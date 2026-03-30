Le Bayern Munich dément avoir approché Mohamed Salah après que la star de Liverpool a été pressentie pour rejoindre Harry Kane et Vincent Kompany

L'attaquant a confirmé son départ dans une vidéo émouvante qu'il a partagée sur les réseaux sociaux, déclenchant une vague de spéculations quant à son avenir. Ibrahim Hassan, le sélectionneur de l'équipe nationale égyptienne, a laissé entendre qu'il avait entendu dire que l'entourage de l'ailier avait reçu des offres du Bayern Munich, du Paris Saint-Germain et de clubs de Serie A.

Face à la multiplication des rumeurs, son agent, Ramy Abbas, s'est exprimé sur X pour clarifier la situation, affirmant : « Nous ne savons pas où Mohamed jouera la saison prochaine. Cela signifie également que personne d'autre ne le sait. »