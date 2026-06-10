Selon l'Express, le transfert de 50 millions d'euros de cette jeune star de 19 ans aurait capoté, car son frère Malek n'a pas obtenu de permis de séjour nécessaire pour un transfert express vers les Bees.
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Le 1. FC Cologne cherche encore des réponses : deux raisons majeures auraient-elles poussé Said El Mala à renoncer à ce transfert record ?
Les frères El Mala ont jusqu’ici toujours changé de club en tandem. En 2023, ils quittent le TSV Meerbusch pour le Viktoria Cologne, puis, en 2024, ils rejoignent l’Effzeh avant d’être immédiatement prêtés au Viktoria, et enfin de retrouver définitivement le club de Bundesliga.
La saison passée, tandis que Said s’imposait chez les professionnels du FC Cologne, inscrivant 13 buts et délivrant 5 passes décisives en 34 matchs, Malek était cantonné aux U23 en Regionalliga West. L’attaquant avait bien marqué 5 fois en 11 rencontres, mais une déchirure musculaire l’a tenu éloigné des terrains pendant plusieurs mois, jusqu’à la toute fin de l’exercice.
Cette stratégie commune avait déjà fait capoter un dossier au BVB : en 2024, Said avait rejeté une offre du Borussia Dortmund, le club westphalien refusant de recruter Malek simultanément. « Pour moi, c’était fini », a-t-il coupé court lors d’une double interview accordée à 11Freunde. Said est convaincu que son frère cadet de deux ans est lui aussi destiné à un bel avenir : « Je suis sûr à 100 % que Malek suivra le même chemin. »
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Said El Mala a-t-il reçu une offre plus intéressante depuis ? « Le 1. FC Cologne n'est pas au courant », indique le club.
Outre le lien entre Malek El Mala et le transfert record avorté à Brentford, une meilleure offre aurait pu inciter la famille à changer d’avis. Toutefois, « au FC, on n’est pas encore au courant », rapporte le journal.
Malgré un accord conclu entre le club rhénan et la formation de Premier League, la mère, qui négocie également pour son fils, a fait capoter le transfert à Brentford jeudi dernier. Un transfert chez les Bees n’était « pas la bonne décision », aurait jugé la famille. Selon l’Express, la direction du FC aurait ensuite été « abasourdie » par l’échec de la transaction.
Depuis, le dossier s’est calmé. Selon Kicker, le club rhénan reste ouvert à une offre mirobolante pour son joyau, mais la perspective d’un maintien à Cologne est désormais prise au sérieux.
Selon Sport1, un revirement de situation impliquant El Mala n’est pas à exclure. Pour l’instant, aucune nouvelle proposition ne répond aux exigences financières du club ni aux ambitions sportives du joueur. L’Express évoque même un possible transfert à Dortmund.
Pour l’instant, El Mala est en vacances : le sélectionneur Julian Nagelsmann ne l’a pas appelé pour la Coupe du monde, même après la blessure de Lennart Karl. C’est Assan Ouedraogo qui a pris sa place et rejoint les États-Unis en début de semaine.