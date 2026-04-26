Getty Images Sport
Traduit par
Le Bayern Munich active l’option d’achat de Nicolas Jackson pour 65 millions d’euros, après avoir vu l’attaquant, propriété de Chelsea, inscrire 10 buts en tant que remplaçant d’Harry Kane
Eberl confirme le départ programmé de Jackson
Le directeur sportif du Bayern Munich, Max Eberl, a confirmé que le club ne compte pas lever l’option d’achat de Jackson. Dans une interview accordée à ZDF-Sportstudio, il a précisé que l’attaquant retrouvera Stamford Bridge à l’issue de la saison, et qu’aucune prolongation de prêt n’est envisagée. Cette décision met fin à son passage à l’Allianz Arena.
Cette décision est prise malgré les performances convaincantes de l’attaquant dans un rôle de joker. Arrivé l’été dernier en Allemagne à l’issue d’un feuilleton de transfert complexe, le joueur de 24 ans avait pour mission de pallier l’absence de la star Harry Kane. Bien qu’il ait brillé lorsqu’on a fait appel à lui, les conditions financières requises pour le recruter à long terme ont constitué un obstacle insurmontable pour la direction bavaroise.
- AFP
Des statistiques impressionnantes pour un joueur remplaçant
D’un point de vue statistique, Jackson s’est plus que bien défendu depuis son arrivée en Bundesliga. En 29 matches officiels, l’attaquant a inscrit 10 buts et délivré quatre passes décisives. Sa forme récente est particulièrement remarquable, avec quatre buts marqués lors de ses cinq dernières rencontres de championnat. Il a une nouvelle fois prouvé sa valeur ce week-end, en marquant le but qui a déclenché une remontée spectaculaire lors de la victoire 4-3 du Bayern contre Mayence 05.
Si l’entraîneur Vincent Kompany se dit admiratif de l’engagement et du professionnalisme du joueur, la direction privilégie une stratégie financière à long terme. Sa capacité à peser sur les matchs en sortant du banc a contribué au nouveau titre de champion et à la finale de la DFB-Pokal, mais cela n’a pas suffi pour convaincre les dirigeants d’investir définitivement les 65 millions d’euros (56 millions de livres sterling / 76 millions de dollars) réclamés.
Mikel pointe du doigt ce qui fait défaut à Chelsea
L’imminente retour de Jackson à Londres devrait réjouir plus d’un chez Chelsea, en particulier la légende du club John Obi Mikel. L’ancien milieu de terrain estime que les Blues souffrent depuis le départ de l’attaquant d’un déficit de présence physique et d’intelligence tactique dans le dernier tiers. Il pointe surtout l’effet sur Cole Palmer, qui, selon lui, « semble perdu » sans les connexions que l’international sénégalais établissait sur le front de l’attaque.
« Je le dis franchement : il nous manque aujourd’hui. Ce qu’il apportait, aucun autre attaquant ne le fait en ce moment », a-t-il affirmé. « Oui, Joao Pedro marque des buts, mais regardez ce que Nicolas Jackson offrait en termes de pressing haut et de connexion télépathique avec Cole Palmer. »
- Getty
Un avenir incertain l’attend à nouveau à Stamford Bridge.
Alors que Jackson s’apprête à regagner Londres, il retrouve un club en pleine mutation. Chelsea a récemment pris la décision audacieuse de limoger son entraîneur principal, Liam Rosenior, après une série de résultats désastreux. Rosenior ayant payé le prix fort pour cette séquence historiquement mauvaise, il reste à voir quelle place Jackson occupera dans les plans du prochain entraîneur titulaire. Sous contrat avec les Blues jusqu’en 2033, l’attaquant pourrait attirer d’autres clubs européens si Chelsea décidait de ne pas le réintégrer à son effectif.
Les Blues doivent désormais choisir : réintégrer un attaquant revenu de prêt avec une expérience précieuse au plus haut niveau, ou capitaliser sur ses dix buts pour négocier un transfert lucratif. Pour l’instant, Jackson se concentre sur la fin de saison avec le Bayern, qui vise le triplé.