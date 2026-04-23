Le Barcelona Femeni consolide sa suprématie sur la Liga F en décrochant un SEPTIÈME titre consécutif

Après avoir assuré le titre de championne de la ligue, Barcelone se concentre désormais sur son objectif principal : remporter la Ligue des champions féminine de l'UEFA. L'équipe se rendra en Allemagne ce samedi pour affronter le Bayern Munich à l'Allianz Arena lors d'un match aller de demi-finale à enjeux élevés. Cette rencontre s'annonce comme un choc monumental entre deux championnes fraîchement couronnées, le Bayern féminin ayant lui aussi décroché son titre de champion de Bundesliga cette semaine. Grâce à sa dynamique actuelle et à l’intégration réussie de joueuses moins utilisées, l’équipe de Romeu aborde le dernier mois de la saison avec l’élan nécessaire pour viser le prestigieux doublé national et continental.