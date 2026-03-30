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Le Bayern Munich dément avoir approché Mohamed Salah après que la star de Liverpool a été pressentie pour rejoindre Harry Kane et Vincent Kompany
Un départ chargé d'émotion alimente les rumeurs de transfert
L'attaquant a confirmé son départ dans une vidéo émouvante qu'il a partagée sur les réseaux sociaux, déclenchant une vague de spéculations quant à son avenir. Ibrahim Hassan, le sélectionneur de l'équipe nationale égyptienne, a laissé entendre qu'il avait entendu dire que l'entourage de l'ailier avait reçu des offres du Bayern Munich, du Paris Saint-Germain et de clubs de Serie A.
Face à la multiplication des rumeurs, son agent, Ramy Abbas, s'est exprimé sur X pour clarifier la situation, affirmant : « Nous ne savons pas où Mohamed jouera la saison prochaine. Cela signifie également que personne d'autre ne le sait. »
- AFP
Le directeur sportif du Bayern dément les rumeurs
Malgré les rumeurs qui circulent et qui associent le joueur à un transfert aux côtés de Harry Kane et Vincent Kompany, le club allemand a tenu à clarifier la situation. S'adressant à Winwin, le directeur sportif Max Eberl a catégoriquement démenti les rumeurs selon lesquelles les Bavarois seraient sur les traces de l'attaquant. Eberl a déclaré : « Non, Mohamed Salah n'a reçu aucune offre du Bayern Munich. »
Le club s'est clairement désengagé de la course, tandis que des informations suggèrent également que l'Inter Miami, club de Major League Soccer, a écarté la possibilité de le faire venir aux États-Unis pour jouer aux côtés de Lionel Messi.
Le départ d'Anfield fait suite à des tensions au sein de l'encadrement
Le départ de l'attaquant intervient après une période mouvementée dans le Merseyside. Une dispute publique avec l'entraîneur Arne Slot lui avait valu d'être écarté de l'équipe pour trois matches en décembre. Les deux hommes ont toutefois renoué, et l'ailier a inscrit cinq buts lors de ses 14 dernières apparitions depuis son retour de la Coupe d'Afrique des nations. Alors que Liverpool s'apprête à renoncer à la dernière année de son contrat, l'ancien entraîneur Jürgen Klopp a mis en garde le club quant à la difficulté de lui trouver un remplaçant. Klopp a déclaré : « Ce type de joueur est irremplaçable. Il y aura un vide que quelqu'un comblera, mais ce joueur en particulier, Mo Salah ? Je ne suis pas sûr qu'il en existe un autre. »
- AFP
Laisser derrière soi un héritage durable
Il quitte le club en tant que l'un des joueurs les plus titrés de son histoire, avec huit trophées à son palmarès, dont deux titres de Premier League et une Ligue des champions. Au cours de ses neuf années de carrière, il a inscrit le nombre incroyable de 255 buts en 435 apparitions. Ce palmarès exceptionnel confirme sa place de troisième meilleur buteur de tous les temps du club. Il n'est devancé que par les légendes Roger Hunt, auteur de 285 buts, et Ian Rush, qui détient le record absolu avec 346 buts. La direction a décidé de lui permettre de partir plus tôt en signe de reconnaissance pour son immense contribution.