Le Bayern Munich accélère pour recruter la star de l’Atalanta, le club ayant obtenu le feu vert pour finaliser le transfert

La saga du transfert s’apprête à entrer dans une phase cruciale : les dirigeants du Bayern rencontrent leurs homologues de l’Atalanta pour discuter des modalités financières d’un transfert définitif. Le feu vert de De Ketelaere étant acquis, toutes les attentions se portent désormais sur la volonté du club de Serie A de se séparer de son joyau, et sur le prix de son indemnité. La stratégie de recrutement estivale du Bayern s’accélère, de nouvelles discussions étant prévues alors que le club cherche à finaliser ses opérations avant la trêve internationale et le début de la préparation estivale.