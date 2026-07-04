« Mes plus jeunes enfants me demandent : “Papa, quand est-ce qu’on retourne au stade ?” Quand on verra deux dates sur Wikipédia ? » Telle est la phrase prononcée par Pino Insegno depuis la scène. Des propos qui n’ont pas passé inaperçus et qui ont immédiatement divisé le milieu laziale, déjà en effervescence. « Mais est-il normal de souhaiter la mort d’une personne ? », peut-on lire dans les commentaires des internautes qui interprètent cette phrase comme étant clairement adressée au président Lotito.





Contacté par Adnkronos, l’acteur a clarifié sa sortie : « C’était une blague, il faut vraiment l’expliquer ? C’est évident. J’ai d’ailleurs parlé avec Lotito, on ne plaisante pas sur ce genre de choses. »





L’ambiance est électrique à Formello. Jeudi 2 juillet, les tifosi laziali ont défilé de Ponte Milvio au stade Flaminio pour réclamer le départ de Lotito ;ils étaient environ 25 000. Francesco Rocca, président de la région Latium et supporter laziale,a pris la parole pour rappeler que « les supporters ne sont pas seuls » et exiger du président Lotito qu’il les écoute : « Ce n’est plus une question de quelques fans, mais d’un peuple entier qui ressent un malaise et attend des réponses ».