« Le ballon rebondit sur lui ! » - Viktor Gyokeres doit améliorer ses performances « 6/10 » à Arsenal, selon une légende suédoise qui lui conseille de s'inspirer de Kai Havertz

Malgré son statut de favori des fans en raison de son jeu infatigable, les statistiques suggèrent que Gyokeres n'a pas encore trouvé son efficacité offensive de manière constante. En 39 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, le joueur de 27 ans n'a marqué que 15 buts, ses 10 réalisations en Premier League le plaçant derrière Hugo Ekitike (11) de Liverpool, Joao Pedro (14) de Chelsea, Antoine Semenyo (15) de Manchester City, Igor Thiago (18) de Brentford et Erling Haaland (22).

« Je donnerais à Viktor Gyokeres une note de 6 sur 10 pour sa saison jusqu'à présent », a déclaré Limpar à FrutyKing. « Il a été absolument formidable certains jours, comme lors du derby du nord de Londres où il a marqué deux buts et a été élu homme du match, mais entre ces matchs, ça n'a pas été aussi bon. »

« Si vous êtes attaquant et que vous êtes remplacé à la 67e minute lors de plusieurs matchs, c'est que vous n'êtes pas bon. Son rythme de travail pour un avant-centre est formidable. [Mais] je dirais que Gyokeres mérite un solide six pour sa saison jusqu'à présent. À mon avis, avec tous les joueurs de classe mondiale dont dispose Arsenal, Gyokeres aurait dû marquer plus de buts. »