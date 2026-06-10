Le 1. FC Cologne cherche encore des réponses : deux raisons majeures auraient-elles poussé Said El Mala à renoncer à ce transfert record ?

Les frères El Mala ont jusqu’ici toujours changé de club en tandem. En 2023, ils quittent le TSV Meerbusch pour le Viktoria Cologne, puis, en 2024, ils rejoignent l’Effzeh avant d’être immédiatement prêtés au Viktoria, et enfin de retrouver définitivement le club de Bundesliga.

La saison passée, tandis que Said s’imposait chez les professionnels du FC Cologne, inscrivant 13 buts et délivrant 5 passes décisives en 34 matchs, Malek était cantonné aux U23 en Regionalliga West. L’attaquant avait bien marqué 5 fois en 11 rencontres, mais une déchirure musculaire l’a tenu éloigné des terrains pendant plusieurs mois, jusqu’à la toute fin de l’exercice.

Cette stratégie commune avait déjà fait capoter un dossier au BVB : en 2024, Said avait rejeté une offre du Borussia Dortmund, le club westphalien refusant de recruter Malek simultanément. « Pour moi, c’était fini », a-t-il coupé court lors d’une double interview accordée à 11Freunde. Said est convaincu que son frère cadet de deux ans est lui aussi destiné à un bel avenir : « Je suis sûr à 100 % que Malek suivra le même chemin. »