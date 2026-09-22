S’exprimant au lendemain de la victoire 2-1 de l’Atlético dans le derby face au Real Madrid à l’Estadio Metropolitano, le défenseur central argentin a fait connaître très clairement son avis. Donnant son point de vue à ESPNsur celui qui devrait recevoir le trophée doré, Romero a déclaré : « Le Ballon d’Or doit revenir à Leo Messi. Jusqu’à ce qu’il prenne sa retraite, c’est clair. »

Soulignant la personnalité humble du vétéran de l’attaque loin des projecteurs, l’ancien défenseur de Tottenham Hotspur a poursuivi : « En mettant de côté ce qu’il est comme joueur et ce qu’il a accompli tout au long de sa carrière, il reste le meilleur du monde. Ce qui le rend encore plus grand, c’est que j’ai partagé un vestiaire avec lui, et il possède une humilité que très peu ont. Ce sont ces choses qui le font sortir du lot. »

Revenant sur ses premiers pas en sélection sous l’égide de l’icône, le défenseur a ajouté : « Messi m’a aidé à m’adapter. Quand je suis arrivé pour la première fois, nous ne gagnions pas tout, et il nous a aidés. Il est mon idole depuis que je suis tout petit ; je l’ai vu souffrir, puis tout gagner. Après avoir tant partagé avec lui, c’est le plus grand de tous les temps. Ce sera un bel adieu pour lui. »