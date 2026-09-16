Le jeune attaquant a suscité des comparaisons flatteuses avec le talisman de Manchester City Erling Haaland, au point d’hériter du surnom évocateur de « Haaland du Nil ». Loin de fuir ces lourdes attentes, Abdelkarim assume pleinement ce rapprochement avec le prolifique Norvégien.

« Quand on me demande quels joueurs j’admire et dont je m’inspire, je pense que Haaland est un attaquant incroyable, a déclaré Abdelkarim aux journalistes après sa prolongation de contrat. Il a beaucoup de qualités. Chaque fois que je le regarde, je trouve quelque chose que je peux apprendre de lui et quelque chose que je peux faire pour améliorer mon jeu. »

Il a ajouté : « Nous savons tous à quel point il est fort pour marquer des buts. Il est toujours au bon endroit. C’est quelque chose qu’on peut apprendre. Je comprends pourquoi vous dites que je suis le Haaland du Nil. »



