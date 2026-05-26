Traduit par
Le 1. FC Cologne est-il en train de fléchir ? Un club de Premier League vient de soumettre une nouvelle offre alléchante au club de Bundesliga pour Said El-Mala
Selon ces informations, l’offre pour El Mala s’élèverait à 40 millions d’euros, auxquels s’ajouteraient des primes « facilement atteignables » de 5 millions d’euros. Soit un total de 45 millions d’euros pour le club de Cologne, qui avait initialement réclamé 50 millions pour ce jeune joueur en plein essor.
Selon Bild, le club bénéficiera en outre d’une clause de réexpédition de 15 % sur les futurs transferts du jeune joueur de 19 ans.
Le directeur sportif du club, Thomas Kessler, a récemment confirmé qu’une offre était bien sur la table, tout en refusant de dévoiler des détails : « On peut se demander comment ils l’évaluent au-delà des chiffres et s’ils sont prêts à payer le prix que le 1. FC Cologne envisage. De nombreux clubs s’intéressent à lui, et pas seulement en Angleterre. »
- Getty Images
Brighton & Hove Albion s’est également penché sur le cas d’El Mala.
Selon plusieurs sources, Brighton & Hove Albion, concurrent de Brentford en championnat, avait manifesté son intérêt pour El Mala avant les Bees et prévoyait, d’après la presse, de déposer une offre de 35 millions d’euros.
Pour éviter de prolonger le suspense, Brentford aurait fixé une date limite à son offre. Si aucun accord n’est trouvé d’ici quelques jours, le club londonien se retirera et se tournera vers d’autres cibles. Cette fermeté pourrait donc précipiter une issue imminente.
- Getty Images Sport
El Mala ne figurera pas parmi les participants à la Coupe du monde.
El Mala a récemment été associé au FC Chelsea, à Newcastle United et, à plusieurs reprises, au FC Bayern Munich. C’est justement à Munich qu’il s’est mis en évidence lors de la dernière journée de Bundesliga. Bien que son équipe se soit inclinée 1-5, il a fait sensation en marquant un but magnifique à l’issue d’un solo.
Au total, El Mala a inscrit 13 buts et délivré cinq passes décisives en 34 matches de Bundesliga cette saison. Pourtant, le sélectionneur national Julian Nagelsmann a décidé de ne pas le retenir pour la Coupe du monde à venir. Selon les médias, Nagelsmann aurait tranché en faveur de Leroy Sané le jour même de l’annonce de sa liste, tout en saluant publiquement les performances du joueur du FC Cologne lors de la présentation de son effectif.