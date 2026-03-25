Lazio : l'avenir entre les poteaux reste incertain : des discussions sont en cours concernant l'avenir de Provedel, Motta et Mandas

Par ailleurs, il y a aussi le cas de Christos Mandas, à suivre de près. Prêté en janvier à Bournemouth pour 2,5 millions (soit déjà environ le triple de ce que la Lazio avait versé à l'OFI Crète en 2023), son option d'achat est fixée à 17,5 millions. Le club anglais dispose toutefois déjà de Petrovic (acheté à Chelsea pour près de 30 millions l'été dernier) et il n'est donc pas du tout certain qu'il décide de racheter également le Grec né en 2001. D'autant plus que, jusqu'à présent, Mandas n'a pas encore trouvé sa place sur le terrain. Malgré cela, l'optimisme règne à Formello : Fabiani est convaincu que les Anglais finiront par payer le rachat. Et si ce n'était pas le cas, même le scénario d'un retour de Mandas à la base ne serait pas malvenu chez la Lazio. À ce moment-là, des choix devront être faits quant à qui céder et qui garder parmi Provedel, Motta et Mandas lui-même.