par une provocation assumée, symbole de la emprise totale des visiteurs sur la rencontre. St Pauli, emmené par Alexander Blessin, reste en position de barragiste et s’est montré incapable de résister à la pression incessante. Nicolas Jackson a inscrit le quatrième but à la 65e minute, tandis que Raphael Guerreiro a clôturé le score en fin de match, laissant les hôtes sous le choc et permettant aux Bavarois de creuser l’écart en tête du classement.
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Tous les regards sont désormais tournés vers le choc face au Real Madrid.
La qualification en poche, Kompany a optimisé la gestion de son effectif. Le tacticien belge a procédé à sept changements par rapport à l’équipe alignée contre le Real Madrid lors du match aller, offrant un précieux temps de repos à des cadres comme Harry Kane. Des éléments clés, Joshua Kimmich et Olise, ont cédé leur place dès le début de la seconde période afin d’arriver frais pour la manche retour en Espagne. Après avoir rempli sa mission nationale avec une telle aisance, le Bayern aborde désormais le rendez-vous madrilène porté par la dynamique d’une saison record, avec pour objectif une place en demi-finales de la Ligue des champions.