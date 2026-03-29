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Gabriele Stragapede

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Lazio-Romagnoli : retour à Al Sadd en juin ? De ses relations avec Lotito et Sarri à son avenir, voici ce qui transparaît

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A. Romagnoli

Quelles sont les rumeurs concernant l'avenir du défenseur de la Lazio ?

Ce mois de janvier a été marqué par une véritable révolution au sein de la Lazio, avec plusieurs départs de joueurs de premier plan, comme Castellanos et Guendouzi, et quelques arrivées importantes, telles que Ratkov, Taylor et Maldini. Mais parmi les nombreux sujets qui ont fait la une chez les Biancocelesti, il y a eu aussi celui concernant le départ éventuel – qui pourrait encore se produire en juin – d'Alessio Romagnoli, dont le transfert à l'Al Sadd de Roberto Mancini a échoué à la dernière seconde, dans les tout derniers jours du mercato.

Mais à l'approche du mois de juin, quelles sont les rumeurs qui circulent ?

  • L'AL SADD VA-T-IL TENTER À NOUVEAU ?

    Après les événements de janvier, le club qatari avait en substance promis au défenseur central de la Lazio d'attendre le mois de juin, car une nouvelle tentative serait faite pour le faire rejoindre l'équipe de Mancini.

    Cependant, les scénarios géopolitiques internationaux risquent de bouleverser la donne : le contrat de Romagnoli expire le 30 juin 2027 et il lui reste donc encore un an de contrat avec la Lazio. Le Corriere dello Sport écrit également qu'il ne faut pas exclure d'emblée la possibilité d'envisager au moins l'idée de rester jusqu'à l'échéance.

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  • LES RELATIONS AVEC LOTITO ET LES COULISSES

    Toujours selon *Il Corriere dello Sport*, les relations avec le président Claudio Lotito restent tendues après les événements de janvier et le non-renouvellement du contrat en 2023. En janvier, une discussion avait également eu lieu, au cours de laquelle il avait été réaffirmé que Romagnoli ne serait cédé qu'avec l'accord de l'entraîneur Maurizio Sarri. Un accord qui n'est jamais venu du staff technique : ce n'est que par la suite que le directeur sportif Fabiani a demandé à Lotito de laisser partir le joueur.

    Finalement, l'affaire n'a pas abouti et ce n'est qu'en juin que l'on connaîtra toutes les intentions des parties concernées.

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