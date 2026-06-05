Le Bayer Leverkusen annonce la nomination inattendue d’un nouvel entraîneur pour succéder à Kasper Hjulmand, après les refus d’Andoni Iraola et de Filipe Luis

Les dirigeants du Bayer Leverkusen ont nommé Carles Martinez pour son expérience en tactique structurelle et son parcours dans les centres de formation de haut niveau. Le directeur général Fernando Carro a déclaré : « En tant que Bayer 04, nous avons accompli des progrès significatifs, tant au niveau national qu’international, ces dernières années. Notre objectif est de rester compétitifs au plus haut niveau et de consolider notre place parmi les meilleurs clubs européens.

Nous sommes convaincus que Carles Martinez, avec son impressionnant parcours d’entraîneur, correspond parfaitement à cette ambition. Il incarne le profil d’un manager moderne, capable de développer notre effectif très talentueux, de l’amener à un niveau élevé et constant, et de le mener vers des succès concrets. »

Le directeur sportif Simon Rolfes a ajouté : « Après une réflexion approfondie, nous avons identifié en Carles Martinez le manager capable de mener le club vers sa prochaine phase de développement. À Toulouse, il a parfaitement intégré de nombreux jeunes joueurs et a su unir un effectif international pour en faire un groupe solide.

« Outre cette précieuse expérience, il apporte à Leverkusen une grande expertise technique acquise lors de son passage au centre de formation du FC Barcelone. Carles est un entraîneur doté de principes clairs et d’une philosophie moderne du jeu. Nous sommes convaincus qu’il saura donner l’élan nécessaire à notre avenir sportif. »