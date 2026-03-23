Lazio : le mercato hivernal commence à porter ses fruits : des signes de progression chez Motta, Taylor et Maldini

Des signes positifs sont toutefois apparus dans les trois lignes. La défense semble avoir retrouvé la solidité de la première moitié de la saison. Au milieu de terrain, la créativité de Patric a rétabli l'équilibre, et en attaque, Dia retrouve peu à peu son rythme, après près d'un an et demi de disette. Daniel Maldini a également apporté une contribution significative à l'amélioration des statistiques lors des derniers matchs (2 buts contre l'Atalanta, en Coupe, Bologne et Sassuolo, un autre contre le Milan, soit 7 au total en 4 matchs). Il a inscrit son premier but sous le maillot biancoceleste contre Sassuolo, mais a aussi redonné de la verve à une attaque qui s'était totalement éteinte depuis le départ de Castellanos. Ses qualités offrent des solutions variées au jeu et les performances de ses coéquipiers en attaque en bénéficient également. Il ne manque plus maintenant que Przyborek et Ratkov pour se manifester. On n’a jamais vu le jeune Polonais sur le terrain, et seulement quelques éclairs (et un penalty obtenu, contre Gênes) pour l’attaquant serbe. Ils devront toutefois encore travailler dur pour se faire une place dans le dispositif de Sarri.