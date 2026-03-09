Le Bayern Munich attend que Manuel Neuer se prononce sur son avenir alors que Max Eberl aborde la question de l'incertitude contractuelle

Eberl a évoqué l'état physique de Neuer après une série frustrante de problèmes musculaires. Le gardien vétéran a subi une blessure récurrente au mollet lors de la victoire 4-1 contre le Borussia Mönchengladbach vendredi.

Cela marque une tendance inquiétante pour le joueur de 39 ans, qui a été remplacé à la mi-temps de ce match après être revenu d'une précédente déchirure musculaire. Malgré la répétition de la blessure, Eberl a souligné que le Bayern Munich ne précipiterait pas sa rééducation. « Je ne veux pas donner de délai pour éviter de créer une pression. Il doit se soigner en toute tranquillité », a-t-il déclaré.