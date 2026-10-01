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Le Barça sort du silence ! Barcelone répond après que le Real Madrid a soumis à l’UEFA des preuves « considérables » dans l’affaire Negreira
Barcelone balaie les affirmations d’une nouvelle enquête de l’UEFA
Les tensions de longue date entre les deux plus grands clubs d’Espagne ont atteint un nouveau point d’ébullition après la confirmation par l’UEFA qu’elle a reçu un important lot de documents de la part du Real Madrid. Ces documents concernent l’enquête en cours sur les paiements effectués par Barcelone à Jose Maria Enriquez Negreira, l’ancien vice-président du Comité technique des arbitres d’Espagne. Dans une réponse rapide, le Barça a publié un communiqué afin de garantir que le récit entourant cette affaire reste exact.
« L’UEFA n’a ouvert aucun nouveau dossier concernant le FC Barcelone », a déclaré le club, répondant aux récentes spéculations médiatiques selon lesquelles l’enquête aurait été élargie ou relancée. Le club a précisé que la procédure reste liée à l’enquête initiale ouverte en 2023, dans le cadre de laquelle deux inspecteurs ont été nommés pour examiner les anciennes opérations financières du club. Selon les dirigeants du Camp Nou, la situation actuelle n’est qu’une continuation d’une procédure qui reste active depuis plus d’un an.
- AFP
Réponse à la documentation du Real Madrid
Le Real Madrid s’est montré très vocal sur la « gravité extraordinaire » des allégations, en réclamant une résolution de l’affaire avec une « célérité maximale ». Barcelone, en revanche, a minimisé l’impact de la dernière soumission du Real Madrid auprès de l’instance dirigeante. Le club a souligné que le communiqué de l’UEFA « confirme simplement la réception de documents soumis par le Real Madrid et que les enquêteurs les évalueront dans le cadre de l’enquête déjà en cours ».
Le club catalan a mis en avant le fait que le langage officiel employé par l’UEFA fait référence à un examen « en cours », plutôt qu’à une nouvelle menace juridique. Son communiqué poursuit : « Il n’annonce donc ni l’ouverture, ni la réouverture, ni la réactivation d’un quelconque dossier, et ne contient aucune prise de position sur le fond ou sur la valeur des documents fournis. » Barcelone estime que la pression exercée par son rival ne modifie pas la réalité juridique fondamentale de l’enquête actuelle.
Coopération judiciaire et procédure espagnole
Le club reste inflexible sur le fait qu’il a fait preuve d’une totale transparence tout au long du processus et qu’il continuera à coopérer avec les instances dirigeantes du football. Barcelone a indiqué ne pas avoir encore obtenu l’accès aux détails précis des documents fournis par Madrid. « Le club a toujours satisfait à toutes leurs exigences. Ce dossier n’a pas été rouvert, parce qu’il n’a jamais été fermé », a affirmé le club dans sa communication officielle. Ce dernier développement intervient dans un contexte de tensions juridiques croissantes entre les deux rivaux, alors qu’un tribunal de Madrid a fixé au 25 novembre 2026 une audience de conciliation obligatoire pour la plainte en diffamation de Barcelone contre le président du Real Madrid, Florentino Perez, au sujet de ses accusations de « corruption systémique » et de titres de Liga « volés », un litige dans lequel le Barça exige une rétractation publique complète sous la menace d’une plainte pénale formelle.
Par ailleurs, le Barça a souligné que l’issue finale de l’enquête de l’UEFA sera probablement déterminée par la procédure pénale parallèle actuellement en cours au sein du système judiciaire espagnol. Il a ajouté : « Il appartient aux enquêteurs de déterminer les actions qu’ils jugent appropriées concernant cette documentation. À ce jour, ils n’ont adressé aucune nouvelle demande au FC Barcelone et n’ont pas non plus transmis au club la plainte du Real Madrid. Lorsqu’ils le feront, le club répondra de manière appropriée, comme il l’a fait jusqu’à présent. »
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Impact sur l’éligibilité aux compétitions européennes
Le communiqué concluait en réitérant que le dossier « est soumis à ce qui sera décidé dans la procédure pénale en cours en Espagne et continuera de l’être ». Pour l’instant, l’équipe d’Hansi Flick reste concentrée sur le terrain, tandis que le service juridique du club se prépare à gérer tout nouveau développement découlant de la saisine du Real Madrid. La bataille devant les tribunaux, tout comme celle sur le terrain, ne montre aucun signe d’un dénouement pacifique dans un avenir proche.
La réponse officielle de Barcelone est arrivée rapidement après un communiqué publié par le Real Madrid, dans lequel le club de la capitale annonçait : « L’UEFA a confirmé avoir reçu la plainte déposée par le Real Madrid C.F. ainsi que la poursuite de l’enquête concernant les paiements effectués au cours des deux dernières décennies par le F.C. Barcelona à l’ancien vice-président du Comité technique des arbitres. La plainte déposée par notre club comprend une documentation et des preuves abondantes concernant des faits d’une gravité extraordinaire, qui affectent directement l’intégrité de la compétition et la confiance dans le système arbitral. »
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