Le Bayern Munich cherche à négocier à la baisse les 75 millions de livres réclamés par Newcastle pour le transfert d'Anthony Gordon

Gordon est devenu la priorité numéro un du Bayern cet été, le club allemand ayant déjà réalisé des progrès significatifs dans le dossier du recrutement de l’international anglais. Selon plusieurs sources, l’ailier serait impatient de rejoindre l’Allianz Arena et aurait déjà trouvé un accord de principe sur les conditions personnelles.

Le conseil de surveillance du club a donné son feu vert à l’opération, témoignant d’une unité de front dans la volonté de recruter l’ancien joueur d’Everton en Bundesliga. Selon Christian Falk de BILD, « Le joueur veut venir au Bayern. Les discussions avec Newcastle United ont commencé. »