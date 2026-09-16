Le Barça a décroché sa sixième victoire consécutive en Liga cette saison avec un éclatant succès 7-2 face au Racing Santander. L’équipe de Flick s’est montrée bien trop forte pour son adversaire lors d’une prestation à domicile à couper le souffle.

Les locaux, inlassables, n’ont absolument pas tardé à imposer leur domination sur la pelouse. Après seulement huit minutes de jeu, Joao Cancelo a ouvert le score de manière spectaculaire, pour le plus grand bonheur des supporters barcelonais.

L’international portugais a décoché une frappe splendide à 22,9 mètres. Sa puissante tentative a heurté le dessous de la barre transversale avant d’entrer, donnant le ton d’un après-midi incroyablement prolifique.