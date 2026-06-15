AFP
Traduit par
« Le ballon ne voulait pas rentrer ! » - Le sélectionneur espagnol défend sa stratégie après le match nul sensationnel arraché par le Cap-Vert face aux champions d'Europe en Coupe du monde
Une soirée frustrante pour la Roja
La Coupe du monde 2026 a connu un véritable coup de théâtre lundi, le Cap-Vert ayant réussi à tenir en échec une équipe espagnole pleine de stars. Malgré l’écart d’expérience et de prestige, la nation africaine a tenu bon face à un déluge d’attaques espagnoles, laissant De la Fuente déplorer le manque de réalisme de son équipe devant le but.
Après ce match nul, le sélectionneur espagnol a reconnu que la chance n’avait pas toujours souri à l’équipe la plus forte. « On surmonte cela en restant fidèle à nos idées, en continuant à progresser avec plus de finesse, mais… Ce sont des matchs où, comme Rodri l’a bien expliqué, on se crée beaucoup d’occasions sans avoir la fraîcheur nécessaire dans ce genre de rencontres », a expliqué De la Fuente.
- Getty Images Sport
De la Fuente salue la rigueur tactique du Cap-Vert
Dominatrice de la possession, l'Espagne n'a toutefois pas réussi à percer une défense très basse. Malgré l'apport offensif de Marc Cucurella sur le côté gauche, la dernière passe décisive a fait défaut. L'entraîneur a salué la ténacité des nouveaux venus dans la compétition pendant les quatre-vingt-dix minutes.
L’entraîneur a souligné la difficulté tactique de la rencontre, déclarant : « C’est une équipe très organisée, nous avons vu qu’ils se repliaient en bloc bas, il est très difficile de créer des espaces dans ces conditions. Nous avons toutefois créé des occasions ; il a manqué un peu de circulation pour en fabriquer davantage, mais quand le ballon ne veut pas entrer, il ne veut pas entrer. Il y a eu des tirs, des opportunités et la volonté de faire la différence rapidement ; nous savons que c’est très difficile et qu’ici il faut beaucoup d’efforts pour gagner. »
Gérer le retour des jeunes talents
La décision de laisser Lamine Yamal et Nico Williams sur le banc a suscité des interrogations, d’autant plus que l’attaque titulaire peinait à débloquer la situation. Ferran Torres s’est montré particulièrement peu efficace, son tir sur la barre transversale à six mètres du but s’avérant être un tournant du match. De la Fuente a finalement fait entrer les deux jeunes joueurs, mais ceux-ci n’ont pas réussi à sauver les points.
Interrogé sur le temps de jeu limité accordé à ses jeunes prodiges, l’entraîneur a expliqué que cette gestion s’inscrivait dans un programme de préparation physique plus large, suite à de récentes préoccupations liées à des blessures. « L’objectif est de leur donner du temps de jeu, afin qu’ils acquièrent de la confiance et du rythme pour être meilleurs lors des prochains engagements », a précisé De la Fuente, laissant entendre que les deux joueurs joueraient un rôle plus important à mesure que la phase de groupes avancerait.
- AFP
Concernant l’Arabie saoudite
Ce match nul met immédiatement l’Espagne sous pression avant son deuxième match de groupe. Si ce résultat déçoit les champions d’Europe, le groupe demeure uni et convaincu que sa philosophie basée sur la possession est la bonne voie. Les joueurs ont fait écho aux propos de leur sélectionneur, soulignant la nécessité d’une meilleure exécution dans le dernier tiers du terrain.
Le gardien Unai Simon a résumé l’ambiance dans le vestiaire, admettant que « tout le monde avait en tête que nous aurions dû gagner ce match ». L’Espagne devra désormais se concentrer sur son prochain match contre l’Arabie saoudite, où tout résultat inférieur à trois points placerait les vainqueurs de 2010 dans une position précaire quant à leur qualification pour les huitièmes de finale.