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Le Bayern Munich écrase Stuttgart alors que l’équipe de Vincent Kompany lance la défense de son titre de Bundesliga avec une victoire référence à cinq buts
Le Bayern inflige une correction impitoyable
Dayot Upamecano a donné l’avantage aux hôtes de la tête avant que Josha Vagnoman n’inscrive une égalisation surprise au début de la seconde période. La réponse du Bayern a été instantanée, puisqu’une finition soignée de Michael Olise puis un malheureux but contre son camp de Vagnoman ont mis les visiteurs derrière au score à deux reprises en l’espace de trois minutes. Entré en jeu, Ismael Saibari a ensuite délivré deux passes décisives pour Aleksandar Pavlovic et Luis Diaz afin de sceller une victoire éclatante lors de la première journée.
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Kompany exige une faim insatiable
L'entraîneur principal Kompany a salué le calme et l'esprit de combat de son équipe, capable de résister à une pression physique précoce avant de faire voler en éclats la défense adverse.
Partageant ses réactions d'après-match sur le site officiel du Bayern, Kompany a déclaré : « Il ne s'agit pas seulement de notre entame. Nous allons essayer de poursuivre ce que nous faisons depuis ces dernières années, jouer avec beaucoup d'énergie, d'engagement et, évidemment, toujours marquer des buts. Les gars l'ont encore montré aujourd'hui. Ce n'est qu'un match et seulement trois points. Nous partons tous de zéro. Nous n'avons encore rien gagné. La faim doit être la même qu'au premier jour.
« C'était vraiment dur au début, mais c'est normal. Stuttgart est physiquement fort, mais nous sommes restés calmes et nos occasions sont devenues meilleures. Je pense que nous avons mérité de gagner à la fin, mais cela n'a pas été facile. Nous avons toujours tout donné, cherché à prendre la profondeur et nous sommes soutenus les uns les autres. C'est ce qui a fait la différence au final. »
Hoeness déplore l’effondrement rapide
Cette lourde défaite a aggravé la mauvaise série de Stuttgart face au Bayern, enchaînant une cinquième défaite consécutive toutes compétitions confondues contre le géant bavarois. Revenant sur les errements défensifs de son équipe, l'entraîneur Sebastian Hoeness a expliqué : « Les 20 premières minutes ont été très positives, puis nous avons concédé l'ouverture du score sur un coup de pied arrêté. C'était très frustrant.
« À la fin de la première période, nous avons dû souffrir. Nous l'avons fait, nous avons défendu et nous sommes rentrés aux vestiaires en étant menés 1-0. Ensuite, nous sommes revenus et avons égalisé à 1-1 probablement de nulle part. C'est exactement ce que l'on veut. On veut garder le match ouvert le plus longtemps possible.
« Et puis le match nous a échappé six minutes plus tard. C'est très frustrant. Nous devons nous améliorer, il n'y a aucun doute là-dessus. Le Bayern battra encore beaucoup d'autres équipes ici, et probablement avec des écarts plus importants. Mais notre objectif reste de mieux jouer dans certaines situations. »
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La dynamique s’accélère avant la trêve
Le Bayern sera désireux de maintenir son élan du début de saison à l’occasion de son premier déplacement de la saison, lorsqu’il se rendra à Osnabruck au premier tour de la Coupe d’Allemagne. Kompany pourrait bien faire tourner son effectif après les entrées tranchantes de ses recrues estivales en sortie de banc, alors que la phase de ligue de la Ligue des champions approche également à grands pas. Une victoire éclatante en coupe constituerait le coup de boost idéal sur le plan moral avant la trêve internationale d’automne imminente.
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