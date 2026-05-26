Selon ces informations, l’offre pour El Mala s’élèverait à 40 millions d’euros, auxquels s’ajouteraient des primes « facilement atteignables » de 5 millions d’euros. Soit un total de 45 millions d’euros pour le club de Cologne, qui avait initialement réclamé 50 millions pour ce jeune joueur en plein essor.

Selon Bild, le club bénéficiera en outre d’une clause de réexpédition de 15 % sur les futurs transferts du jeune joueur de 19 ans.

Le directeur sportif du club, Thomas Kessler, a récemment confirmé qu’une offre était bien sur la table, tout en refusant de dévoiler des détails : « On peut se demander comment ils l’évaluent au-delà des chiffres et s’ils sont prêts à payer le prix que le 1. FC Cologne envisage. De nombreux clubs s’intéressent à lui, et pas seulement en Angleterre. »