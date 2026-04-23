Getty Images Sport
Traduit par
Le Barcelona Femeni consolide sa suprématie sur la Liga F en décrochant un SEPTIÈME titre consécutif
Une victoire dans le derby lui assure le titre
L'équipe de Pere Romeu n'a pas tremblé dès sa première tentative : malgré une composition de départ remaniée, elle a démantelé l'Espanyol et reconquis son trône national. L’ancienne joueuse de l’Espanyol Carla Julia a ouvert le score dès la 2e minute, et si les locales ont temporairement relancé le suspense grâce à un penalty de Laia Balleste à la 28e, Caroline Graham Hansen a immédiatement redonné l’avantage aux siennes. Un doublé de Martine Fenger en seconde période a alors scellé le sacre des Blaugrana, qui s’assurent mathématiquement le titre avec quatre journées d’avance.
- Getty Images Sport
Malgré son jeune âge, l’effectif conserve son niveau d’excellence.
Malgré le repos accordé à plusieurs titulaires en prévision des échéances européennes, la profondeur du effectif barcelonais a brillé tout au long du derby. L’équipe alignée affichait une moyenne d’âge de 22 ans, comptait quatre éléments issus de la réserve et offrait à Rosalia Dominguez ses premières minutes en championnat. Malgré ce turnover important, la discipline tactique qui caractérise la saison du club est restée intacte. Cette fidélité à sa philosophie permet à Barcelone d’assurer une transition fluide entre les générations et de poursuivre sereinement sa quête d’un septième titre national consécutif.
Une domination statistique sans précédent en Espagne
La supériorité du FC Barcelone cette saison s'illustre par une différence de buts impressionnante de +109, avec 116 réalisations pour seulement sept encaissés en 26 matchs. Avec 25 victoires en 26 journées, le parcours s’apparente à la perfection ; seule la défaite contre la Real Sociedad en novembre vient ternir légèrement le tableau. Ce nouveau succès offre à Barcelone une avance de 16 points sur le Real Madrid, deuxième, dont la différence de buts de +38 paraît bien modeste en comparaison.
- Getty Images Sport
La gloire européenne en ligne de mire
Après avoir assuré le titre de championne de la ligue, Barcelone se concentre désormais sur son objectif principal : remporter la Ligue des champions féminine de l'UEFA. L'équipe se rendra en Allemagne ce samedi pour affronter le Bayern Munich à l'Allianz Arena lors d'un match aller de demi-finale à enjeux élevés. Cette rencontre s'annonce comme un choc monumental entre deux championnes fraîchement couronnées, le Bayern féminin ayant lui aussi décroché son titre de champion de Bundesliga cette semaine. Grâce à sa dynamique actuelle et à l’intégration réussie de joueuses moins utilisées, l’équipe de Romeu aborde le dernier mois de la saison avec l’élan nécessaire pour viser le prestigieux doublé national et continental.