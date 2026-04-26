Le directeur sportif du Bayern Munich, Max Eberl, a confirmé que le club ne compte pas lever l’option d’achat de Jackson. Dans une interview accordée à ZDF-Sportstudio, il a précisé que l’attaquant retrouvera Stamford Bridge à l’issue de la saison, et qu’aucune prolongation de prêt n’est envisagée. Cette décision met fin à son passage à l’Allianz Arena.

Cette décision est prise malgré les performances convaincantes de l’attaquant dans un rôle de joker. Arrivé l’été dernier en Allemagne à l’issue d’un feuilleton de transfert complexe, le joueur de 24 ans avait pour mission de pallier l’absence de la star Harry Kane. Bien qu’il ait brillé lorsqu’on a fait appel à lui, les conditions financières requises pour le recruter à long terme ont constitué un obstacle insurmontable pour la direction bavaroise.