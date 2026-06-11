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Lazio : Lotito tend la main aux supporters dans une lettre ouverte : « La Lazio passe avant tout, reprenons le dialogue. Moi aussi, je veux gagner. »

Lazio Rome
Serie A

Le président tente d’engager un dialogue avec les tifosi biancocelesti.

Claudio Lotito tend la main aux supporters de la Lazio


Le président du club biancoceleste écrit dans une lettre ouverte publiée par le quotidien Il Messaggero :


« Chers supporters de la Lazio,

je m’adresse directement à vous, à ceux qui vivent la Lazio au quotidien. J’écris à ceux qui se réjouissent, à ceux qui souffrent, à ceux qui critiquent, à ceux qui exigent, à ceux qui se mettent en colère. J’écris aussi à ceux qui sont aujourd’hui distants, déçus, amers.


Je ne cherche pas la polémique, ni à obtenir votre indulgence. Je ne prétends pas non plus que tout va bien : ce serait à la fois inexact et irrespectueux de votre intelligence. En tant que président de la S.S. Lazio, je me dois de clarifier certains faits, certaines responsabilités et certaines perspectives. Surtout, j’estime que l’heure est venue d’ouvrir une nouvelle page : celle du dialogue, de l’écoute et du respect mutuel.


La Lazio n’est pas une simple entreprise : c’est une histoire, un sentiment d’appartenance, une identité, une émotion. C’est une communauté populaire, profonde, fière, qui rythme la vie de centaines de milliers de personnes. La confrontation est donc légitime, tout comme la critique et la contestation, qui font partie de l’ADN du football et de la liberté des supporters. Mais ce débat doit se dérouler dans un cadre de respect, de vérité et de responsabilité.


  • À LA TÉLÉPHONE

    « On peut ne pas être d’accord avec un choix technique, une stratégie du club, une communication ou une saison sportive. On peut critiquer le président, le club, le mercato, les relations avec les supporters. Mais réduire plus de vingt ans de travail, de sacrifices, de responsabilités personnelles, de résultats obtenus et de combats institutionnels à une caricature, c’est ne pas comprendre pleinement ce qu’est devenu aujourd’hui le football moderne.


    J’ai toujours pensé que la Lazio devait rester maîtresse de son destin. Cela a été, est et restera une ligne de conduite fondamentale. La Lazio doit rivaliser, elle doit grandir, elle doit viser la victoire. Mais elle doit le faire sans perdre sa dignité, son autonomie, son équilibre et son avenir. Le premier devoir de celui qui dirige un club n’est pas de courir après les applaudissements d’un jour. C’est de garantir que ce club reste solide, libre et respecté, même demain.


    Je sais que ce principe peut paraître rigoureux, et je comprends l’impatience des supporters qui veulent gagner, rêver, voir leur équipe toujours plus forte. C’est légitime. Moi aussi, je veux une Lazio plus forte, compétitive et capable de l’emporter. Mais la durabilité n’est pas l’ennemi de l’ambition : elle en est la condition. Ces dernières années, j’ai assumé mes responsabilités. J’ai défendu notre club au sein des instances sportives et politiques, non seulement pour la Lazio, mais pour préserver l’intégrité du football dans son ensemble. Car un football sans durabilité, sans règles, sans équilibre et sans respect pour ses supporters est un football condamné à disparaître.


    Cela n’exclut pas l’erreur : qui décide peut se tromper. Diriger un club comme la Lazio expose inévitablement au jugement, parfois à la contestation. J’assume pleinement cette responsabilité, mais je demande que le bilan tienne compte de l’ensemble du tableau, pas seulement de son aspect le plus émotionnel ou le plus commode.


    Dans ce cadre, jesouhaite aborder sans détour la relation avec les supporters,qui doit s’améliorer de manière radicale. La Lazio doit inventer de nouvelles formes d’écoute, de dialogue et d’implication de ses fans, sérieuses et responsables. Il existe des règles, des contraintes strictes et des responsabilités juridiques qui limitent souvent le dialogue direct et dressent, à certains moments, une barrière presque infranchissable. Toutefois, un obstacle, s’il existe, doit être surmonté, non ignoré. Je tiens aussi à faire une confidence : dans un climat de forte tension, aigri par des propos durs, des insultes et des attaques incessantes, il m’est peut-être arrivéde répondre au téléphone de manière irréfléchie, avec des tons que je n’aurais pas voulu employer et qui ont pu être perçus comme de la froideur ou de la fermeture. Si cela s’est produit, j’en assume la responsabilité.


    Je le répète : il n’y a jamais eu, et il n’y aura jamais, le moindre manque de respect envers les supporters laziali. Le respect pour ceux qui aiment ces couleurs passe avant tout. Chaque supporter qui investit son temps, son argent, ses kilomètres, sa passion et ses sacrifices personnels et familiaux pour suivre la Lazio mérite non seulement du respect, mais aussi de la gratitude. Car sans cet amour quotidien, sans ce sentiment d’appartenance profond, aucun club n’aurait vraiment d’âme. Et moi, qui ai l’honneur et la responsabilité de représenter la Lazio, je ne peux pas et je ne veux pas l’oublier. »

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  • LA VOIE CONCRÈTE

    « Nous étudions la possibilité de réunir tous les Lazio Club au sein d’un processus de reconnaissance officielle lié à l’adhésion au code éthique du club. Il ne s’agit ni d’une opération de communication, ni d’un projet théorique, mais d’une voie concrète pour rétablir une relation ordonnée, transparente et respectueuse entre le club et ses supporters.


    Trouver un terrain d’entente est impératif, mais la médiation doit être authentique, dépourvue de toute instrumentalisation. Il ne s’agit pas d’une guerre entre vaincus et vainqueurs, entre le club et ses supporters, entre la raison institutionnelle et la passion populaire. Il n’y a qu’une seule Lazio. Personne, pour peu qu’il aime vraiment ces couleurs, n’a intérêt à la diviser. Le club doit mieux écouter, c’est certain. Mais le dialogue doit aussi sortir de la défiance permanente. Quand chaque geste est interprété comme une provocation, chaque choix comme un refus, chaque mot comme un terrain d’affrontement, ce n’est pas une partie qui perd : c’est la Lazio qui perd.


    Aucun grand partenaire international ne s’assoit à une table sans voir du sérieux, de la perspective, de la crédibilité et une vision. Ce ne sont pas des médailles à exhiber, mais les signes d’un parcours. La Lazio peut et doit grandir même en dehors du terrain, en renforçant sa valeur, sa réputation et sa capacité à s’imposer sur les marchés mondiaux sans perdre son identité. »

  • INFRASTRUCTURES ET MARCHÉ

    « Les infrastructures constituent un chapitre décisif. Une société qui veut bâtir l’avenir ne peut se contenter de gérer le présent. Le projet Flaminio a été évalué puis intégré aux dossiers stratégiques des stades pour l’Euro 2032 : une étape loin d’être acquise, qui atteste la solidité d’un projet complexe sur les plans technique, urbanistique et institutionnel. Ce n’est pas un simple coup marketing, mais un parcours concret pour la Lazio et pour Rome. Le projet Flaminio est ambitieux : rénover un site historique, moderniser l’expérience sportive, créer de la valeur pour le club et redonner vie à un quartier majeur de la capitale. Il s’agit d’un dossier sur lequel le débat doit dépasser la polémique quotidienne pour se concentrer sur les faits, les délais institutionnels, la complexité des procédures et la responsabilité de ceux qui transforment une idée en projet concret.


    Parallèlement, le projet Academy vise à transformer le Centre d’entraînement de Formello en un pôle intégré et innovant, dédié à la formation de l’équipe première, de la Lazio Women, de la Primavera et du secteur junior.


    Au quotidien, la direction sportive menée par Angelo Fabiani pilote une phase délicate de restructuration, de valorisation et de consolidation de l’effectif. Dans le football moderne, le « player trading » n’est pas un sujet tabou : loin d’être un renoncement, il constitue un levier essentiel pour rester compétitif. C’est, au contraire, un outil indispensable pour un club qui veut se développer, créer de la valeur, protéger son patrimoine technique et rester compétitif sur un marché toujours plus complexe. Valoriser les joueurs, choisir le bon moment pour intervenir, saisir les opportunités à l’arrivée comme au départ, construire des relations solides et reconnues sur le marché international : autant d’actions indispensables pour s’inscrire dans le football contemporain sans en subir les contraintes. Un message doit rester clair : chaque opération, chaque choix, chaque évaluation technique ou économique doit avoir pour unique objectif de rendre la Lazio plus forte, plus solide, plus compétitive, toujours tournée vers la victoire.

  • L'OBJECTIF

    « Ces faits doivent être replacés dans leur contexte avec honnêteté, sans emphase ni propagande. Lacritique est légitime, mais juger un club exige d’examiner l’ensemble du tableau : le terrain, la durabilité, la direction sportive, les relations internationales, les droits, les médias, le volet social et les infrastructures. Seule cette approche nourrit un débat utile à la Lazio, à ses supporters et à la ville.


    La Lazio ne peut pas vivre de slogans. Elle ne peut pas être entraînée dans un discours où tout ce qui est fait est par définition mauvais et où tout ce qui est promis par les autres est automatiquement meilleur. La Lazio a besoin de critique, oui. Mais d’une critique loyale. Elle a besoin de passion, pas de destruction. Elle a besoin de supporters exigeants, pas d’une guerre permanente qui risque d’affaiblir précisément ce qu’on prétend vouloir défendre.


    Je ne vous demande pas d’être toujours d’accord avec moi : ce serait injuste et, surtout, irréaliste. Je vous invite simplement à raisonner ensemble, à distinguer la critique de la délégitimation, la passion de la destruction, la dissidence de la fracture irréparable.


    Les responsabilités sont distinctes : au club de décider, planifier et assumer ; aux supporters d’aimer, juger, demander et exiger. Mais l’intérêt supérieur est le même : défendre la Lazio. »

  • LE VRAI DÉFI

    « Défendre la Lazio aujourd’hui ne consiste pas à ignorer les problèmes, mais à préserver un principe : le club doit rester maître de son destin. Il doit grandir sans renoncer à son identité, rivaliser sans recourir à des modèles financiers hasardeux, s’ouvrir au monde sans se transformer en simple marchandise, et écouter ses supporters sans se laisser instrumentaliser.


    Telle est l’équation, exigeante, parfois impopulaire, mais indispensable pour qui aime vraiment la Lazio aujourd’hui et demain.


    La Lazio ne reste pas les bras croisés : elle travaille et elle construit, dans un univers du football qui accélère, exigeant des nerfs solides, une vision internationale, un sens aigu des institutions et la capacité de résister aux sirènes de ceux qui promettent monts et merveilles sans préciser qui paiera la facture.


    Je n’ai jamais voulu laisser à la Lazio la facture de mes choix. J’ai toujours agi avec responsabilité. J’ai peut-être commis des erreurs, mais j’ai toujours considéré le club comme un bien précieux, jamais comme une marchandise.


    Avec tout le respect que je vous dois, à vous tous, à votre passion et à l’histoire que vous incarnez, je crois que le moment est venu d’entamer une nouvelle phase : plus de dialogue, plus d’écoute, plus de responsabilité mutuelle. Sans instrumentalisation. Sans règlements de comptes. Sans diviser la Lazio entre les bons et les méchants.


    La Lazio n’appartient pas à une polémique ; elle appartient à son histoire, à ses supporters et à l’avenir que nous avons tous le devoir de défendre.