L'entraîneur principal Kompany a salué le calme et l'esprit de combat de son équipe, capable de résister à une pression physique précoce avant de faire voler en éclats la défense adverse.

Partageant ses réactions d'après-match sur le site officiel du Bayern, Kompany a déclaré : « Il ne s'agit pas seulement de notre entame. Nous allons essayer de poursuivre ce que nous faisons depuis ces dernières années, jouer avec beaucoup d'énergie, d'engagement et, évidemment, toujours marquer des buts. Les gars l'ont encore montré aujourd'hui. Ce n'est qu'un match et seulement trois points. Nous partons tous de zéro. Nous n'avons encore rien gagné. La faim doit être la même qu'au premier jour.

« C'était vraiment dur au début, mais c'est normal. Stuttgart est physiquement fort, mais nous sommes restés calmes et nos occasions sont devenues meilleures. Je pense que nous avons mérité de gagner à la fin, mais cela n'a pas été facile. Nous avons toujours tout donné, cherché à prendre la profondeur et nous sommes soutenus les uns les autres. C'est ce qui a fait la différence au final. »