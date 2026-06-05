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Le Bayer Leverkusen annonce la nomination inattendue d’un nouvel entraîneur pour succéder à Kasper Hjulmand, après les refus d’Andoni Iraola et de Filipe Luis
Leverkusen a trouvé le successeur de Hjulmand.
Après une recherche effrénée cet été, Leverkusen a officiellement nommé Martinez au poste d’entraîneur principal. L’Espagnol a signé un contrat courant jusqu’en juin 2028 et prendra officiellement les rênes de la Werkself en juillet. Martinez succède à Hjulmand, qui quitte la BayArena après moins d’une saison à la tête de l’équipe. Le club s’est tourné vers l’ancien mentor de Toulouse après l’échec des négociations avec Iraola et Luis.
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Un ancien entraîneur du centre de formation du Barça arrive
L’ancien gardien de but a passé trois ans à la tête de Toulouse, club auquel il avait d’abord rallié comme entraîneur adjoint avant d’en prendre les commandes en 2023. Il a mené le groupe à la 11e place de Ligue 1 lors de sa première saison, puis l’a hissé à la 10e position l’exercice suivant, avant de conclure l’exercice 2025-2026 au 9e rang.
À 42 ans, fort d’une expérience dans les centres de formation de l’Espanyol et du FC Barcelone, il prend les rênes d’un Leverkusen en quête de rebond après un exercice 2025-2026 mitigé. Après le départ de l’entraîneur à succès Xabi Alonso vers le Real Madrid, le début de saison sous Erik ten Hag s’est révélé catastrophique, entraînant son licenciement prématuré. Si Hjulmand a réussi à stabiliser la situation, il n’a pas pu faire mieux qu’une sixième place en Bundesliga, synonyme de qualification pour la Ligue Europa.
Bayer se félicite d’avoir un entraîneur « moderne ».
Les dirigeants du Bayer Leverkusen ont nommé Carles Martinez pour son expérience en tactique structurelle et son parcours dans les centres de formation de haut niveau. Le directeur général Fernando Carro a déclaré : « En tant que Bayer 04, nous avons accompli des progrès significatifs, tant au niveau national qu’international, ces dernières années. Notre objectif est de rester compétitifs au plus haut niveau et de consolider notre place parmi les meilleurs clubs européens.
Nous sommes convaincus que Carles Martinez, avec son impressionnant parcours d’entraîneur, correspond parfaitement à cette ambition. Il incarne le profil d’un manager moderne, capable de développer notre effectif très talentueux, de l’amener à un niveau élevé et constant, et de le mener vers des succès concrets. »
Le directeur sportif Simon Rolfes a ajouté : « Après une réflexion approfondie, nous avons identifié en Carles Martinez le manager capable de mener le club vers sa prochaine phase de développement. À Toulouse, il a parfaitement intégré de nombreux jeunes joueurs et a su unir un effectif international pour en faire un groupe solide.
« Outre cette précieuse expérience, il apporte à Leverkusen une grande expertise technique acquise lors de son passage au centre de formation du FC Barcelone. Carles est un entraîneur doté de principes clairs et d’une philosophie moderne du jeu. Nous sommes convaincus qu’il saura donner l’élan nécessaire à notre avenir sportif. »
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Une nouvelle ère s’ouvre, avec l’Europe en ligne de mire.
Le nouvel entraîneur doit immédiatement préparer l’effectif qu’il hérite en vue d’une saison exigeante, tant sur le plan national qu’européen.
Avant la clôture du mercato estival, l’entraîneur espagnol cherchera à créer une dynamique positive, la direction du club ayant enfin trouvé son homme après les échecs des négociations avec Iraola, parti à Liverpool, et Luis, attiré par Monaco.