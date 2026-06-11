Lazio : Lotito tend la main aux supporters dans une lettre ouverte : « La Lazio passe avant tout, reprenons le dialogue. Moi aussi, je veux gagner. »

« On peut ne pas être d’accord avec un choix technique, une stratégie du club, une communication ou une saison sportive. On peut critiquer le président, le club, le mercato, les relations avec les supporters. Mais réduire plus de vingt ans de travail, de sacrifices, de responsabilités personnelles, de résultats obtenus et de combats institutionnels à une caricature, c’est ne pas comprendre pleinement ce qu’est devenu aujourd’hui le football moderne.





J’ai toujours pensé que la Lazio devait rester maîtresse de son destin. Cela a été, est et restera une ligne de conduite fondamentale. La Lazio doit rivaliser, elle doit grandir, elle doit viser la victoire. Mais elle doit le faire sans perdre sa dignité, son autonomie, son équilibre et son avenir. Le premier devoir de celui qui dirige un club n’est pas de courir après les applaudissements d’un jour. C’est de garantir que ce club reste solide, libre et respecté, même demain.





Je sais que ce principe peut paraître rigoureux, et je comprends l’impatience des supporters qui veulent gagner, rêver, voir leur équipe toujours plus forte. C’est légitime. Moi aussi, je veux une Lazio plus forte, compétitive et capable de l’emporter. Mais la durabilité n’est pas l’ennemi de l’ambition : elle en est la condition. Ces dernières années, j’ai assumé mes responsabilités. J’ai défendu notre club au sein des instances sportives et politiques, non seulement pour la Lazio, mais pour préserver l’intégrité du football dans son ensemble. Car un football sans durabilité, sans règles, sans équilibre et sans respect pour ses supporters est un football condamné à disparaître.





Cela n’exclut pas l’erreur : qui décide peut se tromper. Diriger un club comme la Lazio expose inévitablement au jugement, parfois à la contestation. J’assume pleinement cette responsabilité, mais je demande que le bilan tienne compte de l’ensemble du tableau, pas seulement de son aspect le plus émotionnel ou le plus commode.





Dans ce cadre, jesouhaite aborder sans détour la relation avec les supporters,qui doit s’améliorer de manière radicale. La Lazio doit inventer de nouvelles formes d’écoute, de dialogue et d’implication de ses fans, sérieuses et responsables. Il existe des règles, des contraintes strictes et des responsabilités juridiques qui limitent souvent le dialogue direct et dressent, à certains moments, une barrière presque infranchissable. Toutefois, un obstacle, s’il existe, doit être surmonté, non ignoré. Je tiens aussi à faire une confidence : dans un climat de forte tension, aigri par des propos durs, des insultes et des attaques incessantes, il m’est peut-être arrivéde répondre au téléphone de manière irréfléchie, avec des tons que je n’aurais pas voulu employer et qui ont pu être perçus comme de la froideur ou de la fermeture. Si cela s’est produit, j’en assume la responsabilité.





Je le répète : il n’y a jamais eu, et il n’y aura jamais, le moindre manque de respect envers les supporters laziali. Le respect pour ceux qui aiment ces couleurs passe avant tout. Chaque supporter qui investit son temps, son argent, ses kilomètres, sa passion et ses sacrifices personnels et familiaux pour suivre la Lazio mérite non seulement du respect, mais aussi de la gratitude. Car sans cet amour quotidien, sans ce sentiment d’appartenance profond, aucun club n’aurait vraiment d’âme. Et moi, qui ai l’honneur et la responsabilité de représenter la Lazio, je ne peux pas et je ne veux pas l’oublier. »