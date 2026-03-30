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Le Bayern Munich balaye d'un revers de main les rumeurs de transfert concernant Michael Olise et met en avant la durée de son contrat pour tenter de tenir à distance le Real Madrid et Liverpool
Rummenigge reste imperturbable face aux rumeurs
Karl-Heinz Rummenigge, président du directoire du FC Bayern, a répondu sans détour aux rumeurs grandissantes concernant l’avenir d’Olise, affirmant que le club restait serein malgré l’intérêt manifesté par des clubs d’élite européens tels que Liverpool, champion de Premier League, ou le Real Madrid, géant de la Liga. Les rumeurs se sont intensifiées depuis les débuts fulgurants de l’international français en Allemagne, mais la direction du Bayern considère ces spéculations comme de simples bruits de fond dans le paysage médiatique actuel.
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Les dirigeants du Bayern balayent les rumeurs concernant le départ d'Olise
« Ce sont des rumeurs qui font sourire tout le monde au club. Vous savez mieux que quiconque comment fonctionne le manège médiatique », a déclaré Rummenigge au Diario AS. Il s’est empressé de souligner que le Français était lié par un contrat à long terme, mettant ainsi fin à tout espoir d’un transfert à prix réduit. « Il lui reste trois ans de contrat – il n’y a rien d’autre à ajouter. Les gens viennent au stade pour voir des joueurs comme lui. »
Alors que Rummenigge a balayé ces rumeurs d’un haussement d’épaules, le président d’honneur du Bayern, Uli Hoeness, s’est montré plus combatif face à une offre potentielle de 200 millions d’euros de la part de Liverpool. Le dirigeant au franc-parler a remis en question la récente stratégie de recrutement des Reds, suggérant que leurs dépenses financières colossales ne se sont pas traduites par une domination sur le terrain.
« Liverpool a déjà dépensé 500 millions d’euros cette année et connaît une très mauvaise saison. Nous ne contribuerons pas à ce qu’ils jouent mieux l’année prochaine », a fait remarquer Hoeness. « Nous jouons ce sport pour nos supporters. Nous avons 430 000 membres, nous avons des millions de supporters à travers le monde, et cela ne leur sert pas à grand-chose si nous avons 200 millions d’euros en banque mais que nous jouons un football moins bon chaque samedi à cause de cela. »
Tous les regards se tournent vers le choc des titans
Alors que l'avenir d'Olise fait la une des journaux, le Bayern se prépare également pour un choc au sommet en Ligue des champions contre le Real Madrid. Rummenigge a qualifié cette rencontre de « match de tous les matchs », soulignant le poids historique des deux équipes les plus titrées de l'histoire de la compétition.
« C'est la confrontation la plus disputée de l'histoire de la Ligue des champions. Il y a eu 28 rencontres jusqu'à présent », a-t-il ajouté. « Madrid compte deux victoires de plus que nous. C'est la même chose au classement des clubs de l'UEFA : ils sont premiers, nous sommes juste derrière. C'est le summum, le match des matchs, une finale avant la finale. C'est la confrontation qui a suscité le plus d'engouement au fil du temps. Dans les années 2000, nous avons donné du fil à retordre à Madrid ; ces derniers temps, ils ont pris l'avantage.
« Le stade [du Bernabéu] pèse sur vous. Le public aussi. À l’époque, il fallait aussi se méfier un peu de l’arbitre qui vous était attribué (rires), mais l’énergie que ce stade peut générer est extraordinaire… Le stade et les supporters, avec l’équipe, forment un véritable ouragan. Il faut avoir des nerfs d’acier, du sang-froid et être mentalement prêt. »
- AFP
Une position ferme quant au maintien du statut d'élite
La direction du Bayern reste déterminée à conserver son statut d'élite en gardant les joueurs qui attirent les supporters dans les tribunes. En qualifiant les rumeurs de départ d'Olise de simples spéculations médiatiques, le club fait clairement comprendre au Real Madrid et à Liverpool que toute tentative de recrutement de l'international français se heurtera à un refus catégorique. Son contrat ne comportant aucune clause libératoire et il lui restant plusieurs saisons à jouer, la balle est clairement dans le camp des Bavarois.