Des slogans non conformes et des banderoles interdites. Depuis trois jours, les polémiques enflamment les réseaux sociaux romains, fidèles aux couleurs biancocelesti, au sujet de la chorégraphie qui n’a pas vu le jour dans la tribune Tevere, avant le match Lazio-Milan dimanche dernier. Outre l'interdiction, prononcée à la dernière minute alors que la préfecture de police avait initialement donné son feu vert les jours précédents, d'exposer des cartons blancs pour former le mot « liberté » sur toute la longueur de la tribune, il est apparu ces dernières heures qu'une banderole n'avait pas non plus été autorisée à entrer dans l'Olimpico.
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Lazio : il n'y a pas que les cartons. Contre le Milan, une banderole critiquant Lotito a également été interdite : voici ce qu'elle disait
LA CHORÉGRAPHIE MANQUÉE
Le refus de la chorégraphie, survenu quelques minutes avant le coup d'envoi du match, les cartons blancs ayant été retirés à la hâte, avait déjà fait grand bruit. La raison officielle, selon un communiqué diffusé par les agences de presse, serait une divergence entre ce qui avait été préalablement communiqué aux autorités, et donc autorisé, et ce qui aurait dû être effectivement présenté à l'intérieur du stade. Une subtilité bureaucratique qui, selon les supporters de la Lazio, ne serait qu'un prétexte pour justifier l'arrogance dont le club aurait fait preuve à leur égard. Et ce n'aurait pas été le seul incident dimanche soir.
LA BANDEROLE
Une banderole portant l'inscription « Seul celui qui a la force de dire "fin" peut écrire le mot "début" » aurait également dû apparaître dans les tribunes de l'Olimpico. La référence à la contestation en cours contre le président Lotito est claire, même si elle doit être lue entre les lignes. Mais ce n’est pas cela qui a empêché son exposition. En effet, aucune autorisation n’aurait été délivrée pour ce matériel à l’entrée et, par conséquent, lors des contrôles au stade, son accès a été refusé. En réponse, les supporters de la Lazio ont toutefois décidé de le déployer quand même, non pas à l’Olimpico, mais à Ponte Milvio. Sur le parapet surplombant le Tibre, bien visible depuis les deux rives du fleuve, le message est resté affiché pendant plusieurs heures hier. Et, inutile de le préciser, les photos ont rapidement fait leur apparition sur les réseaux sociaux où elles sont vite devenues virales, partagées et republiées par de nombreux supporters biancocelesti.