Lazio, inauguration à Latina d'un nouveau centre sportif dédié à Vincenzo D'Amico. Une délégation du club biancoceleste était présente

Sur le site web de la Lazio, l'événement a été décrit comme suit dans un communiqué officiel : « La S.S. Lazio a participé aujourd'hui, dans la commune de Latina, à la présentation du complexe sportif dédié à Vincenzo D'Amico, footballeur biancoceleste inoubliable et protagoniste du Scudetto historique de 1974. Un moment important en mémoire d'un homme qui a représenté bien plus qu'un simple joueur : Vincenzo D'Amico était un symbole de la Lazio et un exemple des valeurs les plus authentiques du sport : passion, sacrifice, esprit d'équipe et respect. Le nouveau complexe est un espace dédié aux jeunes et à la communauté, un lieu où les garçons et les filles pourront grandir, s'entraîner et partager leur passion pour le sport. Un projet qui témoigne de la manière dont le football, lorsqu'il est vécu dans sa dimension la plus authentique, peut représenter un outil éducatif et social important. La S.S. Lazio renouvelle son engagement à promouvoir le sport comme une occasion de formation, d'inclusion et de croissance pour les nouvelles générations. Le club tient également à remercier la municipalité de Latina et toutes les institutions qui ont contribué à la réalisation de ce projet, qui représente non seulement un nouveau complexe sportif, mais aussi un espace communautaire où les valeurs du sport pourront continuer à vivre au quotidien. Dédier un terrain à Vincenzo D'Amico, c'est préserver sa mémoire et la transmettre aux nouvelles générations. Chaque jeune qui entrera dans cette installation perpétuera, d'une certaine manière, l'histoire d'un champion qui a grandi avec un ballon entre les pieds et la Lazio dans le cœur. Depuis 126 ans, la Lazio est une communauté avant même d'être une équipe : une histoire faite de personnes, de valeurs et d'exemples qui traversent les générations. Vincenzo D'Amico était l'un de ces exemples. La S.S. Lazio continuera à soutenir les territoires, les jeunes et toutes les réalités qui croient au sport comme outil de croissance, d'éducation et de communauté.