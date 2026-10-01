Les tensions de longue date entre les deux plus grands clubs d’Espagne ont atteint un nouveau point d’ébullition après la confirmation par l’UEFA qu’elle a reçu un important lot de documents de la part du Real Madrid. Ces documents concernent l’enquête en cours sur les paiements effectués par Barcelone à Jose Maria Enriquez Negreira, l’ancien vice-président du Comité technique des arbitres d’Espagne. Dans une réponse rapide, le Barça a publié un communiqué afin de garantir que le récit entourant cette affaire reste exact.

« L’UEFA n’a ouvert aucun nouveau dossier concernant le FC Barcelone », a déclaré le club, répondant aux récentes spéculations médiatiques selon lesquelles l’enquête aurait été élargie ou relancée. Le club a précisé que la procédure reste liée à l’enquête initiale ouverte en 2023, dans le cadre de laquelle deux inspecteurs ont été nommés pour examiner les anciennes opérations financières du club. Selon les dirigeants du Camp Nou, la situation actuelle n’est qu’une continuation d’une procédure qui reste active depuis plus d’un an.