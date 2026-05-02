Samedi dernier, lors du derby remporté 2-1 face au 1. FC Cologne, le Bayer Leverkusen a enfin lancé son trio offensif : l’entraîneur Kasper Hjulmand a fait entrer Malik Tillman, Equi Fernandez puis Eliesse Ben Seghir en seconde période. Recrutés l’été dernier pour un total de 92 millions d’euros, les trois joueurs n’ont pour l’instant pas convaincu. Aucun des trois n’a coûté moins de 25 millions d’euros, et aucun n’a encore pleinement convaincu. Si les dirigeants du club répètent à l’envi qu’ils feront preuve de patience avec ce groupe remodelé sous les ordres du nouvel entraîneur, c’est pourtant leur « transfert phare » estival, l’Américain Malik Tillman, qui commencerait à s’impatienter.
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Le Bayer Leverkusen a-t-il été floué ? Le successeur de Wirtz, recruté à prix d’or, symbolise les multiples erreurs commises sur le marché des transferts
Le Bayer Leverkusen n’avait jamais investi autant dans un seul joueur : 35 millions d’euros versés au PSV Eindhoven avant même le coup d’envoi de la saison pour s’offrir l’international américain de 23 ans. Les dirigeants de Leverkusen disposaient de liquidités importantes après avoir cédé Florian Wirtz au FC Liverpool pour 125 millions d’euros. Pour compenser le départ du jeune international allemand et d’autres cadres, le club a donc cherché à attirer des joueurs doués et promis à une forte progression.
Problème : les négociations s’engageaient souvent dans l’urgence, et les autres clubs, conscients de la puissance financière du club allemand, n’hésitaient pas à tirer parti de cette situation en provoquant des surenchères.
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Malik Tillman : « Ce n'était pas un début facile pour moi. »
Le transfert de Malik Tillman, estimé à 35 millions d’euros, est désormais officiel. Au cours de ses deux saisons aux Pays-Bas, il a remporté deux titres de champion avec le PSV et a affiché d’excellentes statistiques la saison précédente (16 buts en 34 matchs officiels). Son total actuel ? 41 : le nombre de minutes qu’il a passées sur la pelouse sous les couleurs du Bayer lors des quatre dernières journées de Bundesliga. Les supporters de Leverkusen espéraient davantage de ce milieu offensif, présenté durant l’été comme le « remplaçant de Wirtz » en raison de son positionnement et de son transfert onéreux.
« Soyez patients avec Malik, montrez-lui de l’affection et parlez-lui », conseillait d’ailleurs Peter Bosz, son ancien entraîneur au PSV, aux joueurs de Leverkusen avant le duel de Ligue des champions début octobre. À l’époque, Bosz et tous les observateurs savaient déjà qu’un temps d’adaptation serait nécessaire. Après sa participation à la Gold Cup avec l’équipe des États-Unis, Tillman avait bénéficié de vacances prolongées, puis s’était blessé lors de la préparation. Encore en quête de sa meilleure forme, il n’a pas pu faire immédiatement bonne impression. Puis, le départ précipité d’Erik ten Hag, remplacé par Kasper Hjulmand, n’a pas facilité son intégration. « Mon début n’a pas été facile », a-t-il reconnu auprès des médias du club.
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Malik Tillman : c’est seulement après avoir quitté le Bayern que sa carrière a pris son envol.
Formé au FC Bayern Munich, où il est arrivé à 13 ans, Tillman n’a pas réussi à s’imposer, malgré sept apparitions avec l’équipe première. C’est lors de son premier prêt aux Rangers de Glasgow qu’il a véritablement franchi un cap dans son développement. Un deuxième prêt au PSV a suivi, avant un transfert définitif estimé à douze millions d’euros. Le Bayern, qui disposait déjà d’un secteur offensif bien fourni, a alors décidé de ne pas le rappeler.
Après une période très positive à Eindhoven, Tillman traverse désormais une crise majeure lors de sa première véritable saison en Bundesliga. « Quand ça ne va pas vraiment bien, je suis très autocritique. J’ai alors tendance à tout garder pour moi », a-t-il avoué en toute franchise.
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Selon les dernières rumeurs, trois clubs de Premier League s’intéresseraient de près à Malik Tillman.
Cette situation aurait déjà provoqué chez Tillman une certaine frustration. Selon Sport Bild, il serait « émotionnellement distant » et aurait déjà échangé avec Simon Rolfes, le directeur sportif du Bayer. Le milieu offensif envisagerait un départ rapide, bien qu’il soit encore sous contrat à Leverkusen jusqu’en 2030. Son avenir immédiat dépend toutefois de la décision du Bayer, actuellement peu probable de se qualifier pour la Ligue des champions, de conserver l’entraîneur Hjulmand pour la saison prochaine. Si un nouveau coach parvenait à insuffler un nouvel élan à l’équipe, Tillman pourrait donner une seconde chance à son aventure allemande.
Si le départ se confirmait, le club rhénan ne subirait toutefois pas de préjudice financier majeur : d’après l’article, trois formations anglaises aux moyens importants – Brentford, Fulham et Bournemouth – suivent Tillman et seraient prêtes à investir les 35 millions d’euros déboursés par le Bayer. La quête d’un nouveau « successeur de Wirtz » repartirait alors à zéro pour les dirigeants leverkuseniens.
Les statistiques de Malik Tillman pour la saison 2025-2026 :
Jeux : 39 Titularisations : 23 Minutes jouées par match : 57,5 Buts : 8 Passes décisives : 1 1