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Le Barça se rapproche du défenseur de Tottenham Pedro Porro sur fond d’intérêt d’Arsenal pour Jules Kounde
Le Barça suit de près un vainqueur de la Coupe du monde
Barcelone a formulé une approche officielle pour recruter le latéral droit de Tottenham, Porro, selon des informations venues d’Espagne (via Metro). Le géant catalan prépare activement le possible départ de son défenseur actuel, Kounde. Porro a récemment vécu un été phénoménal sur la scène internationale. Le joueur de 26 ans a été titulaire lors de tous les matches sauf un, alors que l’Espagne a décroché un glorieux sacre en Coupe du monde en Amérique du Nord.
Il a passé quatre saisons impressionnantes en Premier League depuis son arrivée initiale à Tottenham sous forme de prêt en provenance du Sporting CP en janvier 2023. Ses performances régulières à Londres ont désormais attiré l’attention du poids lourd de la Liga.
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L’intérêt d’Arsenal déclenche un remaniement défensif
L’intérêt de Barcelone pour Porro découle directement de l’incertitude grandissante autour de l’avenir de Kounde. L’entraîneur d’Arsenal, Mikel Arteta, tient absolument à recruter l’international français avant la fermeture du mercato estival. S’exprimant sur Jijantes, le journaliste espagnol Gerard Romero a confirmé que Barcelone préparait activement la suite.
« Des contacts ont été établis ces derniers jours avec Pedro Porro, avec l’entourage du latéral », a révélé Romero. « C’est l’un des joueurs les mieux payés de Tottenham, il a prolongé très récemment, mais Barcelone a sondé son entourage dans l’éventualité où Jules Kounde partirait. Kounde a beaucoup d’offres de Premier League, jusqu’à présent le joueur n’a montré aucun signe d’un désir de départ, mais c’est un dossier à moitié ouvert, donc tout peut arriver. »
De Zerbi encense la star de Tottenham
Obtenir la signature de Porro s’avérera sans aucun doute extrêmement difficile pour Barcelone. L’international espagnol n’a que récemment signé un nouveau contrat longue durée lucratif en juin, le liant à Tottenham jusqu’en 2031. L’entraîneur principal des Spurs, Roberto De Zerbi, considère le latéral comme un élément fondamental de son système tactique.
« Pedro est un joueur très important pour nous, qui a constamment montré sa capacité à influencer les matches aussi bien dans les situations défensives qu’offensives », a déclaré l’Italien après la prolongation de Porro.
« En plus de ses qualités techniques, j’adore aussi sa mentalité. Chaque jour, il veut travailler, apprendre et s’améliorer, et ce sont ces caractéristiques qui aident les joueurs à atteindre le plus haut niveau. »
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Une décision cruciale sur un transfert attend.
Barcelone doit désormais décider s’il faut attendre qu’Arsenal passe à l’offensive de manière décisive pour Kounde. Si le Français finit par rejoindre le nord de Londres, le club catalan sera contraint de tester rapidement la ferme détermination de Tottenham au sujet de Porro.
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