Tout miser sur la Coupe d'Italie. Pour la Lazio, c'est la seule voie qui reste pour revenir en Europe. Les supporters le savent, résignés à l'idée d'un championnat sans relief. L'équipe le sait, avec Sarri qui pourrait offrir un trophée à un public qui lui a témoigné une grande affection. Et Lotito le sait aussi, voyant là une chance de sauver la face après une saison désastreuse, qui a commencé par un mercato bloqué et qui se termine par de vives contestations et un stade vide. Se qualifier ne serait-ce que pour la finale de la Coupe d'Italie garantirait en outre la participation au Final Four de la Supercoupe d'Italie la saison prochaine, et donc de l'argent supplémentaire pour les caisses du club. Remporter ce trophée pourrait donc véritablement sauver la saison des Biancocelesti, tant sur le plan sportif qu'économique.
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Lazio vise la Coupe d'Italie : Lotito double les primes en cas de victoire
PRIX
Pour toutes ces raisons, comme le rapporte aujourd’hui le Corriere dello Sport, Lotito aurait décidé de doubler les primes promises aux joueurs, à l’entraîneur et au staff en cas de victoire. Le montant total, qui s'élève actuellement à environ deux millions d'euros, dépasserait les quatre millions. Il y a déjà plusieurs semaines, avant même le quart de finale remporté aux tirs au but contre Bologne, le président de la Lazio avait encouragé l'équipe à tout donner pour tenter d'aller loin dans cette compétition. La joie du patron après le tir décisif de Taylor depuis les onze mètres au stade Dall'Ara témoigne de son attachement à cette compétition. C'est pourquoi, à un peu plus d'un mois du match retour à Bergame contre l'Atalanta, toute l'attention est déjà tournée vers cette rencontre décisive, qui pourrait ouvrir les portes de la finale du 13 mai à l'Olimpico contre le vainqueur du match entre l'Inter et Côme.
Souvent
Pour Sarri aussi, la Coupe est devenue importante. Remporter des trophées à tout prix n’a jamais été sa vision du football. Et la Coupe d’Italie ne l’a jamais particulièrement enthousiasmé, ce n’est un secret pour personne. Cette année cependant, la situation particulière qu’il vit actuellement au sein du club de la Lazio l’amène à voir les choses différemment. Et triompher avec la Lazio, après une saison problématique à bien des égards, prendrait dans ce cas la saveur d'une revanche personnelle. Cela étant dit – il l'a lui-même laissé entendre –, il s'agirait tout de même d'une joie éphémère. Que la Coupe soit remportée ou non, cela ne changerait rien aux évaluations concernant son avenir et le projet technique chez les Biancocelesti. Il souhaiterait que l'année prochaine soit l'année un et non pas à nouveau l'année zéro. Il souhaiterait retrouver un environnement soudé et un stade plein à craquer, et ne pas se retrouver au milieu d'un bras de fer entre le club et les supporters. C'est à cela que dépend le maintien de l'entraîneur sur le banc, et non au résultat de la Coupe d'Italie.