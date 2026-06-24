Alessio Romagnoli quitte définitivement la Lazio. D’après Sky Sport,le défenseur central, né en 1995, a signé ce jeudi le contrat qui le lie au club qatari pour les trois prochaines saisons. Les traditionnelles visites médicales sont prévues dans les prochains jours, dernière étape avant l’officialisation du transfert. Les derniers détails ont été finalisés au cours des dernières heures.
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Lazio : Romagnoli a signé avec Al-Sadd. Les visites médicales sont prévues dans les prochains jours. Combien va-t-il gagner au Qatar ?
Tire-et-lâche
Avec six mois de retard – l’ancien joueur de la Roma, de la Sampdoria et du Milan avait déjà failli être transféré en janvier dernier –, Romagnoli a reçu le feu vert de la Lazio pour quitter le club un an avant l’échéance normale de son contrat, prévue en juin 2027, et s’apprête à vivre sa première expérience à l’étranger. La différence, c’est que le club qatari, qui proposait initialement un salaire de 6 millions d’euros, est revenu à la charge ces dernières semaines avec une offre réduite de moitié. Romagnoli percevra donc un salaire net de 3 millions d’euros par saison.
En janvier, le dossier avait échoué en raison d’un long bras de fer entre le président laziale Claudio Lotito, le joueur et Al-Sadd sur le montant du transfert. Ce retard avait empêché le club qatari de transmettre à temps les documents nécessaires, repoussant l’opération à l’été.
OFFICIEL : ROMAGNOLI S’ENGAGE AVEC LA LAZIO
Arrivé à la Lazio durant l’été 2022, Alessio Romagnoli a déjà disputé 161 matchs sous le maillot biancoceleste, inscrivant au passage 8 buts. Lors de la saison écoulée, le défenseur central a pris part à 37 rencontres toutes compétitions confondues, contribuant à la qualification du club pour la finale de la Coupe d’Italie.