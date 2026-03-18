Lazio : l'avenir de Mario Gila est incertain : les scénarios pour l'été, entre le derby milanais et des options à l'étranger

Gila est en effet lié à la Lazio jusqu'en 2027. La Lazio lui avait promis une prolongation, mais a tardé à lui en faire la proposition – compte tenu également des contraintes subies l'été dernier – et à ce jour, le joueur, après s'être entretenu à plusieurs reprises avec la direction ces derniers mois, attend toujours un appel pour recevoir une offre officielle. La situation est toutefois devenue délicate. Le club souhaiterait prolonger sa collaboration avec le joueur et le fidéliser grâce à un renouvellement important, étant donné qu'il ne touche actuellement que 500 000 euros et qu'il figure parmi les moins bien payés de l'effectif, malgré son importance dans le dispositif de Sarri. Ce manque de considération pousserait Gila à réfléchir à son avenir. La volonté du joueur de ne pas renouveler soncontrat est bien réelle. Un scénario qui obligerait la Lazio à monnayer immédiatement son transfert, pour ne pas le perdre gratuitement dans un an. Il n’y a pas encore de prix fixé pour son transfert, mais celui-ci pourrait vraisemblablement avoisiner les 20 millions d’euros. Il ne faut pas oublier que 50 % des droits de revente sont toujours détenus par le Real Madrid.