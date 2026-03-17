Comme l'a confirmé le président Joan Laporta lors d'une interview accordée à la chaîne RAC1 après sa réélection, cet homme de 61 ans est sur le point de signer un contrat jusqu'en 2028, son contrat actuel expirant en 2027.
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« Le Barça sera mon dernier club » : Hansi Flick annonce la fin de sa carrière après son départ du FC Barcelone
« Il est partant – et nous allons annoncer l'accord sous peu, car il se sent très à l'aise ici », a déclaré Laporta. Le club n'avait pas encore fait d'annonce officielle, et Flick lui-même n'a pas souhaité confirmer cette information avant l'important match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions (1-1 à l'aller) contre Newcastle United, mercredi (18 h 45).
« Je ne pense pas que ce soit le bon moment. Nous avons un match très important », a déclaré mardi l'entraîneur de 61 ans, tout en précisant : « J'adore travailler ici. Nous avons beaucoup de temps et je ne pense pas partir ailleurs. Je suis ici et ce sera mon dernier club, mon dernier poste. J'en suis très heureux. »
Lors de sa campagne électorale contre son principal rival, Víctor Font, Laporta avait misé pleinement sur Flick. « Le président est la raison pour laquelle je suis ici », avait déjà déclaré Flick en décembre, en référence à l’élection. Laporta y avait remporté 68,18 % des voix, dont celles de Flick. Font avait obtenu 29,78 %. Laporta reprendra ses fonctions en juillet, après avoir démissionné il y a quelques semaines dans le cadre du processus électoral.
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Laporta : Flick, « un homme jeune et plein d'énergie »
À 63 ans, il restera à la tête du club catalan de longue tradition jusqu'en 2031.
« J'aimerais passer tout ce mandat avec Hansi Flick. Je pense qu'il est possible qu'il reste encore cinq ans au Barça. Cela serait un gage de stabilité et montrerait que nous sommes sur la voie du succès », a déclaré Laporta. Flick est « un homme jeune et plein d’énergie » qui a « réussi à faire fonctionner l’équipe avec les mêmes joueurs qui, auparavant, ne fonctionnaient pas. Il a donné un nouvel élan à l’équipe grâce à sa clarté lorsqu’il s’agit d’expliquer ce qu’il pense », a ajouté Laporta.
Flick avait pris les rênes de Barcelone à l’été 2024 et avait immédiatement mené le club au doublé national (championnat et coupe) dès sa première saison. Auparavant, ce natif de Heidelberg avait entraîné le FC Bayern – remportant notamment le triplé en 2020 avec le club le plus titré d’Allemagne – ainsi que l’équipe nationale allemande de 2021 à 2023.