Malgré les nombreuses rumeurs associant le défenseur de Manchester City John Stones à un transfert à l’Allianz Arena, le Bayern Munich a officiellement démenti toute intention de recruter l’international anglais. Âgé de 31 ans, le joueur devrait devenir libre de tout contrat cet été et certaines informations laissaient entendre qu’il pourrait retrouver son ancien coéquipier Vincent Kompany en Allemagne.

Interrogé sur la possibilité d’attirer ce champion en série en Bundesliga, le directeur sportif Max Eberl a rapidement démenti ces rumeurs auprès du journal BILD, se contentant de déclarer : « Ce n’est pas vrai. » Le club, qui s’apprête à remanier son effectif après une saison historique en Bundesliga, semble donc orienter ses ressources vers d’autres cibles.

