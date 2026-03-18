Le Bayern Munich active une option de rachat dans le cadre d'un accord avantageux, alors qu'une grande vague de transferts est prévue cet été

Malgré la clause de rachat, l'avenir à long terme d'Aseko à l'Allianz Arena reste incertain, le Bayern prévoyant un remaniement important au milieu de terrain. Bien qu'un transfert ne soit pas exclu, Sky rapporte que le départ probable de Leon Goretzka cet été pourrait lui ouvrir une place dans l'effectif de Kompany.

Le directeur sportif Christoph Freund a récemment fait l'éloge de l'international U21, déclarant : « Noel se débrouille vraiment bien. Il s'est très bien intégré à l'équipe et s'améliore de match en match. Il apporte une agressivité et une qualité qui nous intéressent beaucoup. » Bien que Freund ait confirmé que le club « continuerait à le suivre de près », l'arrivée potentielle de cibles telles que Kennet Eichhorn pourrait encore lui barrer la route. Par conséquent, si une offre substantielle se présente, le club pourrait être tenté de vendre le jeune joueur pour réaliser un bénéfice important.



