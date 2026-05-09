Le Ballon d’Or pour Khvicha Kvaratskhelia, la bête noire du Bayern ? Felix Kroos pointe un problème majeur

Au cours des 180 minutes disputées contre le champion d'Allemagne, Kvaratskhelia s'est révélé être un véritable cauchemar pour la défense adverse. Il s'était déjà illustré lors du match aller en inscrivant deux buts. Lors du match retour, il a encore frappé fort en offrant, après seulement 139 secondes de jeu, l'ouverture du score à Ousmane Dembélé.

Le Géorgien a ainsi franchi un cap : il est devenu le premier joueur de l’histoire de la Ligue des champions à participer à au moins un but (marqué ou offert) lors de sept matches à élimination directe consécutifs au cours d’une même saison. Au total, il compte désormais 16 participations à des buts en seulement 15 rencontres dans la compétition en cours.