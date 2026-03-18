L'ancien ailier, qui a remporté 25 trophées au cours de ses 12 saisons en Bavière, est convaincu que le club peut décrocher un nouveau titre européen. Ribéry les a clairement désignés comme favoris, déclarant : « Le Bayern n'est pas seulement très fort, il est aussi en pleine forme. À mon avis, c'est lui le favori pour remporter la Ligue des champions. »

En repensant à sa propre époque glorieuse, marquée notamment par le célèbre triplé de 2013, le Français a souligné l’environnement unique qui permet un tel succès constant. Il a expliqué : « Ils gagnent parce qu’ils ont une culture formidable, un haut niveau de professionnalisme, et en même temps, c’est comme une famille. Je suis heureux d’être considéré comme une légende par leurs supporters ; nous avons marqué l’histoire avec tout ce que nous avons gagné. Nous l’avons fait ensemble car, à l’époque comme aujourd’hui, nous avions de grandes valeurs. »