Lazio vise la Coupe d'Italie : Lotito double les primes en cas de victoire

Pour Sarri aussi, la Coupe est devenue importante. Remporter des trophées à tout prix n’a jamais été sa vision du football. Et la Coupe d’Italie ne l’a jamais particulièrement enthousiasmé, ce n’est un secret pour personne. Cette année cependant, la situation particulière qu’il vit actuellement au sein du club de la Lazio l’amène à voir les choses différemment. Et triompher avec la Lazio, après une saison problématique à bien des égards, prendrait dans ce cas la saveur d'une revanche personnelle. Cela étant dit – il l'a lui-même laissé entendre –, il s'agirait tout de même d'une joie éphémère. Que la Coupe soit remportée ou non, cela ne changerait rien aux évaluations concernant son avenir et le projet technique chez les Biancocelesti. Il souhaiterait que l'année prochaine soit l'année un et non pas à nouveau l'année zéro. Il souhaiterait retrouver un environnement soudé et un stade plein à craquer, et ne pas se retrouver au milieu d'un bras de fer entre le club et les supporters. C'est à cela que dépend le maintien de l'entraîneur sur le banc, et non au résultat de la Coupe d'Italie.