Lazio : un vent de changement souffle sur l'attaque cet été. Voici qui pourrait partir et qui pourrait rester

La situation de Matteo Cancellieri reste quant à elle à évaluer. Après ses prêts ces dernières années, on attendait davantage de lui. Il a certes été freiné par quelques problèmes physiques cette année, mais son temps de jeu limité et l'expiration de son contrat en 2027 placent le club face à un choix : lui proposer une prolongation et miser encore sur son éventuelle explosion, ou le céder définitivement en récupérant les 8,5 millions dépensés en 2023 pour l'acheter à Vérone. Né en 2002, il n'aurait pas de mal à trouver ailleurs l'espace nécessaire pour faire valoir ses qualités. En revanche, celui qui semble avoir trouvé le cadre idéal pour s'épanouir est Daniel Maldini. D'un an son aîné, il sera l'un des principaux enjeux du mercato estival. Arrivé en prêt payant de l'Atalanta (environ 1 million plus des primes), il dispose d'une option d'achat fixée à 14 millions, qui peut devenir obligatoire en cas de qualification européenne. Le club évalue actuellement la marche à suivre : la décision de le racheter pourrait être prise quoi qu'il arrive. Elle dépendra également des performances du jeune joueur, qui ne cessent de s'améliorer jusqu'à présent. Le club, et en particulier le directeur sportif Fabiani, croit en son potentiel. Sarri est en train de le former à un nouveau rôle par rapport à son passé récent entre Monza et l'Atalanta. D'ici la fin de la saison, son avenir sera décidé.