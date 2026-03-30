Le Bayern Munich balaye d'un revers de main les rumeurs de transfert concernant Michael Olise et met en avant la durée de son contrat pour tenter de tenir à distance le Real Madrid et Liverpool

« Ce sont des rumeurs qui font sourire tout le monde au club. Vous savez mieux que quiconque comment fonctionne le manège médiatique », a déclaré Rummenigge au Diario AS. Il s’est empressé de souligner que le Français était lié par un contrat à long terme, mettant ainsi fin à tout espoir d’un transfert à prix réduit. « Il lui reste trois ans de contrat – il n’y a rien d’autre à ajouter. Les gens viennent au stade pour voir des joueurs comme lui. »

Alors que Rummenigge a balayé ces rumeurs d’un haussement d’épaules, le président d’honneur du Bayern, Uli Hoeness, s’est montré plus combatif face à une offre potentielle de 200 millions d’euros de la part de Liverpool. Le dirigeant au franc-parler a remis en question la récente stratégie de recrutement des Reds, suggérant que leurs dépenses financières colossales ne se sont pas traduites par une domination sur le terrain.

« Liverpool a déjà dépensé 500 millions d’euros cette année et connaît une très mauvaise saison. Nous ne contribuerons pas à ce qu’ils jouent mieux l’année prochaine », a fait remarquer Hoeness. « Nous jouons ce sport pour nos supporters. Nous avons 430 000 membres, nous avons des millions de supporters à travers le monde, et cela ne leur sert pas à grand-chose si nous avons 200 millions d’euros en banque mais que nous jouons un football moins bon chaque samedi à cause de cela. »