Barcelone a formulé une approche officielle pour recruter le latéral droit de Tottenham, Porro, selon des informations venues d’Espagne (via Metro). Le géant catalan prépare activement le possible départ de son défenseur actuel, Kounde. Porro a récemment vécu un été phénoménal sur la scène internationale. Le joueur de 26 ans a été titulaire lors de tous les matches sauf un, alors que l’Espagne a décroché un glorieux sacre en Coupe du monde en Amérique du Nord.

Il a passé quatre saisons impressionnantes en Premier League depuis son arrivée initiale à Tottenham sous forme de prêt en provenance du Sporting CP en janvier 2023. Ses performances régulières à Londres ont désormais attiré l’attention du poids lourd de la Liga.