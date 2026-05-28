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Le Ballon d’Or s’envole pour l’Angleterre ! L’UEFA confirme que la cérémonie se tiendra pour la première fois à Londres, alors qu’Harry Kane et Lamine Yamal tentent de détrôner Ousmane Dembélé
Un événement historique pour la capitale britannique.
Dans une annonce majeure pour le football anglais, l’UEFA et France Football ont confirmé que la 70^e cérémonie du Ballon d’Or se déroulera à Londres le 26 octobre. Cette décision marque une rupture avec la tradition parisienne de la remise, les organisateurs souhaitant célébrer la portée mondiale de ce trophée individuel tant convoité.
Ce choix symbolique salue l’héritage de Sir Stanley Matthews, premier lauréat de l’histoire il y a soixante-dix ans, tout en modernisant l’événement pour une nouvelle génération de supporters.
- AFP
À la conquête du titre de Dembélé
La course au Ballon d’Or 2026 s’annonce déjà très disputée. Chez les hommes, les candidats cherchent à succéder à Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), tandis qu’Aitana Bonmati (FC Barcelone) vise un nouveau sacre chez les femmes. Les projecteurs se tournent désormais vers la nouvelle génération de superstars prêtes à revendiquer le trône. Kane, auteur d’une saison phénoménale avec le Bayern Munich – 61 buts et 7 passes décisives en 51 matchs toutes compétitions confondues, assortis des titres en Bundesliga et en DFB-Pokal ainsi que du Soulier d’or européen – aura à cœur de briller dans son pays natal.
Chez les hommes, la sensation espagnole Lamine Yamal, finaliste du Ballon d’Or l’an passé, pointe également les crampons : auteur de 24 buts et 18 passes décisives en 45 matchs, il a contribué au sacre de Barcelone en Liga.
Le partenariat entre l'UEFA et France Football se poursuit.
L’événement londonien célèbre la troisième année du partenariat stratégique entre l’UEFA et le Groupe Amaury, propriétaire de France Football et de L’Équipe. Depuis 2024, les deux instances unissent leurs forces pour coorganiser le gala et préserver son statut de référence mondiale de l’excellence individuelle. La prochaine édition, portée par l’attrait de la capitale britannique, devrait battre des records d’audience.
Les organisateurs précisent : « En célébrant sa 70e édition dans la capitale anglaise et britannique, le Ballon d’Or poursuit son expansion et consolide son statut de marque prestigieuse à l’échelle mondiale. » Cette démarche s’inscrit dans une stratégie plus large visant à faire tourner la cérémonie entre les grands centres du football, afin de récompenser les différentes communautés de supporters à travers le monde.
- AFP
Préparatifs du gala du 70^e anniversaire
Bien que la date et la ville hôte soient déjà connues, le monde du football attend encore la liste définitive des nominés. Les fans peuvent s’attendre à découvrir prochainement les listes restreintes du Ballon d’Or masculin, du Ballon d’Or féminin, du Trophée Kopa et du Trophée Yashin. Tous les regards seront tournés vers le processus d’accréditation et les jurys de vote, qui commenceront à sélectionner les meilleurs talents mondiaux, dans l’ombre de l’héritage légendaire de Lionel Messi, toujours joueur le plus titré de l’histoire avec huit récompenses.