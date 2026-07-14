La Lazio réalise un coup de maître en défense : l'arrivée de Doekhi, qui rejoindra l'équipe de Gattuso, est désormais officielle. Libéré par l'Union Berlin, le défenseur né en 1998 signe un contrat de trois ans et remplacera de fait Gila, transféré au Milan.
Traduit par
Lazio : le club romain a officialisé l’arrivée de Doekhi. En fin de contrat avec l’Union Berlin, le défenseur néerlandais arrive libre et est présenté comme le successeur de Gila
LE BULLETIN
Le communiqué du club
« La S.S. Lazio annonce la signature du défenseur central Danilho Raimundo Doekhi. Né en 1998, le joueur néerlandais s’est engagé pour trois saisons. En provenance de l’Union Berlin, il est immédiatement mis à la disposition de l’entraîneur Gattuso pour le stage de préparation. »
LE PROFIL
Danilho Doekhi est la deuxième recrue de la nouvelle Lazio de Rino Gattuso, après Alfonso Pedraza. Ce défenseur central de 190 cm peut évoluer aussi bien en charnière droite dans une défense à quatre qu’en tant que braccetto si Gattuso opte pour une défense à trois.
Né à Rotterdam, il est le neveu de l’ancien joueur du Milan AC, Bogarde. Il a évolué à l’Excelsior, à l’Ajax, au Vitesse puis à l’Union Berlin.
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