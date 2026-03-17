« Le Barça sera mon dernier club » : Hansi Flick annonce la fin de sa carrière après son départ du FC Barcelone

« Il est partant – et nous allons annoncer l'accord sous peu, car il se sent très à l'aise ici », a déclaré Laporta. Le club n'avait pas encore fait d'annonce officielle, et Flick lui-même n'a pas souhaité confirmer cette information avant l'important match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions (1-1 à l'aller) contre Newcastle United, mercredi (18 h 45).

« Je ne pense pas que ce soit le bon moment. Nous avons un match très important », a déclaré mardi l'entraîneur de 61 ans, tout en précisant : « J'adore travailler ici. Nous avons beaucoup de temps et je ne pense pas partir ailleurs. Je suis ici et ce sera mon dernier club, mon dernier poste. J'en suis très heureux. »

Lors de sa campagne électorale contre son principal rival, Víctor Font, Laporta avait misé pleinement sur Flick. « Le président est la raison pour laquelle je suis ici », avait déjà déclaré Flick en décembre, en référence à l’élection. Laporta y avait remporté 68,18 % des voix, dont celles de Flick. Font avait obtenu 29,78 %. Laporta reprendra ses fonctions en juillet, après avoir démissionné il y a quelques semaines dans le cadre du processus électoral.