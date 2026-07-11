Lazio, voici Gattuso : « En tant que sélectionneur, j'ai pris un coup dans les dents, une blessure qui restera jusqu'à mes adieux »

Concernant le mercato, il déclare : « Nous devons réaliser deux ou trois opérations et nous espérons y parvenir », rapporte Gazzetta.it. « L’objectif est de créer une ambiance familiale, d’avoir une équipe qui divertisse les gens et les rende fiers. J’ai dit au directeur et au président que s’ils mettaient en place certaines mesures et que je parvenais à travailler comme je le souhaite, ils n’avaient pas à s’inquiéter, et j’ai retrouvé cette idée dans leurs propos. »

Des renforts ? Nous avons besoin d’un défenseur central. En attaque, nous devons d’abord évaluer Ratkov, qui a connu des difficultés ; plusieurs options existent, mais par respect pour le groupe, il n’est pas juste d’en parler aujourd’hui. Au milieu, nous possédons déjà de bons joueurs ; sur les côtés, nous sommes bien pourvus. Nous allons donc voir comment optimiser cette base. Provedel ? Nous comptons sur Mandas et Motta. Maintenant, il faut travailler sereinement, se couper d’un contexte extérieur peu favorable, et s’appuyer sur le travail, le professionnalisme et un fort sentiment d’appartenance. Le changement sera difficile, mais la détermination doit être totale. »



