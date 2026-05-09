Getty Images Sport
Traduit par
Le Bayern Munich accélère pour recruter la star de l’Atalanta, le club ayant obtenu le feu vert pour finaliser le transfert
Le Bayern Munich s’intéresserait de près à un avant-centre belge.
Le Bayern a manifesté un intérêt concret pour De Ketelaere, considérant la star de l’Atalanta comme un renfort clé pour son secteur offensif. L’international belge a déjà donné son accord pour un éventuel transfert en Bavière, ce qui laisse penser que les conditions personnelles ne constitueront pas un obstacle majeur lors des futures négociations. Si le joueur est partant pour ce transfert, le Bayern doit désormais entamer des discussions officielles avec l’Atalanta afin de déterminer un montant de transfert approprié pour l’ancien joueur de l’AC Milan.
- AFP
Le feu vert a été donné pour le transfert.
Selon Sky Sport et l’expert en transferts Sacha Tavolieri, les bases d’un accord sont en cours de finalisation en coulisses. Selon ces sources, Charles De Ketelaere aurait déjà donné son accord pour rejoindre l’Allianz Arena, ce qui ouvre la voie aux négociations entre les deux clubs. Cette évolution intervient après la réussite de sa transformation à Bergame, où ses qualités techniques et sa capacité à jouer entre les lignes ont relancé sa carrière sous la houlette de Gian Piero Gasperini.
La renaissance de Bergame attire les grands clubs
Remis en selle par l’Atalanta, De Ketelaere s’est rapidement imposé comme l’un des créateurs les plus convoités du Vieux Continent, effaçant ainsi un passage mitigé au San Siro. Prêté par le Milan AC en 2023, le Belge a vu le club bergamasque lever son option d’achat pour environ 24 millions d’euros l’été suivant. Entré dans sa troisième saison au Gewiss Stadium, il est sous contrat jusqu’en juin 2028, conférant ainsi à l’Atalanta une position de force à l’approche de négociations concrètes avec le club le plus titré d’Allemagne.
- AFP
Les négociations se poursuivent à présent dans le bureau du président.
La saga du transfert s’apprête à entrer dans une phase cruciale : les dirigeants du Bayern rencontrent leurs homologues de l’Atalanta pour discuter des modalités financières d’un transfert définitif. Le feu vert de De Ketelaere étant acquis, toutes les attentions se portent désormais sur la volonté du club de Serie A de se séparer de son joyau, et sur le prix de son indemnité. La stratégie de recrutement estivale du Bayern s’accélère, de nouvelles discussions étant prévues alors que le club cherche à finaliser ses opérations avant la trêve internationale et le début de la préparation estivale.