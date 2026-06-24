Lazio : Romagnoli a signé avec Al-Sadd. Les visites médicales sont prévues dans les prochains jours. Combien va-t-il gagner au Qatar ?

Avec six mois de retard – l’ancien joueur de la Roma, de la Sampdoria et du Milan avait déjà failli être transféré en janvier dernier –, Romagnoli a reçu le feu vert de la Lazio pour quitter le club un an avant l’échéance normale de son contrat, prévue en juin 2027, et s’apprête à vivre sa première expérience à l’étranger. La différence, c’est que le club qatari, qui proposait initialement un salaire de 6 millions d’euros, est revenu à la charge ces dernières semaines avec une offre réduite de moitié. Romagnoli percevra donc un salaire net de 3 millions d’euros par saison.

En janvier, le dossier avait échoué en raison d’un long bras de fer entre le président laziale Claudio Lotito, le joueur et Al-Sadd sur le montant du transfert. Ce retard avait empêché le club qatari de transmettre à temps les documents nécessaires, repoussant l’opération à l’été.