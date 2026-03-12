Getty
Traduit par
« Le ballon rebondit sur lui ! » - Viktor Gyokeres doit améliorer ses performances « 6/10 » à Arsenal, selon une légende suédoise qui lui conseille de s'inspirer de Kai Havertz
Des défauts techniques qui freinent le Suédois
Gyokeres est devenu un élément central de l'attaque d'Arsenal depuis son arrivée en provenance du Sporting CP pour 55 millions de livres sterling l'été dernier, mais Limpar, icône du club, estime que l'attaquant a encore des progrès à faire. Si sa présence physique a posé des problèmes aux défenseurs de Premier League, des questions subsistent quant à sa capacité à s'intégrer efficacement dans le système de Mikel Arteta.
La transition vers le rythme du football anglais a vu Gyokeres osciller entre des performances dominantes et des sorties anonymes. Limpar suggère que pour que l'attaquant s'impose véritablement comme un joueur de classe mondiale, il doit combler certaines lacunes dans sa capacité à conserver le ballon.
- Getty Images
Une note moyenne pour la saison
Malgré son statut de favori des fans en raison de son jeu infatigable, les statistiques suggèrent que Gyokeres n'a pas encore trouvé son efficacité offensive de manière constante. En 39 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, le joueur de 27 ans n'a marqué que 15 buts, ses 10 réalisations en Premier League le plaçant derrière Hugo Ekitike (11) de Liverpool, Joao Pedro (14) de Chelsea, Antoine Semenyo (15) de Manchester City, Igor Thiago (18) de Brentford et Erling Haaland (22).
« Je donnerais à Viktor Gyokeres une note de 6 sur 10 pour sa saison jusqu'à présent », a déclaré Limpar à FrutyKing. « Il a été absolument formidable certains jours, comme lors du derby du nord de Londres où il a marqué deux buts et a été élu homme du match, mais entre ces matchs, ça n'a pas été aussi bon. »
« Si vous êtes attaquant et que vous êtes remplacé à la 67e minute lors de plusieurs matchs, c'est que vous n'êtes pas bon. Son rythme de travail pour un avant-centre est formidable. [Mais] je dirais que Gyokeres mérite un solide six pour sa saison jusqu'à présent. À mon avis, avec tous les joueurs de classe mondiale dont dispose Arsenal, Gyokeres aurait dû marquer plus de buts. »
Le fossé technique à l'Emirates
Le débat autour du poste de numéro 9 à Arsenal oppose souvent la puissance brute de Gyokeres aux compétences raffinées de ses coéquipiers. Limpar estime que l'ancien joueur du Sporting devrait s'inspirer des prouesses techniques de Kai Havertz et Gabriel Jesus pour compléter son jeu.
« On voit parfois le ballon rebondir trop souvent sur lui », a fait remarquer Limpar. « Il doit améliorer les aspects techniques de son jeu. À mon avis, Gabriel Jesus est loin d'égaler Viktor en termes de capacité à marquer des buts, mais d'un autre côté, Viktor est loin d'égaler Jesus en termes de technique. Il est tellement fluide. Il reçoit bien le ballon. Il fait participer ses coéquipiers au jeu. Nous avons vu cela chez Jesus lorsqu'il était en forme. Il peut être incroyable avec le ballon. »
« Viktor doit s'inspirer de Kai Havertz. Quand on passe le ballon à Havertz, il ne le perd jamais, et c'est la meilleure chose qu'un joueur puisse accomplir. C'est le meilleur atout de Havertz, mais il n'est pas aussi rapide que Viktor et il n'a pas le sens du but de Viktor. Si Viktor peut améliorer le côté technique de son jeu, se concentrer chaque jour à l'entraînement sur la technique, sur la réception du ballon et sa conservation, et s'impliquer un peu plus dans le jeu, il peut devenir l'un des grands joueurs d'Arsenal. »
- AFP
Le moment de vérité
Gyokeres a encore le temps de prouver que ses détracteurs ont tort. Alors qu'Arsenal occupe actuellement la tête du classement de la Premier League, avec sept points d'avance sur Manchester City, l'attaquant suédois cherchera sans aucun doute à mener les Gunners vers leur premier titre anglais depuis plus de 20 ans.
L'équipe d'Arteta entre maintenant dans la dernière ligne droite de la saison, avec un premier défi contre Everton samedi. Elle affrontera ensuite le Bayer Leverkusen lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions, le match aller s'étant soldé par un match nul 1-1.
Publicité