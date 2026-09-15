Avec l’arrivée de la fraîcheur automnale en Bavière, le Bayern a officiellement lancé son maillot annuel de l’Oktoberfest pour la saison 2026-2027. Cette sortie très attendue intervient dans la semaine précédant le début du festival de la bière mondialement connu.

Le géant de Bundesliga dévoile chaque année, depuis 2021, un maillot officiel spécialement dédié à l’événement, connu localement sous le nom de Wiesn. Cependant, cette création audacieuse se distingue comme l’une des pièces les plus marquantes et les plus éclatantes de la collection à ce jour.