« Le ballon ne voulait pas rentrer ! » - Le sélectionneur espagnol défend sa stratégie après le match nul sensationnel arraché par le Cap-Vert face aux champions d'Europe en Coupe du monde

La Coupe du monde 2026 a connu un véritable coup de théâtre lundi, le Cap-Vert ayant réussi à tenir en échec une équipe espagnole pleine de stars. Malgré l’écart d’expérience et de prestige, la nation africaine a tenu bon face à un déluge d’attaques espagnoles, laissant De la Fuente déplorer le manque de réalisme de son équipe devant le but.

Après ce match nul, le sélectionneur espagnol a reconnu que la chance n’avait pas toujours souri à l’équipe la plus forte. « On surmonte cela en restant fidèle à nos idées, en continuant à progresser avec plus de finesse, mais… Ce sont des matchs où, comme Rodri l’a bien expliqué, on se crée beaucoup d’occasions sans avoir la fraîcheur nécessaire dans ce genre de rencontres », a expliqué De la Fuente.