Dans le dernier épisode du podcast « Einfach mal Luppen » avec son frère Toni, Felix a reconnu l’impact fulgurant du Géorgien. « Après une action de Kvaratskhelia, où il s’est encore une fois imposé, je me suis noté : Kvaratskhelia, Ballon d’Or », a-t-il affirmé.
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Le Ballon d’Or pour Khvicha Kvaratskhelia, la bête noire du Bayern ? Felix Kroos pointe un problème majeur
Au cours des 180 minutes disputées contre le champion d'Allemagne, Kvaratskhelia s'est révélé être un véritable cauchemar pour la défense adverse. Il s'était déjà illustré lors du match aller en inscrivant deux buts. Lors du match retour, il a encore frappé fort en offrant, après seulement 139 secondes de jeu, l'ouverture du score à Ousmane Dembélé.
Le Géorgien a ainsi franchi un cap : il est devenu le premier joueur de l’histoire de la Ligue des champions à participer à au moins un but (marqué ou offert) lors de sept matches à élimination directe consécutifs au cours d’une même saison. Au total, il compte désormais 16 participations à des buts en seulement 15 rencontres dans la compétition en cours.
- AFP
Kroos encense Kvaratskhelia
Kroos s’est enthousiasmé : « On l’a vu jouer presque tout le match lors de ces deux dernières rencontres. Ce qu’il est capable de faire avec et sans le ballon, sa résilience, ses choix techniques et la façon dont il a préparé le 1-0. C’est incroyable de voir comment il lève la tête et place le ballon exactement là où il faut, à une vitesse fulgurante. »
Toutefois, l’ancien Madrilène anticipe un obstacle à la course du Ballon d’Or de son frère : « Le problème, c’est qu’il ne sera pas champion du monde », tranche-t-il.
La Géorgie n’étant pas parvenue à se qualifier pour la prochaine Coupe du monde, Kvaratskhelia est privé de la plus grande scène pour accumuler des arguments supplémentaires en vue du Ballon d’Or.
Kvaratskhelia au PSG : 18 buts, 10 passes décisives
Même s’il n’a aucune chance de participer à la Coupe du monde, Kroos se dit impressionné par la manière dont le Géorgien s’impose au plus haut niveau. C’est surtout son impact physique qui l’a marqué. « Quand un colosse comme Upamecano ou Tah arrive, il ne se fait pas dominer. Pour un joueur offensif, tenir tête à un tel adversaire, ça m’a vraiment impressionné », déclare Kroos avec admiration.
Kvaratskhelia, qui compte 49 sélections avec la Géorgie, brille cette saison. Après 44 matches officiels, il totalise 18 buts et 10 passes décisives. En janvier 2025, le PSG a versé 80 millions d’euros au SSC Naples pour s’attacher ses services. À Naples, ses performances exceptionnelles lui avaient valu le surnom de « Kvaradona », en référence à l’idole locale Diego Maradona.
Depuis son arrivée à Paris, il a disputé 81 matchs, marqué 26 buts et délivré 17 passes décisives.