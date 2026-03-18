Le nom de Mario Gila est appelé à devenir l'un des plus en vue du prochain mercato estival. Le défenseur espagnol de laLazio, né en 2000, s'est imposé comme l'un des défenseurs centraux les plus fiables de la Serie A, malgré une saison globalement peu brillante pour les Biancocelesti. Sa performance contre le Milan il y a quelques jours n'est pas passée inaperçue, mais cela fait déjà un certain temps que ce défenseur central formé au Real Madrid suscite l'intérêt de nombreux grands clubs italiens et européens. Plusieurs rumeurs confirment une situation en pleine évolution concernant son avenir, avec plusieurs pistes ouvertes, étant donné que sa situation contractuelle actuelle avec le club de la capitale pourrait favoriser un transfert, à un an de l'expiration de son contrat.
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Lazio : l'avenir de Mario Gila est incertain : les scénarios pour l'été, entre le derby milanais et des options à l'étranger
LE POINT CRUCIAL DU CONTRAT
Gila est en effet lié à la Lazio jusqu'en 2027. La Lazio lui avait promis une prolongation, mais a tardé à lui en faire la proposition – compte tenu également des contraintes subies l'été dernier – et à ce jour, le joueur, après s'être entretenu à plusieurs reprises avec la direction ces derniers mois, attend toujours un appel pour recevoir une offre officielle. La situation est toutefois devenue délicate. Le club souhaiterait prolonger sa collaboration avec le joueur et le fidéliser grâce à un renouvellement important, étant donné qu'il ne touche actuellement que 500 000 euros et qu'il figure parmi les moins bien payés de l'effectif, malgré son importance dans le dispositif de Sarri. Ce manque de considération pousserait Gila à réfléchir à son avenir. La volonté du joueur de ne pas renouveler soncontrat est bien réelle. Un scénario qui obligerait la Lazio à monnayer immédiatement son transfert, pour ne pas le perdre gratuitement dans un an. Il n’y a pas encore de prix fixé pour son transfert, mais celui-ci pourrait vraisemblablement avoisiner les 20 millions d’euros. Il ne faut pas oublier que 50 % des droits de revente sont toujours détenus par le Real Madrid.
DERBY DE MILAN
Depuis des mois, le Milan suit de près l'évolution de la situation du défenseur espagnol. Et la récente défaite du « Diavolo » à l'Olimpico a renforcé l'idée qu'il pourrait être le renfort idéal pour la défense. Cependant, le club rossonero n'est pas le seul en lice. En effet, malgré un intérêt concret, aucune négociation avancée n'est en cours entre les parties pour l'instant. Au contraire, la piste s'avère compliquée, notamment en raison de la concurrence, qui s'est intensifiée ces dernières semaines. L'Inter s'intéresse également au défenseur espagnol et, selon certaines rumeurs, serait même déjà en train de travailler en coulisses avec l'entourage du joueur pour le convaincre grâce à un projet technique solide. Là encore, il n'y a pour l'instant aucune trace de contacts directs entre les clubs.
SCÉNARIOS À L'ÉTRANGER
Si l'avenir de Gila ne se trouve plus à la Lazio, les Biancocelesti préféreraient, pour leur part, qu'il ne reste pas en Italie, d'une manière générale. C'est pourquoi, à Formello, on prête attention aux rumeurs qui parviennent également de l'étranger. Outre le Real Madrid, qui pourrait toujours faire valoir sa clause pour obtenir une réduction substantielle sur le prix, selon certains médias espagnols, l'autre équipe madrilène, l'Atlético, serait également intéressée par le joueur. En Premier League, il faut également surveiller Chelsea, ainsi que plusieurs autres clubs, même s'ils ne sont pas parmi les meilleurs, mais qui disposent néanmoins de moyens financiers importants. D'une manière générale, cependant, selon Gila, s'il venait à quitter la Lazio, il aurait l'intention de rejoindre des clubs de plus haut niveau, peut-être pour disputer la Ligue des champions de manière régulière. On peut donc s'attendre à ce que son nom soit l'un des plus en vue dès les premières semaines du mercato estival.