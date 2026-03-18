Lazio : il n'y a pas que les cartons. Contre le Milan, une banderole critiquant Lotito a également été interdite : voici ce qu'elle disait

Une banderole portant l'inscription « Seul celui qui a la force de dire "fin" peut écrire le mot "début" » aurait également dû apparaître dans les tribunes de l'Olimpico. La référence à la contestation en cours contre le président Lotito est claire, même si elle doit être lue entre les lignes. Mais ce n’est pas cela qui a empêché son exposition. En effet, aucune autorisation n’aurait été délivrée pour ce matériel à l’entrée et, par conséquent, lors des contrôles au stade, son accès a été refusé. En réponse, les supporters de la Lazio ont toutefois décidé de le déployer quand même, non pas à l’Olimpico, mais à Ponte Milvio. Sur le parapet surplombant le Tibre, bien visible depuis les deux rives du fleuve, le message est resté affiché pendant plusieurs heures hier. Et, inutile de le préciser, les photos ont rapidement fait leur apparition sur les réseaux sociaux où elles sont vite devenues virales, partagées et republiées par de nombreux supporters biancocelesti.