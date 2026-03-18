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Le Bayern Munich active une option de rachat dans le cadre d'un accord avantageux, alors qu'une grande vague de transferts est prévue cet été
D'espoir issu du centre de formation à star de deuxième division
Cette décision stratégique constitue une belle réussite pour le club, compte tenu de la réputation grandissante d’Aseko et de son impressionnante polyvalence. Membre du centre de formation du Bayern depuis juillet 2022, ce joueur infatigable doté d’un excellent pied droit a connu une évolution remarquable depuis son prêt à Hanovre en février de l’année dernière. Désormais titulaire indiscutable sous les ordres de l'entraîneur Christian Titz, il a disputé 25 des 26 matches possibles cette saison, ce qui fait de lui l'une des étoiles montantes de l'actuelle deuxième division.
Kompany va évaluer un jeune espoir pendant la pré-saison
Selon Sky Sport, l'entraîneur principal Vincent Kompany souhaite observer de plus près ce produit du centre de formation lors de la prochaine tournée de pré-saison. Aseko s'est illustré cette saison avec trois buts et cinq passes décisives. Kompany apprécierait particulièrement la maîtrise technique et la discipline tactique du joueur, ce qui fait de son évaluation lors du stage d'été une priorité absolue pour le staff technique.
Une refonte du milieu de terrain pourrait entraîner des départs cet été
Malgré la clause de rachat, l'avenir à long terme d'Aseko à l'Allianz Arena reste incertain, le Bayern prévoyant un remaniement important au milieu de terrain. Bien qu'un transfert ne soit pas exclu, Sky rapporte que le départ probable de Leon Goretzka cet été pourrait lui ouvrir une place dans l'effectif de Kompany.
Le directeur sportif Christoph Freund a récemment fait l'éloge de l'international U21, déclarant : « Noel se débrouille vraiment bien. Il s'est très bien intégré à l'équipe et s'améliore de match en match. Il apporte une agressivité et une qualité qui nous intéressent beaucoup. » Bien que Freund ait confirmé que le club « continuerait à le suivre de près », l'arrivée potentielle de cibles telles que Kennet Eichhorn pourrait encore lui barrer la route. Par conséquent, si une offre substantielle se présente, le club pourrait être tenté de vendre le jeune joueur pour réaliser un bénéfice important.
Aseko reste ouvert à toutes les possibilités futures
Le joueur garde les pieds sur terre quant à la suite de sa carrière et se concentre actuellement sur Hanovre, dont l'équipe n'est qu'à trois points d'une place de promotion. « Tout sportif rêve de jouer un jour pour les meilleures équipes possibles », a déclaré Aseko, mais il n'exclut pas de rester en 2. Bundesliga une année de plus afin de s'assurer un temps de jeu régulier. « Je ne veux rien exclure et je souhaite garder toutes mes options ouvertes pour l’instant », a-t-il expliqué. Malgré cela, il entretient une communication ouverte avec Munich : « Naturellement, il y a des échanges et des discussions réguliers avec les responsables du Bayern et de Hanovre. J’ai parlé avec Christoph Freund ; il est fier de ma progression et m’a dit de continuer à me battre et de ne pas relâcher mes efforts », a-t-il ajouté.
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