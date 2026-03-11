Il y a désormais un peu plus de Lazio dans la ville de Latina. Ce matin, un nouveau centre sportif dédié à Vincenzo D'Amico, ancien footballeur biancoceleste décédé en 2023, originaire de la ville pontine et devenu une figure emblématique de tous les supporters de la Lazio, passés et présents, a été inauguré dans la capitale pontine. Outre le maire, plusieurs supporters et une délégation du club de la capitale ont assisté à la cérémonie, comme l'a rapporté le club dans un communiqué officiel publié sur ses propres canaux. Le milieu de terrain Toma Basic et la footballeuse de la Lazio Women Giulia Mancuso étaient présents, ainsi que certains dirigeants du club, « témoignantainsi, selon le communiqué, de la proximité de la Lazio avec les initiatives dédiées aux jeunes et au territoire ». De nombreux anciens coéquipiers des équipes avec lesquelles D'Amico a joué au cours de sa carrière ont également participé à l'événement, notamment les anciens joueurs de la Lazio Bruno Giordano, Giancarlo Oddi et Michelangelo Sulfaro. Étaient également présents certains des enfants d'autres anciens joueurs et coéquipiers qui ne sont plus là aujourd'hui et avec lesquels Vincenzino (comme les supporters et ses coéquipiers aimaient l'appeler) a désormais rejoint ailleurs. Parmi eux, Gabriele Pulici, fils de Felice, gardien de but de la Lazio championne d'Italie en 1974, et James Wilson, fils de Pino, capitaine historique de cette équipe de Maestrelli où D'Amico était un jeune talent émergent, mais déjà protagoniste de cette épopée sportive inoubliable.
Traduit par
Lazio, inauguration à Latina d'un nouveau centre sportif dédié à Vincenzo D'Amico. Une délégation du club biancoceleste était présente
LE COMMUNIQUÉ DE LAZIO
Sur le site web de la Lazio, l'événement a été décrit comme suit dans un communiqué officiel : « La S.S. Lazio a participé aujourd'hui, dans la commune de Latina, à la présentation du complexe sportif dédié à Vincenzo D'Amico, footballeur biancoceleste inoubliable et protagoniste du Scudetto historique de 1974. Un moment important en mémoire d'un homme qui a représenté bien plus qu'un simple joueur : Vincenzo D'Amico était un symbole de la Lazio et un exemple des valeurs les plus authentiques du sport : passion, sacrifice, esprit d'équipe et respect. Le nouveau complexe est un espace dédié aux jeunes et à la communauté, un lieu où les garçons et les filles pourront grandir, s'entraîner et partager leur passion pour le sport. Un projet qui témoigne de la manière dont le football, lorsqu'il est vécu dans sa dimension la plus authentique, peut représenter un outil éducatif et social important. La S.S. Lazio renouvelle son engagement à promouvoir le sport comme une occasion de formation, d'inclusion et de croissance pour les nouvelles générations. Le club tient également à remercier la municipalité de Latina et toutes les institutions qui ont contribué à la réalisation de ce projet, qui représente non seulement un nouveau complexe sportif, mais aussi un espace communautaire où les valeurs du sport pourront continuer à vivre au quotidien. Dédier un terrain à Vincenzo D'Amico, c'est préserver sa mémoire et la transmettre aux nouvelles générations. Chaque jeune qui entrera dans cette installation perpétuera, d'une certaine manière, l'histoire d'un champion qui a grandi avec un ballon entre les pieds et la Lazio dans le cœur. Depuis 126 ans, la Lazio est une communauté avant même d'être une équipe : une histoire faite de personnes, de valeurs et d'exemples qui traversent les générations. Vincenzo D'Amico était l'un de ces exemples. La S.S. Lazio continuera à soutenir les territoires, les jeunes et toutes les réalités qui croient au sport comme outil de croissance, d'éducation et de communauté.
LE SOUVENIR
« Quand on dit D'Amico, on dit Lazio », c'est ainsi que James Wilson, lui aussi ancien footballeur et aujourd'hui commentateur et animateur radio sur Radio Olympia, a voulu rendre hommage à Vincenzo D'Amico en marge de l'événement. « Ce nouveau centre sportif est très beau. Je suis heureux qu'il ait été dédié à une personnalité comme Vincenzo. Je me souviens toujours de son regard chaque fois qu'il rencontrait mon père. Un regard profond, particulier, plein d'amour et d'affection, pour ses coéquipiers et pour le maillot qu'il portait ». Sur l'un des bancs situés sur le côté des terrains de sport, plusieurs photos de D'Amico ont été reproduites, enfant, jeune footballeur et vieil homme, toujours vêtu du maillot de la Lazio, accompagnées de trois phrases emblématiques qui décrivent sa vie liée aux couleurs de son équipe préférée. « Je ne veux pas être footballeur, disait D'Amico lorsqu'il a donné ses premiers coups de pied dans un ballon, je veux être footballeur de la Lazio ». Puis : « ... parce que le maillot de la Lazio est beau. En fait, c'est le plus beau ». Et encore : « Ce n'est qu'en l'honorant chaque jour que tu pourras devenir légendaire ».