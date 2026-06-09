Le Bayern Munich aurait rejeté les « première, deuxième et troisième » offres du Real Madrid pour Michael Olise, réaffirmant fermement qu'il n'avait « aucune intention de le vendre »

Cette rumeur de transfert survient juste après la réélection de Florentino Pérez, qui a coutume de marquer ces moments en recrutant des joueurs de renom. Lors de son discours de victoire, le président madrilène a déclaré : « Je suis toujours là. Les membres me connaissent. Je suis là pour défendre le Real Madrid. Nous allons continuer à travailler pour que le Real Madrid continue de remporter des titres. »

Cependant, le président d’honneur Uli Hoeness avait déjà fait savoir : « Vendre Michael Olise 200 millions d’euros ? Cela n’arrivera pas. Nous jouons pour nos supporters. Nous comptons 430 000 membres et des millions de fans à travers le monde ; ils n’ont rien à faire de nos 200 millions si, le samedi, nous leur offrons un spectacle de moindre qualité. »