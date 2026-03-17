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Le Bayern Munich doit faire face à de nouvelles inquiétudes concernant la blessure de Jamal Musiala, la star allemande étant indisponible plus longtemps que prévu
Absence confirmée pour le match retour de la Ligue des champions
Selon Sky Sport, le géant bavarois disputera demain le match retour de la phase à élimination directe sans Musiala, le meneur de jeu devant manquer la deuxième manche des huitièmes de finale contre l'Atalanta après ne pas avoir réussi à se remettre d'une blessure de surmenage à la cheville. Il s'est blessé lors de la large victoire 6-1 du Bayern à l'extérieur lors de la première rencontre entre les deux équipes. Le jeune joueur était notamment absent de la dernière séance d'entraînement, rendant son exclusion certaine de la composition de Vincent Kompany pour le match. Malgré leur confortable avance au score cumulé, son absence reste une source de frustration importante pour la créativité offensive du club.
- AFP
On craint une longue absence sur le banc
Même si l'objectif immédiat est d'assurer leur place en quarts de finale demain, on craint de plus en plus que son indisponibilité ne se prolonge jusqu'aux prochains matchs de championnat. La participation du milieu de terrain au match de Bundesliga contre l'Union Berlin, samedi prochain, est désormais très incertaine. Ce nouveau revers est particulièrement cruel, car il n'avait fait son retour qu'en janvier après avoir manqué la première moitié de la saison en raison d'une fracture du péroné. Depuis son retour, il a inscrit trois buts et délivré deux passes décisives en 11 apparitions.
Incertitude autour de la trêve internationale pour l'Allemagne
Cette blessure à la cheville tombe particulièrement mal, tant pour son club que pour sa sélection, alors que la trêve internationale approche à grands pas. Julian Nagelsmann doit annoncer la composition de son équipe nationale ce jeudi pour les prochains matchs amicaux contre la Suisse et le Ghana. La star du Bayern pourrait désormais être contrainte de se retirer du stage pour se concentrer sur sa rééducation à Munich. Aucune décision définitive n’a été prise concernant sa disponibilité pour l’équipe nationale, mais la situation actuelle laisse penser que ces matchs pourraient arriver trop tôt. La priorité reste de s’assurer qu’il revienne en pleine forme pour la fin de saison décisive.
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Kompany est confronté à plusieurs problèmes physiques
Le milieu offensif n'est pas le seul casse-tête de Kompany en cette période chargée. L'entraîneur a fait le point avant le récent match contre le Bayer Leverkusen, confirmant une mini-crise avec plusieurs titulaires habituels en infirmerie. Outre le joueur de 23 ans, le club avait précédemment indiqué qu'Alphonso Davies souffrait d'une élongation musculaire au mollet droit après le déplacement à Bergame. De plus, la situation au poste de gardien fait l'objet d'une attention particulière, Manuel Neuer étant écarté des terrains en raison d'un problème au mollet et Jonas Urbig ayant récemment été diagnostiqué avec une commotion cérébrale, même s'il pourrait tout de même figurer dans le onze de départ cette semaine.
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