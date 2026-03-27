La Lazio devra repenser son attaque cet été. Entre les fins de contrat, les performances décevantes et les stratégies pour l'avenir, un scénario incertain se dessine à l'approche du prochain mercato, avec plusieurs joueurs dont l'avenir est incertain. Que Sarri reste ou non sur le banc, l'attaque des Biancocelesti pourrait bien changer du tout au tout l'année prochaine.
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Lazio : un vent de changement souffle sur l'attaque cet été. Voici qui pourrait partir et qui pourrait rester
LES CERTITUDES
À l'heure actuelle, deux noms semblent déjà scellés : Pedro, dont le contrat arrive à échéance et qui mettra probablement un terme à sa carrière, et Zaccagni, lié au club par un contrat jusqu'en 2029. Gustav Isaksen devrait venir s'ajouter à cette liste. En nette remontée après une période peu brillante, l'ailier danois vient également de réaliser un doublé avec sa sélection nationale lors des barrages pour la Coupe du monde. Dans les plans de la Lazio, il représente l'un des piliers sur lesquels construire l'avenir. Même s'il a connu des hauts et des bas, son parcours est encore considéré comme en développement et, surtout si Sarri est confirmé sur le banc, le club a bien l'intention de continuer avec lui la saison prochaine. Cela sans compter toutefois les offres importantes qui pourraient arriver et que, le cas échéant, le club évaluerait avec le joueur lui-même.
LES DOUTES
Parmi les joueurs dont l'avenir est le plus incertain figure Tijjani Noslin. En deux ans à Rome, il n'a montré ses qualités que par intermittence, c'est pourquoi la Lazio est prête à écouter les offres le concernant. À condition de ne pas enregistrer de moins-value par rapport à l'investissement de 15 millions d'euros réalisé pour le recruter à Vérone en 2024. Sarri n'a pas su l'intégrer parfaitement. Et aujourd'hui, avec l'arrivée de Maldini, son temps de jeu a considérablement diminué. À la fin de la saison, son cas et son avenir feront l'objet de discussions à Formello. Il en va de même pour Boulaye Dia. L'attaquant sénégalais sera racheté pour 11 millions d'euros par Salernitana. Malgré cet investissement, son nom figure parmi ceux les plus susceptibles de partir. En janvier déjà, il aurait voulu partir, mais sa situation contractuelle compliquait toute opération éventuelle. Cet été, en revanche, la donne changera. Lotito et Fabiani sont prêts à écouter des offres à partir de 18 millions. Petar Ratkov serait également dans l'incertitude. Arrivé à Rome lors du mercato hivernal, il jouit de l'estime de la direction, mais pas de celle de l'entraîneur qui, en effet, l'a très peu utilisé. Si Sarri reste à la tête de la Lazio l'année prochaine, il n'est pas exclu que l'attaquant serbe soit prêté ailleurs pour faire ses armes.
ÉVALUATIONS
La situation de Matteo Cancellieri reste quant à elle à évaluer. Après ses prêts ces dernières années, on attendait davantage de lui. Il a certes été freiné par quelques problèmes physiques cette année, mais son temps de jeu limité et l'expiration de son contrat en 2027 placent le club face à un choix : lui proposer une prolongation et miser encore sur son éventuelle explosion, ou le céder définitivement en récupérant les 8,5 millions dépensés en 2023 pour l'acheter à Vérone. Né en 2002, il n'aurait pas de mal à trouver ailleurs l'espace nécessaire pour faire valoir ses qualités. En revanche, celui qui semble avoir trouvé le cadre idéal pour s'épanouir est Daniel Maldini. D'un an son aîné, il sera l'un des principaux enjeux du mercato estival. Arrivé en prêt payant de l'Atalanta (environ 1 million plus des primes), il dispose d'une option d'achat fixée à 14 millions, qui peut devenir obligatoire en cas de qualification européenne. Le club évalue actuellement la marche à suivre : la décision de le racheter pourrait être prise quoi qu'il arrive. Elle dépendra également des performances du jeune joueur, qui ne cessent de s'améliorer jusqu'à présent. Le club, et en particulier le directeur sportif Fabiani, croit en son potentiel. Sarri est en train de le former à un nouveau rôle par rapport à son passé récent entre Monza et l'Atalanta. D'ici la fin de la saison, son avenir sera décidé.