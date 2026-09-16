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Le Barça en passe sept ! Un triplé de Raphinha et un but magnifique de Joao Cancelo permettent à l’équipe de Hansi Flick de préserver son départ parfait en Liga
Le Barça maintient son début de saison parfait sur la scène nationale
Le Barça a décroché sa sixième victoire consécutive en Liga cette saison avec un éclatant succès 7-2 face au Racing Santander. L’équipe de Flick s’est montrée bien trop forte pour son adversaire lors d’une prestation à domicile à couper le souffle.
Les locaux, inlassables, n’ont absolument pas tardé à imposer leur domination sur la pelouse. Après seulement huit minutes de jeu, Joao Cancelo a ouvert le score de manière spectaculaire, pour le plus grand bonheur des supporters barcelonais.
L’international portugais a décoché une frappe splendide à 22,9 mètres. Sa puissante tentative a heurté le dessous de la barre transversale avant d’entrer, donnant le ton d’un après-midi incroyablement prolifique.
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Raphinha mène l’attaque
Raphinha a rapidement pris les choses en main pour doubler l'avantage de Barcelone au milieu de la première période. L'attaquant brésilien a obtenu un penalty après une faute de Pedro Felipe et a transformé avec sang-froid le tir au but qui a suivi.
Santander a momentanément perturbé le rythme des locaux lorsque Maguette Gueye a superbement contrôlé le ballon avant de le pousser au fond pour ramener le score à 2-1. Cependant, le Barça a rapidement rétabli son avance de deux buts lorsqu'une frappe puissante de Cancelo a été lourdement déviée par Asier Villalibre avant de finir au fond des filets.
Avant le coup de sifflet de la mi-temps, Raphinha a frappé à nouveau pour porter le score à 4-1. L'ailier a conclu avec sang-froid après avoir repris une passe précise de son coéquipier Dani Olmo.
Drame et erreurs créent de la tension
Cette première période riche en action a bien failli offrir un cinquième but blaugrana avant la pause. Lamine Yamal s'est présenté pour tirer un penalty, mais sa tentative a été brillamment repoussée par le gardien de Santander, Julen Agirrezabala.
Après la pause, une erreur défensive choquante a soudain offert un espoir aux visiteurs. Wojciech Szczesny, entré à la mi-temps à la place de Joan Garcia, blessé, a connu une fatale perte de concentration.
Le gardien vétéran a perdu le ballon très bas dans son propre camp. Yassir Zabiri a immédiatement profité de cette erreur grossière et a conclu sans difficulté pour réduire l'écart à 4-2.
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Les hommes de Flick s’assurent la première place
Les derniers espoirs d’un retour miraculeux de Santander ont été rapidement anéantis. Raphinha a signé son triplé sur un nouveau penalty frappé avec autorité, portant le score à 5-2 et mettant définitivement la rencontre hors de portée.
Entré en jeu, Gabriel Jesus s’est ensuite joint à la fête en plaçant calmement le ballon dans le petit filet opposé pour porter la marque à 6-2. Yamal a finalement inscrit le but qu’il méritait peu après, en concluant une contre-attaque dévastatrice pour parachever ce festival offensif de sept buts.
Cette victoire éclatante permet au Barça de rester le seul club de l’élite espagnole à afficher un bilan parfait cette saison. L’irrésistible équipe de Flick trône fièrement en tête du classement de la Liga, tandis que Santander occupe provisoirement la dixième place.
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