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Le Bayern Munich aurait rejeté les « première, deuxième et troisième » offres du Real Madrid pour Michael Olise, réaffirmant fermement qu'il n'avait « aucune intention de le vendre »
Olise est considéré comme intransférable.
Selon le journaliste Florian Plettenberg, rien ne garantit que Florentino Pérez soumette réellement l’offre de 150 millions d’euros évoquée pour l’ailier. Toutefois, si le président du Real Madrid osait une première approche, la direction du Bayern n’aurait aucune intention de vendre et la rejetterait sans hésiter. Selon l’auteur de l’article, le club allemand serait prêt à rejeter successivement plusieurs offres pour Olise, Florentino Pérez étant déjà parfaitement informé de la position ferme des Bavarois concernant le Français.
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Le Bayern dément l’intérêt de Pérez
Les dirigeants du club sont intervenus publiquement pour mettre fin aux rumeurs et dissuader le président madrilène, récemment réélu, d’entamer des démarches officielles. Répondant directement aux spéculations concernant le Français, le président du Bayern, Herbert Hainer, a déclaré au journal BILD : « Michael Olise est un joueur du Bayern et dispose d’un contrat à long terme. Nous ne sommes pas un club vendeur. Si Florentino Pérez souhaite nous faire une offre – ce qui n’a pas été le cas jusqu’à présent –, il peut s’épargner cette peine. »
Hoeness et Perez exposent leurs visions divergentes
Cette rumeur de transfert survient juste après la réélection de Florentino Pérez, qui a coutume de marquer ces moments en recrutant des joueurs de renom. Lors de son discours de victoire, le président madrilène a déclaré : « Je suis toujours là. Les membres me connaissent. Je suis là pour défendre le Real Madrid. Nous allons continuer à travailler pour que le Real Madrid continue de remporter des titres. »
Cependant, le président d’honneur Uli Hoeness avait déjà fait savoir : « Vendre Michael Olise 200 millions d’euros ? Cela n’arrivera pas. Nous jouons pour nos supporters. Nous comptons 430 000 membres et des millions de fans à travers le monde ; ils n’ont rien à faire de nos 200 millions si, le samedi, nous leur offrons un spectacle de moindre qualité. »
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L'ailier vise le triomphe dans ce tournoi international.
Après une saison spectaculaire en Bavière, au cours de laquelle il a inscrit 22 buts et délivré 31 passes décisives, le joueur de 24 ans se consacre désormais entièrement à ses obligations internationales. Cet attaquant dynamique aborde le tournoi en pleine forme, après avoir réalisé un triplé lors de la victoire 3-1 en match de préparation contre l'Irlande du Nord. Les Bleus devront s'imposer dans un Groupe I très disputé, où ils affronteront des adversaires de taille comme le Sénégal, l'Irak et la Norvège.