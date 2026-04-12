Le record est tombé au Millerntor-Stadion : le Bayern Munich porte son total de la saison à 105 buts. En franchissant la barre des 101 buts, marque de référence fixée par Gerd Müller et l’équipe emblématique de 1971-1972, le club a inscrit son nom dans l’histoire. Une performance collective aboutie d’un groupe remanié, preuve de la profondeur de l’effectif dont dispose Kompany. Jamal Musiala a ouvert le score dès l’entame de la rencontre, cependant c’est la réalisation de Leon Goretzka, à la 53^e minute, qui a officiellement propulsé cette génération dans les annales.

« Notre objectif est de toujours tout gagner », a déclaré l’entraîneur du Bayern, Kompany, à Sky après la rencontre, visiblement satisfait du professionnalisme affiché par ses joueurs à peine quelques jours après son 40^e anniversaire.