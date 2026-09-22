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« Le Ballon d'Or doit revenir à Leo Messi » : Cristian Romero soutient l'icône argentine pour la récompense individuelle et fustige le biais du « marketing »
Romero soutient la quête de gloire de Messi
Messi a reçu le soutien sans faille de Romero pour décrocher un nouveau Ballon d'Or et étoffer encore un palmarès sans précédent. Le défenseur de l'Atletico Madrid, âgé de 28 ans, a insisté sur le fait que le capitaine de sa sélection reste le meilleur joueur du monde, sans rival. Dans le même temps, il s'en est pris aux critères des récompenses modernes, en estimant que l'attrait commercial prime souvent sur le mérite sportif.
- Seshadri Sukumar
Un défenseur encense l’idole nationale
S’exprimant au lendemain de la victoire 2-1 de l’Atlético dans le derby face au Real Madrid à l’Estadio Metropolitano, le défenseur central argentin a fait connaître très clairement son avis. Donnant son point de vue à ESPNsur celui qui devrait recevoir le trophée doré, Romero a déclaré : « Le Ballon d’Or doit revenir à Leo Messi. Jusqu’à ce qu’il prenne sa retraite, c’est clair. »
Soulignant la personnalité humble du vétéran de l’attaque loin des projecteurs, l’ancien défenseur de Tottenham Hotspur a poursuivi : « En mettant de côté ce qu’il est comme joueur et ce qu’il a accompli tout au long de sa carrière, il reste le meilleur du monde. Ce qui le rend encore plus grand, c’est que j’ai partagé un vestiaire avec lui, et il possède une humilité que très peu ont. Ce sont ces choses qui le font sortir du lot. »
Revenant sur ses premiers pas en sélection sous l’égide de l’icône, le défenseur a ajouté : « Messi m’a aidé à m’adapter. Quand je suis arrivé pour la première fois, nous ne gagnions pas tout, et il nous a aidés. Il est mon idole depuis que je suis tout petit ; je l’ai vu souffrir, puis tout gagner. Après avoir tant partagé avec lui, c’est le plus grand de tous les temps. Ce sera un bel adieu pour lui. »
Le marketing dicte les récompenses futures
Une admiration inébranlable pour le légendaire meneur de jeu sous-tend la conviction qu’aucun rival contemporain ne peut égaler son excellence sur la durée. Cette vision nourrit l’argument selon lequel les critères de vote individuels changeront radicalement une fois que le vétéran aura officiellement raccroché les crampons. Réaffirmant le statut unique du talisman au sommet du jeu, Romero a déclaré : « Il n’y a personne d’autre comme Messi. Je n’arrête pas de le dire. »
Déplorant que l’impact promotionnel puisse décider des futurs lauréats, le défenseur central a poursuivi : « Assurément, une fois que Messi décidera de mettre un terme à sa carrière, il faudra voir à qui ils donneront le Ballon d’Or. Au joueur qui a le plus de poids marketing, parce que c’est à peu près à cela que cela se résume. »
Un soutien similaire à l’attaquant est venu de l’entraîneur de l’Atletico, Diego Simeone, la semaine dernière. Évaluant qui mérite le Ballon d’Or, il a noté : « Messi, sans l’ombre d’un doute. Après la Coupe du monde qu’il a faite, à son âge, sans aucun doute, Messi. »
- getty
La soirée de gala approche à grands pas
L’annonce officielle de France Football, le 8 septembre, a confirmé la présence de Messi parmi les 30 nommés après 45 buts et 30 passes décisives avec l’Inter Miami, ainsi qu’un parcours jusqu’en finale de la Coupe du monde. Le London Palladium Theatre accueillera la 70e édition du gala le 26 octobre pour révéler si le joueur de 39 ans peut encore accroître son total historique. La prestigieuse cérémonie dira si le génie sur le terrain peut encore éclipser la puissance commerciale.
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