Le Bayer Leverkusen s'en prend violemment à Arsenal dans un message publié sur les réseaux sociaux à la veille du match décisif de Ligue des champions à l'Emirates Stadium

Ce message provocateur est rapidement devenu viral, les supporters des deux camps s'exprimant sur ces manœuvres d'avant-match. Alors que les fans d'Arsenal défendaient la polyvalence tactique de leur équipe, d'autres ont salué l'équipe chargée des réseaux sociaux de Leverkusen, un supporter allant jusqu'à la qualifier de « meilleure administration footballistique de tous les temps ».

La pique est d'autant plus cinglante que Leverkusen a en fait battu Arsenal à son propre jeu lors du match aller ; le but de Robert Andrich était le premier corner concédé par les Gunners en Ligue des champions cette saison. Ce n'est pas la première fois que les hommes d'Arteta sont taquinés pour leur obsession des coups de pied arrêtés, le club de deuxième division Mansfield Town ayant récemment utilisé TikTok pour se moquer de la dépendance des Gunners aux corners avant leur rencontre en FA Cup.