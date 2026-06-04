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Le Bayern Munich a trouvé un accord pour recruter un arrière gauche allemand pour 60 millions d'euros avant la Coupe du monde, mais l'espoir reste entier pour Arsenal, Manchester City et le Real Madrid
Kompany fixe son objectif défensif principal
À 22 ans, ce latéral gauche a connu une ascension fulgurante à Francfort, s’imposant comme l’un des jeunes talents les plus prometteurs de la Bundesliga. Ses performances n’ont pas passé inaperçues ; selon Sky Sports, l’entraîneur du Bayern, Kompany, ferait personnellement pression pour ce transfert après avoir eu des discussions constructives avec le joueur. Le club bavarois, détenteur de nombreux records, a agi rapidement pour s’assurer que le joueur s’engage à rejoindre l’Allianz Arena.
Actuellement à Chicago avec la sélection allemande pour préparer la Coupe du monde et un match amical contre les États-Unis, Brown aurait donné son accord pour un contrat à long terme qui le lirait au club bavarois jusqu’en 2031. Polyvalent, il peut occuper les postes d’arrière gauche, d’arrière droit ou même d’ailier gauche, ce qui en fait un atout moderne et versatile aux yeux du champion d’Allemagne.
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Le FC Francfort maintient fermement sa position sur la valeur de son arrière gauche allemand.
Bien que le joueur ait donné son feu vert au transfert, les deux clubs ne sont pas encore parvenus à un accord définitif. Le directeur sportif de l’Eintracht Francfort, Markus Krosche, réclame une indemnité d’environ 60 millions d’euros pour le talentueux défenseur. Cette valorisation élevée pourrait retarder, voire faire échouer la transaction si le Bayern refuse de s’aligner sur le prix demandé.
Tant que les détails financiers ne seront pas finalisés, le transfert restera donc incertain. Le défenseur devrait par ailleurs s’exprimer sur son avenir lors d’une conférence de presse de la DFB prévue aux États-Unis, un rendez-vous qui ajoute au suspense entourant ces négociations.
La Premier League suscite toujours un vif intérêt.
Aucun accord officiel n’ayant encore été trouvé entre les deux clubs, plusieurs cadors européens conservent un mince espoir de recrutement. Arsenal, Manchester City et le Real Madrid suivent le dossier Brown depuis plus d’un an. Si le Bayern ne répond pas aux exigences de Francfort, fixées à 60 millions d’euros, ces prétendants peuvent encore s’immiscer dans le dossier pour s’attacher les services de ce jeune polyvalent.
Arsenal voit en lui le profil défensif idéal pour renforcer son système tactique fluide, et The Athletic affirme que les Gunners le suivent de près au sein d’une short-list d’élite. Âgé de 22 ans, il vient de conclure une saison 2025-2026 remarquable (quatre buts et six passes décisives en 42 matchs) malgré la huitième place de Francfort, synonyme d’absence d’Europe. La perspective de rejoindre Arsenal, souvent en lice pour le titre, séduit le joueur, ce qui pourrait déclencher une guerre d’enchères si le Bayern ne finalise pas rapidement le dossier.
- AFP
Le casse-tête du Bayern en matière de transferts et la manne potentielle pour Francfort
Selon un précédent article du journal allemand Bild, la situation reste complexe à Munich en raison de l’effectif pléthorique du Bayern, qui doit d’abord alléger son groupe avant de pouvoir lancer une offre substantielle pour un nouveau latéral gauche.
Selon Bild, le directeur sportif Max Eberl doit d’abord céder Hiroki Ito ou Alphonso Davies pour libérer de la marge salariale et pouvoir lancer une offre ferme. Sans ces départs, l’évaluation du joueur, comprise entre 60 et 65 millions d’euros, reste hors de portée du champion d’Allemagne.
De l’autre côté de la transaction, l’Eintracht Francfort est bien placé pour réaliser une énorme plus-value. Ayant recruté Brown à Nuremberg en janvier 2024 pour seulement 3 millions d’euros, une vente aujourd’hui rapporterait un bénéfice extraordinaire au club.