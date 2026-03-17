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Le Bayer Leverkusen s'en prend violemment à Arsenal dans un message publié sur les réseaux sociaux à la veille du match décisif de Ligue des champions à l'Emirates Stadium
La pêche à la traîne tactique fait le buzz
Alors que l'équipe de Mikel Arteta s'est forgé une réputation d'efficacité sur les coups de pied arrêtés, l'équipe numérique de Leverkusen a choisi de se moquer de ce qu'elle perçoit comme une dépendance excessive en publiant une photo retouchée du terrain d'Arsenal. La retouche montrait un drapeau de corner de l'Emirates Stadium dont la surface de jeu avait été entièrement retirée du quart de cercle, accompagnée d'une légende cinglante : « C'est mieux comme ça. » Cette attaque sur les réseaux sociaux visait clairement à agacer les leaders de la Premier League, qui ont bâti une grande partie de leur campagne pour le titre national cette saison sur un total record de 21 buts marqués sur diverses situations de coups de pied arrêtés.
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Les fans réagissent aux plaisanteries sur le « meilleur modérateur »
Ce message provocateur est rapidement devenu viral, les supporters des deux camps s'exprimant sur ces manœuvres d'avant-match. Alors que les fans d'Arsenal défendaient la polyvalence tactique de leur équipe, d'autres ont salué l'équipe chargée des réseaux sociaux de Leverkusen, un supporter allant jusqu'à la qualifier de « meilleure administration footballistique de tous les temps ».
La pique est d'autant plus cinglante que Leverkusen a en fait battu Arsenal à son propre jeu lors du match aller ; le but de Robert Andrich était le premier corner concédé par les Gunners en Ligue des champions cette saison. Ce n'est pas la première fois que les hommes d'Arteta sont taquinés pour leur obsession des coups de pied arrêtés, le club de deuxième division Mansfield Town ayant récemment utilisé TikTok pour se moquer de la dépendance des Gunners aux corners avant leur rencontre en FA Cup.
Les défaillances défensives sous les projecteurs
Malgré la réputation d'Arsenal en matière de domination sur les coups de pied arrêtés, sous la houlette de l'un des entraîneurs adjoints d'Arteta, Nicolas Jover, le match aller en Allemagne a révélé un manque de concentration inhabituel. L'ouverture du score d'Andrich n'était que la troisième fois, sur 23 corners concédés en Ligue des champions cette saison, qu'un adversaire parvenait à tirer au but contre les Gunners. Arteta était visiblement frustré après le match nul 1-1, admettant que ses joueurs avaient visionné au préalable trois extraits spécifiques des combinaisons de Leverkusen, mais qu'ils n'avaient tout de même pas su réagir.
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Un match décisif pour les quarts de finale
Tout est prêt pour une soirée riche en rebondissements à l'Emirates Stadium, alors qu'Arsenal vise une troisième qualification consécutive pour les quarts de finale. Les Gunners restent invaincus à domicile face à Leverkusen en compétition européenne, mais l'équipe de Kasper Hjulmand a prouvé lors du match aller qu'elle était bien entraînée et dangereuse en contre-attaque. Leverkusen vise sa première qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions depuis sa place de finaliste en 2002, tandis qu'Arsenal entend poursuivre sa quête d'un éventuel quadruplé.
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