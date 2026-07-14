Danilho Doekhi est la deuxième recrue de la nouvelle Lazio de Rino Gattuso, après Alfonso Pedraza. Ce défenseur central de 190 cm peut évoluer aussi bien en charnière droite dans une défense à quatre qu’en tant que braccetto si Gattuso opte pour une défense à trois.





Né à Rotterdam, il est le neveu de l’ancien joueur du Milan AC, Bogarde. Il a évolué à l’Excelsior, à l’Ajax, au Vitesse puis à l’Union Berlin.





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