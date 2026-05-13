Selon le journaliste Raul Varela de Radio Marca, les Merengues envisagent Pellegrino Matarazzo, ex-technicien de Bundesliga, comme plan B à « The Special One », au cas où le transfert du Portugais à Madrid capoterait.
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Le banc du Real Madrid pourrait réserver une belle surprise : selon les dernières informations, le club merengue envisagerait un ancien coach de Bundesliga comme plan B à José Mourinho
Selon ces informations, la direction du Real Madrid, emmenée par le président Florentino Pérez, étudierait plusieurs options pour succéder à Álvaro Arbeloa. La philosophie de jeu très moderne de Matarazzo serait particulièrement appréciée au Real, ce qui lui vaudrait une grande popularité auprès des Blancos.
Toutefois, le média estime qu’un transfert du technicien américain de 48 ans vers la Maison blanche reste peu probable. À Madrid, l’option Mourinho conserve la préférence ; d’après l’expert belge des transferts Sacha Tavolieri, le deal serait même déjà bouclé.
Les dirigeants madrilènes devraient officialiser leur choix dès la semaine prochaine. Ces derniers jours, plusieurs indices laissaient déjà présager le retour de « The Special One » sur ses anciennes terres. L’entraîneur portugais dispose d’une clause libératoire de trois millions d’euros dans son contrat avec Benfica, valable jusqu’en 2027.
- (C)Getty Images
Matarazzo a remporté la Copa del Rey avec la Real Sociedad.
Sous contrat avec la Real Sociedad jusqu’en 2027, Matarazzo, ex-technicien du VfB Stuttgart et du TSG Hoffenheim, a pris les rênes du club basque fin décembre 2025. Il a alors redressé une équipe en difficulté, lui permettant de grimper au classement et de conquérir la Copa del Rey.
La Real Sociedad est donc d’ores et déjà certaine de disputer l’Europa League la saison prochaine, malgré son actuelle 8^e place en Liga.