Selon ces informations, la direction du Real Madrid, emmenée par le président Florentino Pérez, étudierait plusieurs options pour succéder à Álvaro Arbeloa. La philosophie de jeu très moderne de Matarazzo serait particulièrement appréciée au Real, ce qui lui vaudrait une grande popularité auprès des Blancos.

Toutefois, le média estime qu’un transfert du technicien américain de 48 ans vers la Maison blanche reste peu probable. À Madrid, l’option Mourinho conserve la préférence ; d’après l’expert belge des transferts Sacha Tavolieri, le deal serait même déjà bouclé.

Les dirigeants madrilènes devraient officialiser leur choix dès la semaine prochaine. Ces derniers jours, plusieurs indices laissaient déjà présager le retour de « The Special One » sur ses anciennes terres. L’entraîneur portugais dispose d’une clause libératoire de trois millions d’euros dans son contrat avec Benfica, valable jusqu’en 2027.