Rino Gattuso, ex-milieu de terrain et ex-sélectionneur de l’équipe nationale, s’est présenté en conférence de presse comme le nouvel entraîneur de la Lazio : « Je suis fier et j’ai d’excellentes sensations. Je sais qu’il faut se retrousser les manches et se mettre au travail. Il y a beaucoup à faire et nous en sommes conscients ; pour l’instant, je ne peux rien changer aux autres problèmes. Mon objectif est de mettre en place une équipe à la hauteur de la glorieuse histoire du club.»
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Lazio, voici Gattuso : « En tant que sélectionneur, j'ai pris un coup dans les dents, une blessure qui restera jusqu'à mes adieux »
LE MARCHÉ
Concernant le mercato, il déclare : « Nous devons réaliser deux ou trois opérations et nous espérons y parvenir », rapporte Gazzetta.it. « L’objectif est de créer une ambiance familiale, d’avoir une équipe qui divertisse les gens et les rende fiers. J’ai dit au directeur et au président que s’ils mettaient en place certaines mesures et que je parvenais à travailler comme je le souhaite, ils n’avaient pas à s’inquiéter, et j’ai retrouvé cette idée dans leurs propos. »
Des renforts ? Nous avons besoin d’un défenseur central. En attaque, nous devons d’abord évaluer Ratkov, qui a connu des difficultés ; plusieurs options existent, mais par respect pour le groupe, il n’est pas juste d’en parler aujourd’hui. Au milieu, nous possédons déjà de bons joueurs ; sur les côtés, nous sommes bien pourvus. Nous allons donc voir comment optimiser cette base. Provedel ? Nous comptons sur Mandas et Motta. Maintenant, il faut travailler sereinement, se couper d’un contexte extérieur peu favorable, et s’appuyer sur le travail, le professionnalisme et un fort sentiment d’appartenance. Le changement sera difficile, mais la détermination doit être totale. »
GILA
« Gila ? S’il n’avait tenu qu’à Fabiani et Lotito, il serait resté. Celui qui ne veut pas rester n’est pas obligé de le faire ; si quelqu’un fait le même choix que Mario, qui a été honnête et m’a communiqué les montants qui lui avaient été proposés. On ne peut pas contester ce qu’il a apporté, et le moment était venu pour lui de partir. »
L'ÉQUIPE NATIONALE
Interrogé sur l’équipe nationale, qu’il n’a pas pu qualifier pour la Coupe du monde après l’élimination aux tirs au but en Bosnie lors du barrage, il analyse : « Le football se joue en épisodes et on ne peut rien y changer. En tant que joueur, j’ai souvent été verni, mais aujourd’hui, comme entraîneur, j’ai pris un coup sur la tête. C’est une grosse déception ; je reconnais que cette blessure restera jusqu’à mes adieux, car c’était un énorme revers. Je suis en colère, mais je garde confiance, sinon je ne serais pas là… »
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