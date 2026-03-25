Lazio : l'avenir entre les poteaux reste incertain : des discussions sont en cours concernant l'avenir de Provedel, Motta et Mandas

L'avenir de la Lazio dans les cages reste à déterminer.





La blessure d’Ivan Provedel a ouvert la voie au jeune Motta bien plus tôt que prévu à Formello.





Les bonnes performances du jeune gardien et les scénarios du marché des transferts, qui concernent également Mandas, poussent désormais le club à réfléchir.