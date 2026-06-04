Le Bayern Munich a trouvé un accord pour recruter un arrière gauche allemand pour 60 millions d'euros avant la Coupe du monde, mais l'espoir reste entier pour Arsenal, Manchester City et le Real Madrid

À 22 ans, ce latéral gauche a connu une ascension fulgurante à Francfort, s’imposant comme l’un des jeunes talents les plus prometteurs de la Bundesliga. Ses performances n’ont pas passé inaperçues ; selon Sky Sports, l’entraîneur du Bayern, Kompany, ferait personnellement pression pour ce transfert après avoir eu des discussions constructives avec le joueur. Le club bavarois, détenteur de nombreux records, a agi rapidement pour s’assurer que le joueur s’engage à rejoindre l’Allianz Arena.

Actuellement à Chicago avec la sélection allemande pour préparer la Coupe du monde et un match amical contre les États-Unis, Brown aurait donné son accord pour un contrat à long terme qui le lirait au club bavarois jusqu’en 2031. Polyvalent, il peut occuper les postes d’arrière gauche, d’arrière droit ou même d’ailier gauche, ce qui en fait un atout moderne et versatile aux yeux du champion d’Allemagne.