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Le Bayern Munich écarté l'idée de recruter John Stones, et un dirigeant du club a fait le point sur les discussions concernant le transfert d'Anthony Gordon
Eberl clarifie la situation concernant les Stones
Malgré les nombreuses rumeurs associant le défenseur de Manchester City John Stones à un transfert à l’Allianz Arena, le Bayern Munich a officiellement démenti toute intention de recruter l’international anglais. Âgé de 31 ans, le joueur devrait devenir libre de tout contrat cet été et certaines informations laissaient entendre qu’il pourrait retrouver son ancien coéquipier Vincent Kompany en Allemagne.
Interrogé sur la possibilité d’attirer ce champion en série en Bundesliga, le directeur sportif Max Eberl a rapidement démenti ces rumeurs auprès du journal BILD, se contentant de déclarer : « Ce n’est pas vrai. » Le club, qui s’apprête à remanier son effectif après une saison historique en Bundesliga, semble donc orienter ses ressources vers d’autres cibles.
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Les négociations sont ouvertes concernant Anthony Gordon, l’attaquant de Newcastle.
Le dossier Stones étant désormais clos, le Bayern poursuit activement la piste menant à l’ailier de Newcastle United, Anthony Gordon. L’ancien joueur d’Everton est devenu une priorité pour les champions d’Allemagne, qui souhaitent ajouter vitesse et créativité dans le dernier tiers du terrain. Eberl a confirmé que les discussions internes progressaient bien, avec pour objectif de réaliser une percée décisive.
Eberl a commenté cette piste en déclarant : « Nous sommes d’accord pour recruter un joueur offensif si le transfert est finançable. » Il a également teasé les supporters sur l’avancée du dossier, ajoutant : « Nous avons eu une très bonne conversation à son sujet et espérons pouvoir avancer. » L’ailier, auteur de 10 buts en 12 matchs de Ligue des champions cette saison malgré une campagne nationale plus discrète, serait impatient de rejoindre l’Allianz Arena.
L'obstacle financier dans le dossier Gordon
Le principal point de blocage dans tout accord potentiel reste l’évaluation que Newcastle fait de ce joueur de 25 ans. Les Magpies exigeraient apparemment un montant d’environ 75 millions de livres sterling (86 millions d’euros), une somme que le Bayern est pour l’instant réticent à payer intégralement. Le club bavarois espère toutefois négocier à la baisse ce montant durant le mercato estival afin d’atteindre un niveau plus raisonnable. Sous contrat à long terme à St James’ Park, Gordon dispose d’une certaine marge de manœuvre ; néanmoins, son envie affichée de relever un nouveau défi à Munich pourrait s’avérer décisive dans les discussions.
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Suivi de Kennet Eichhorn, l'étoile montante de la Bundesliga
Outre les stars confirmées, le Bayern surveille de près les jeunes talents nationaux, notamment Kennet Eichhorn, la jeune pépite du Hertha BSC. Ce milieu défensif de 16 ans s’est distingué après une saison exceptionnelle en deuxième division, et son contrat comporterait une clause libératoire de 12 millions d’euros. Eberl a admis qu’ignorer un tel talent constituerait un manquement pour son service de recrutement.
« Si nous laissons filer Kenny Eichhorn sans même l’envisager, alors nous n’avons pas fait notre travail », a reconnu Eberl. « Il faut maintenant vérifier si cela répond à nos besoins et connaître sa vision ainsi que celle de son entourage. Reste à savoir si cela se concrétisera, et c’est une autre paire de manches. »
Alors que le club s’apprête à perdre des éléments comme Leon Goretzka et Raphael Guerreiro, assurer la relève demeure une priorité stratégique.