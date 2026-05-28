Le Ballon d’Or s’envole pour l’Angleterre ! L’UEFA confirme que la cérémonie se tiendra pour la première fois à Londres, alors qu’Harry Kane et Lamine Yamal tentent de détrôner Ousmane Dembélé

Dans une annonce majeure pour le football anglais, l’UEFA et France Football ont confirmé que la 70^e cérémonie du Ballon d’Or se déroulera à Londres le 26 octobre. Cette décision marque une rupture avec la tradition parisienne de la remise, les organisateurs souhaitant célébrer la portée mondiale de ce trophée individuel tant convoité.

Ce choix symbolique salue l’héritage de Sir Stanley Matthews, premier lauréat de l’histoire il y a soixante-dix ans, tout en modernisant l’événement pour une nouvelle génération de supporters.