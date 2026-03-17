Le Bayern Munich doit faire face à de nouvelles inquiétudes concernant la blessure de Jamal Musiala, la star allemande étant indisponible plus longtemps que prévu

Selon Sky Sport, le géant bavarois disputera demain le match retour de la phase à élimination directe sans Musiala, le meneur de jeu devant manquer la deuxième manche des huitièmes de finale contre l'Atalanta après ne pas avoir réussi à se remettre d'une blessure de surmenage à la cheville. Il s'est blessé lors de la large victoire 6-1 du Bayern à l'extérieur lors de la première rencontre entre les deux équipes. Le jeune joueur était notamment absent de la dernière séance d'entraînement, rendant son exclusion certaine de la composition de Vincent Kompany pour le match. Malgré leur confortable avance au score cumulé, son absence reste une source de frustration importante pour la créativité offensive du club.