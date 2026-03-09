Getty Images Sport
Traduit par
Le Bayern Munich attend que Manuel Neuer se prononce sur son avenir alors que Max Eberl aborde la question de l'incertitude contractuelle
La blessure récurrente au mollet de Neuer persiste
Eberl a évoqué l'état physique de Neuer après une série frustrante de problèmes musculaires. Le gardien vétéran a subi une blessure récurrente au mollet lors de la victoire 4-1 contre le Borussia Mönchengladbach vendredi.
Cela marque une tendance inquiétante pour le joueur de 39 ans, qui a été remplacé à la mi-temps de ce match après être revenu d'une précédente déchirure musculaire. Malgré la répétition de la blessure, Eberl a souligné que le Bayern Munich ne précipiterait pas sa rééducation. « Je ne veux pas donner de délai pour éviter de créer une pression. Il doit se soigner en toute tranquillité », a-t-il déclaré.
- Getty Images Sport
Les négociations contractuelles avec le capitaine sont suspendues
Le contrat actuel du capitaine à l'Allianz Arena expire cet été, mais aucune prolongation officielle n'a été signée. Eberl a précisé que la stratégie du club restait inchangée malgré les derniers bulletins médicaux. La direction a l'intention d'attendre le printemps avant d'entamer des discussions définitives.
« Nous savons quel âge a Manu. Nous avons toujours dit qu'il devrait d'abord fêter ses 40 ans à la fin du mois de mars. Ensuite, nous nous assoirons tranquillement pour discuter », a expliqué le directeur sportif. Il a souligné que toute décision finale serait prise en collaboration : « Il devra alors nous dire comment il se sent, quel est son état d'esprit. Et nous devrons décider nous-mêmes de la marche à suivre. Il a réalisé une saison exceptionnelle jusqu'à présent, c'est un gardien de but de haut niveau. Mais cette blessure (actuelle) ne change rien pour nous. »
Urbig se prépare pour le défi Atalanta
Neuer étant indisponible, la responsabilité incombe à Urbig pour le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre l'Atalanta Bergame. Le joueur de 22 ans a déjà joué onze fois cette saison, prouvant sa fiabilité dans les situations de forte pression.
Eberl a exprimé sa totale confiance dans le développement du jeune remplaçant et sa préparation pour la scène européenne. « Jonas s'est superbement développé à mon avis », a-t-il déclaré avant le vol vers l'Italie. Il a ajouté qu'il n'avait « aucune inquiétude » si Urbig gardait les buts contre Bergame, soulignant la confiance qui lui était accordée.
- Getty Images Sport
La Coupe du monde fait parler d'elle autour du jeune gardien de but
L'ascension fulgurante d'Urbig a suscité de nombreuses discussions quant à son éventuelle sélection dans l'équipe nationale allemande pour la prochaine Coupe du monde. Tout en se montrant prudent afin de ne pas outrepasser son autorité en matière de sélections internationales, Eberl a reconnu que la trajectoire du gardien de but le rendait impossible à ignorer.
« Je ne suis pas le directeur sportif de l'équipe nationale, mais celui du FC Bayern. Je suis très heureux que Jonas soit avec nous », a précisé Eberl. Il a toutefois laissé la porte ouverte aux ambitions internationales du jeune joueur, confirmant : « S'il réalise de bonnes performances, je pense que tous les joueurs sont candidats. »
Publicité