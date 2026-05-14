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Le Bayern Munich cherche à négocier à la baisse les 75 millions de livres réclamés par Newcastle pour le transfert d'Anthony Gordon
Le Bayern Munich est parvenu à un accord avec Gordon au sujet de ses conditions personnelles.
Gordon est devenu la priorité numéro un du Bayern cet été, le club allemand ayant déjà réalisé des progrès significatifs dans le dossier du recrutement de l’international anglais. Selon plusieurs sources, l’ailier serait impatient de rejoindre l’Allianz Arena et aurait déjà trouvé un accord de principe sur les conditions personnelles.
Le conseil de surveillance du club a donné son feu vert à l’opération, témoignant d’une unité de front dans la volonté de recruter l’ancien joueur d’Everton en Bundesliga. Selon Christian Falk de BILD, « Le joueur veut venir au Bayern. Les discussions avec Newcastle United ont commencé. »
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Le cap des 75 millions de livres sterling
Bien que le joueur soit disposé à rejoindre le club, Newcastle entend obtenir un montant élevé pour l'un de ses attaquants les plus influents. Les Magpies exigeraient environ 75 millions de livres sterling (86 millions d'euros) pour autoriser le départ du joueur de 25 ans, dont le contrat actuel à St James' Park court jusqu'en 2030.
Stratégie de négociation à l’Allianz Arena
Pour l’instant, le Bayern Munich refuse de s’aligner sur le prix élevé réclamé par Newcastle et entend négocier une baisse significative du montant du transfert. Le champion d’Allemagne devrait ouvrir les discussions autour de 50 millions de livres sterling (60 millions d’euros), espérant trouver un accord avec le club de Premier League dans les prochaines semaines.
Le club allemand entend exploiter la volonté du joueur de partir pour faire pression sur les Magpies et obtenir un accord plus favorable. Selon Falk, « le Bayern veut démarrer à 60 millions et trouver un terrain d’entente pour faire baisser le prix ».
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Des clubs rivaux de Premier League manifestent leur intérêt.
Si le Bayern mène la course, le club est bien conscient de la concurrence qui s'intensifie en Angleterre pour s'attacher les services de Gordon. Plusieurs des plus grands clubs de Premier League suivent de près sa situation depuis qu'il a rejoint Newcastle en 2023, impressionnant par ses performances.
Selon Falk, « Chelsea, Arsenal, Liverpool et même Manchester City suivraient également le dossier ». Newcastle conserve toutefois un atout maître : la durée du contrat de Gordon. De leur côté, les Bavarois se disent capables de trouver le juste prix pour attirer leur cible prioritaire.