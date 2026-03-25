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Ivan Provedel LazioGetty Images

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Lazio : l'avenir entre les poteaux reste incertain : des discussions sont en cours concernant l'avenir de Provedel, Motta et Mandas

Lazio
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Serie A
I. Provedel
E. Motta
C. Mandas

La Lazio réfléchit aux différents scénarios possibles concernant le poste de gardien de but. Provedel pourrait partir, Mandas pourrait revenir et Motta offre des garanties.

L'avenir de la Lazio dans les cages reste à déterminer.


La blessure d’Ivan Provedel a ouvert la voie au jeune Motta bien plus tôt que prévu à Formello.


Les bonnes performances du jeune gardien et les scénarios du marché des transferts, qui concernent également Mandas, poussent désormais le club à réfléchir.

  • RÉALISÉ

    Après son opération à l'épaule, la saison de Provedel s'est terminée prématurément. Avec lui, la Lazio a perdu un pilier. Les conditions de son retour cet été seront déterminantes pour son avenir. Le projet visant à rajeunir progressivement l'effectif se poursuivra en effet. Provedel est né en 1994 ; quoi qu'il en soit, son cas fera l'objet d'une réflexion. Beaucoup dépendra également du maintien ou non de Sarri sur le banc. C'est précisément avec le « Commandant » que le gardien frioulan a disputé ses meilleures saisons. En cas de départ de l'entraîneur, le choix du joueur, dont le contrat expire en 2027, pourrait donc suivre de près.

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  • RECEVOIR

    D'autant plus que, pour l'instant, les performances d'Edoardo Motta, né en 2005 et arrivé en janvier en provenance de la Reggiana pour environ 1 million d'euros, sont encourageantes. Le transfert avait initialement été envisagé dans une perspective à plus long terme, mais il s'est inévitablement transformé en une solution immédiate, qui pourrait même s'avérer définitive. Ses premières performances ont mis en évidence la personnalité et l'important potentiel de progression du jeune joueur. Le club le considère comme un profil sur lequel construire quelque chose, notamment parce que le faible coût de l'opération en fait un investissement stratégique. Si ses performances se maintiennent à ce niveau, il n'est pas exclu qu'il puisse prétendre à une place de titulaire dès la saison prochaine, indépendamment du retour de Provedel.

  • Souhaits

    Par ailleurs, il y a aussi le cas de Christos Mandas, à suivre de près. Prêté en janvier à Bournemouth pour 2,5 millions (soit déjà environ le triple de ce que la Lazio avait versé à l'OFI Crète en 2023), son option d'achat est fixée à 17,5 millions. Le club anglais dispose toutefois déjà de Petrovic (acheté à Chelsea pour près de 30 millions l'été dernier) et il n'est donc pas du tout certain qu'il décide de racheter également le Grec né en 2001. D'autant plus que, jusqu'à présent, Mandas n'a pas encore trouvé sa place sur le terrain. Malgré cela, l'optimisme règne à Formello : Fabiani est convaincu que les Anglais finiront par payer le rachat. Et si ce n'était pas le cas, même le scénario d'un retour de Mandas à la base ne serait pas malvenu chez la Lazio. À ce moment-là, des choix devront être faits quant à qui céder et qui garder parmi Provedel, Motta et Mandas lui-même.

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