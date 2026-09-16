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Le Barça blinde le « Haaland du Nil » ! Le jeune prodige égyptien Hamza Abdelkarim signe un nouveau contrat de longue durée avec une énorme clause libératoire
Récompenser une ascension rapide
Le FC Barcelone a sécurisé l’avenir à long terme du prometteur attaquant de 18 ans Abdelkarim en le liant à un nouveau contrat qui court jusqu’à l’été 2030. Ce nouvel accord intervient quelques mois seulement après que le géant catalan a rendu permanent son transfert initial en provenance du club égyptien d’Al Ahly pour un montant de 1,5 million d’euros en juin. Son précédent contrat devait initialement expirer en 2029.
Après des débuts tonitruants dans l’environnement de l’équipe première, la direction barcelonaise a rapidement agi pour revoir ces conditions. Abdelkarim a obtenu une augmentation significative de salaire, tandis que sa clause libératoire a été portée à un montant impressionnant dépassant les 100 millions d’euros, selon ESPN, afin de le protéger agressivement contre d’éventuels prétendants.
- ZUMA Press Wire
Assumer les comparaisons avec Haaland
Le jeune attaquant a suscité des comparaisons flatteuses avec le talisman de Manchester City Erling Haaland, au point d’hériter du surnom évocateur de « Haaland du Nil ». Loin de fuir ces lourdes attentes, Abdelkarim assume pleinement ce rapprochement avec le prolifique Norvégien.
« Quand on me demande quels joueurs j’admire et dont je m’inspire, je pense que Haaland est un attaquant incroyable, a déclaré Abdelkarim aux journalistes après sa prolongation de contrat. Il a beaucoup de qualités. Chaque fois que je le regarde, je trouve quelque chose que je peux apprendre de lui et quelque chose que je peux faire pour améliorer mon jeu. »
Il a ajouté : « Nous savons tous à quel point il est fort pour marquer des buts. Il est toujours au bon endroit. C’est quelque chose qu’on peut apprendre. Je comprends pourquoi vous dites que je suis le Haaland du Nil. »
Un été de l’explosion sur tous les fronts
La trajectoire d'Abdelkarim au cours de l'année écoulée a été tout simplement fulgurante. Recruté dans un premier temps pour l'équipe réserve en janvier dernier, il a passé la seconde moitié de la saison à jouer un rôle important avec les moins de 19 ans. Cependant, sa cote a explosé durant l'été après avoir honoré sa première sélection en équipe nationale A en mai. Il a ensuite disputé quatre des cinq matches de l'Égypte en Coupe du monde avant que l'Égypte ne soit éliminée par l'Argentine en huitièmes de finale.
Choisissant de revenir en Catalogne avec très peu de vacances, l'adolescent a saisi sa chance d'impressionner le nouvel entraîneur principal Hansi Flick. Un bilan solide de quatre buts en cinq matches amicaux de présaison a scellé sa place dans le groupe professionnel, jusqu'à des débuts en Liga face au Rayo Vallecano en août.
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À la lutte pour du temps de jeu dans une attaque très fournie
Après avoir figuré dans le groupe à chaque journée lors des six premiers matches de Barcelone cette saison, Abdelkarim doit désormais faire preuve de patience alors qu'il évolue dans une hiérarchie offensive très dense. Il occupe actuellement le rôle de troisième avant-centre de métier derrière Raphinha et Gabriel Jesus.
Flick dispose aussi d'une immense flexibilité tactique dans le dernier tiers du terrain, Dani Olmo, Anthony Gordon, Fermin Lopez et Karim Adeyemi étant tous capables d'évoluer dans l'axe. Le prodige égyptien devra optimiser ses minutes en sortie de banc pour grimper dans la hiérarchie et s'imposer comme un élément régulier au Camp Nou.
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