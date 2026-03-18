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Le Bayern de Munich qualifié d'« équipe la plus forte du moment » alors qu'un ancien attaquant prédit la victoire de Harry Kane et ses coéquipiers en Ligue des champions
Le Bayern domine en Allemagne et en Europe
Dans une interview accordée à La Gazzetta dello Sport, Ribéry s'est montré impressionné par le Bayern après avoir vu le leader de la Bundesliga écraser l'Atalanta 6-1 lors du match aller de leur confrontation en Ligue des champions mardi dernier. Le Français estime qu'avec des joueurs comme Harry Kane et Michael Olise au sommet de leur art, l'effectif actuel est sans égal sur tout le continent : « À l'heure actuelle, c'est sans aucun doute la meilleure équipe qui soit. Ils sont au plus haut niveau dans tous les domaines : techniquement, tactiquement, physiquement. Ils jouent dans une autre catégorie, tout le monde l’a vu. »
Les favoris pour remporter la Ligue des champions
L'ancien ailier, qui a remporté 25 trophées au cours de ses 12 saisons en Bavière, est convaincu que le club peut décrocher un nouveau titre européen. Ribéry les a clairement désignés comme favoris, déclarant : « Le Bayern n'est pas seulement très fort, il est aussi en pleine forme. À mon avis, c'est lui le favori pour remporter la Ligue des champions. »
En repensant à sa propre époque glorieuse, marquée notamment par le célèbre triplé de 2013, le Français a souligné l’environnement unique qui permet un tel succès constant. Il a expliqué : « Ils gagnent parce qu’ils ont une culture formidable, un haut niveau de professionnalisme, et en même temps, c’est comme une famille. Je suis heureux d’être considéré comme une légende par leurs supporters ; nous avons marqué l’histoire avec tout ce que nous avons gagné. Nous l’avons fait ensemble car, à l’époque comme aujourd’hui, nous avions de grandes valeurs. »
Une efficacité sans faille
Cette analyse rejoint le point de vue de l'ancien gardien et PDG du Bayern, Oliver Kahn, qui a qualifié le club de force numéro un en Europe. S'exprimant récemment sur Sky Sport, la légende allemande a souligné que l'immense profondeur de l'effectif était de bon augure pour remporter des titres majeurs, notant que le niveau de qualité ne baissait pratiquement pas, quelle que soit la rotation. « Je n'irais pas jusqu'à dire que le Bayern remportera facilement la Ligue des champions ; ce n'est pas comme ça. Mais pour l'instant, à mes yeux, c'est la meilleure équipe d'Europe, vu la façon dont elle joue au football », a déclaré Kahn. Il a ajouté que l'équipe jouait actuellement « presque comme une machine bien huilée », tout en mettant en garde contre le manque de défis récents.
Quelle est la prochaine étape pour le Bayern de Munich ?
Les hommes de Kompany se concentrent désormais sur le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre l'Atalanta, prévu ce soir. Au niveau national, ils occupent confortablement la tête du classement de la Bundesliga avec 67 points, soit neuf points d'avance sur le Borussia Dortmund, deuxième. Leur parcours en championnat se poursuit samedi avec un match à domicile contre l'Union Berlin, suivi de déplacements à Fribourg et à St. Pauli en avril. Un match crucial à domicile contre Stuttgart, quatrième du classement, les attend avant qu'ils ne se déplacent pour affronter le Bayer Leverkusen en demi-finale de la DFB-Pokal le 22 avril, alors qu'ils poursuivent leur quête d'un triplé historique.
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