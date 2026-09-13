Lazio, la blague de Gattuso : « Je suis parti de l’AC Milan et de Naples, et ils ont remporté le Scudetto »

« Mon histoire d’entraîneur dit une chose : quand je pars du Milan, ils gagnent le championnat, quand je pars de Naples, ils gagnent le championnat. Moi, je travaille pour faire comprendre à mes joueurs comment s’améliorer chaque jour, je travaille sur la discipline, sur le fait d’arriver à l’heure, de se donner des règles. Les joueurs me le reconnaissent et j’y tiens. C’est sur cela que nous avons travaillé depuis le premier jour, c’est normal, quand on a affaire à des garçons bien élevés, de leur faire comprendre que le travail paie. Nous avons commencé ce parcours et je dois remercier ce groupe pour son comportement. Si nous parvenons à réaliser ce type de performances, le mérite leur revient. »





« Le directeur sportif Fabiani a parlé d’objectif Europe ? Nous avons déjà assez de pression sur les épaules, jouer dans les conditions dans lesquelles nous jouons n’est pas facile et il n’est pas juste de parler d’Europe. Ce n’est pas une polémique, je ne veux pas fuir mes responsabilités, parce que quand on entraîne un club comme la Lazio, on doit toujours penser à faire de grandes choses. Notre objectif, c’est de penser match après match. Je ne suis pas d’accord quand on dit que l’objectif minimum, c’est l’Europe ; ensuite, si on veut se raconter des histoires, on peut le dire, mais ce n’est pas pour faire polémique, c’est simplement une pression inutile. Ce n’est pas l’adversaire qui compte, c’est toujours l’attitude, et nous devons être capables de poursuivre sur cette voie. Nous avons vu que lorsque nous ne sommes pas brillants, nous devenons vulnérables ; c’est l’aspect sur lequel nous devons progresser, et nous ne pouvons le faire que par le travail. Il est normal ensuite de souffrir contre le Milan, mais nous gardons ce point. »