Lazio-Romagnoli : retour à Al Sadd en juin ? De ses relations avec Lotito et Sarri à son avenir, voici ce qui transparaît

Ce mois de janvier a été marqué par une véritable révolution au sein de la Lazio, avec plusieurs départs de joueurs de premier plan, comme Castellanos et Guendouzi, et quelques arrivées importantes, telles que Ratkov, Taylor et Maldini. Mais parmi les nombreux sujets qui ont fait la une chez les Biancocelesti, il y a eu aussi celui concernant le départ éventuel – qui pourrait encore se produire en juin – d'Alessio Romagnoli, dont le transfert à l'Al Sadd de Roberto Mancini a échoué à la dernière seconde, dans les tout derniers jours du mercato.

Mais à l'approche du mois de juin, quelles sont les rumeurs qui circulent ?