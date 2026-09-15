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Le Bayern Munich dévoile un nouveau maillot de l’Oktoberfest « sauvage » alors que le géant de la Bundesliga rompt avec la tradition pour la célébration 2026-2027
Le Bayern se met à l’heure de la fête
Avec l’arrivée de la fraîcheur automnale en Bavière, le Bayern a officiellement lancé son maillot annuel de l’Oktoberfest pour la saison 2026-2027. Cette sortie très attendue intervient dans la semaine précédant le début du festival de la bière mondialement connu.
Le géant de Bundesliga dévoile chaque année, depuis 2021, un maillot officiel spécialement dédié à l’événement, connu localement sous le nom de Wiesn. Cependant, cette création audacieuse se distingue comme l’une des pièces les plus marquantes et les plus éclatantes de la collection à ce jour.
Une rupture avec les designs traditionnels
Alors que les versions précédentes présentaient des clins d’œil subtils et traditionnels, agrémentés d’une luxueuse bordure dorée, toutes les limites créatives ont totalement sauté pour la saison 2026-2027. Le nouveau design délaisse l’approche discrète du passé pour célébrer pleinement l’atmosphère vibrante et la ferveur de l’Oktoberfest.
Ce maillot frappant présente un complexe motif floral abstrait réparti sur une base noire foncée. Des bouquets de fleurs floutées aux teintes vives de rouge, blanc, bleu, jaune et vert créent un visuel saisissant et déroutant.
Ajoutant une touche de charme rétro, l’équipement intègre le classique logo trèfle d’Adidas sur la poitrine. Il affiche aussi fièrement l’écusson personnalisé « FC Bayern Wiesn » qui figurait sur la plupart de leurs récentes collections Oktoberfest.
Lederhosen et tenue complète de supporter
Ce nouveau look déjanté tranche nettement, sur le plan stylistique, avec le beau maillot crème et vert de la saison dernière. Ce maillot en particulier avait été soigneusement conçu pour coïncider avec le 125e anniversaire du club, ainsi qu’avec la 190e édition du festival historique de Munich.
Au-delà du terrain, ce nouveau maillot éclatant constitue la pièce maîtresse d’une collection vestimentaire Oktoberfest plus large du Bayern. Les supporters peuvent acheter des vestes, des cardigans et des pantalons de survêtement assortis pour parfaire leur look marquant les jours de match.
Pour les supporters qui souhaitent aller jusqu’au bout, le club bavarois vend même des tenues traditionnelles authentiques. Des lederhosen Bayern en cuir véritable, de grosses chaussettes de bottes en laine et des robes dirndl classiques sont toutes facilement disponibles dans les boutiques officielles du club.
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Première à l’Allianz Arena
Les supporters n’auront pas à attendre très longtemps pour voir ce nouveau maillot radical en action. Le Bayern prévoit de lancer cette édition spéciale Wiesn sous les projecteurs de l’Allianz Arena plus tard dans la semaine.
Le géant allemand portera ces couleurs vibrantes lors de son match contre l’Union Berlin en Bundesliga le 18 septembre. Cette rencontre de championnat tombe parfaitement, puisqu’elle arrive seulement un jour avant le coup d’envoi officiel de la 191e Oktoberfest de Munich.
Une victoire décisive à domicile offrirait le départ parfait aux célébrations annuelles de la ville. L’effectif du Bayern comme ses supporters auront à cœur d’emporter ces trois points jusqu’au week-end d’ouverture du festival.
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