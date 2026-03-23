La Lazio en pleine remontée grâce à ses nouvelles recrues. Après une période d'adaptation – plus courte pour certains que pour d'autres –, les Biancocelesti profitent désormais des renforts de janvier et tentent de remonter la pente. La victoire à Bologne représente bien plus que trois points : c'est la consécration de Taylor, la confirmation des progrès de Maldini et la découverte d'un jeune gardien de but qui, surtout dans la perspectivede la Coupe d'Italie, pourrait s'avérer très utile.
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Lazio : le mercato hivernal commence à porter ses fruits : des signes de progression chez Motta, Taylor et Maldini
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Edoardo Motta, arrivé discrètement et dans un climat de scepticisme général face à ce grand saut (de la lutte pour éviter la relégation en Serie C à la course à une place européenne) de la Reggiana à la Lazio, a scellé le sort du match au stade Dall’Ara en hypnotisant Orsolini depuis le point de penalty. Deuxième match sans encaisser debut consécutif et des signes d’une forte personnalité, malgré quelques imperfections à corriger, notamment dans ses sorties. Sur l’ensemble de la saison cependant, en tenant compte également des six premiers mois à Reggio Emilia, il a neutralisé 50 % des penalties subis par ses équipes. Pour le match retour de la demi-finale de la Coupe à Bergame, sachant qu’en cas d’égalité même après les prolongations, la rencontre sera éventuellement décidée aux tirs au but, cette aptitude pourrait s’avérer décisive. Et pouvoir compter sur lui pour ce match dont dépend toute la saison biancoceleste le 22 avril prochain serait extrêmement important pour l’équipe de Sarri.
TAYLOR
Kenneth Taylor a sans aucun doute gagné d’emblée la confiance de l’entraîneur et de tout l’entourage. Titulaire indiscutable depuis son arrivée à Rome, il incarne une équipe qui trouve de nouvelles certitudes grâce, entre autres, à son énergie débordante. À Bologne, son doublé a scellé l’issue du match. C'est également contre les Bolognese qu'il avait tiré avec assurance le penalty décisif qui avait permis à la Lazio de se qualifier en Coupe. Petit à petit, il assimile de mieux en mieux les dynamiques organisées du football de Sarri, démontrant sa capacité à s'adapter aux différents moments du match. Et lors de l'après-match contre les Rossoblu, Taylor a également exprimé toute sa satisfaction quant à son intégration dans ce nouvel environnement, soulignant qu'il se sentait déjà pleinement intégré.
LES AUTRES
Des signes positifs sont toutefois apparus dans les trois lignes. La défense semble avoir retrouvé la solidité de la première moitié de la saison. Au milieu de terrain, la créativité de Patric a rétabli l'équilibre, et en attaque, Dia retrouve peu à peu son rythme, après près d'un an et demi de disette. Daniel Maldini a également apporté une contribution significative à l'amélioration des statistiques lors des derniers matchs (2 buts contre l'Atalanta, en Coupe, Bologne et Sassuolo, un autre contre le Milan, soit 7 au total en 4 matchs). Il a inscrit son premier but sous le maillot biancoceleste contre Sassuolo, mais a aussi redonné de la verve à une attaque qui s'était totalement éteinte depuis le départ de Castellanos. Ses qualités offrent des solutions variées au jeu et les performances de ses coéquipiers en attaque en bénéficient également. Il ne manque plus maintenant que Przyborek et Ratkov pour se manifester. On n’a jamais vu le jeune Polonais sur le terrain, et seulement quelques éclairs (et un penalty obtenu, contre Gênes) pour l’attaquant serbe. Ils devront toutefois encore travailler dur pour se faire une place dans le dispositif de Sarri.